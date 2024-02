Fotbal jako zábava je víc než ambice, tvrdí Viktor Kadlec, kanonýr z přeboru

Na podzim nastřílel 25 branek v 15 zápasech. Napříč fotbalovými krajskými přebory v celé republice nikdo nedal víc gólů. Viktor Kadlec z Roudného u Budějovic by mohl směle hledat angažmá výš než v páté nejvyšší soutěži. V klubu je však spokojený a nikam neutíká.

Vedete si gólové statistiky?

Úplně ne. Občas se na statistiky koukám, to ano, ale nehlídám to. Je fakt, že by mě docela zajímalo, kdy jsem dal kolik gólů. Možná by se něco dalo dohledat.

Každopádně dát 25 gólů za půlku sezony, to je skvělý počin. Bude to váš rekord?

Myslím si, že jo. I když spočítané to nemám. Loni jsem dal v I. A třídě taky dost gólů, ale v žádné půlce soutěže to nebylo tolik.

Čím to letos bylo jiné?

Držel jsem si formu celý podzim. A to jsem ještě spoustu šancí nedal. Nemyslím to špatně, ale v této soutěži se do šancí dostávám. Po dlouhé době jsem odehrál všechny zápasy, nebyl jsem zraněný ani vykartovaný. Takže jsem góly dával.

Zaměřovali se na vás soupeři?

Párkrát se to v posledních dvou letech stalo. Ale na krajské úrovni osobní obrana nemá takový smysl.

Fotbalový útočník Viktor Kadlec

Ve střelecké tabulce je za vámi David Lafata, velká osobnost, která dala jen lehce přes polovinu vašich gólů. To zní dobře, ne?

Když si řeknu, že jsem na podzim dal o dvanáct gólů víc než David Lafata, tak je to krásné. Ale on už je dávno po svém sportovním vrcholu, na řadu zápasů chyběl, asi ani netrénuje. Já jsem ve věku, kdy bych měl být ve formě. Takže se to dá snadno znehodnotit, ale samo o sobě to zní fajn.

Z týmového pohledu berete třetí místo po podzimu?

Jo, to je super. Věděl jsem, že bychom měli být do trojky. Zatím jako nováček nemáme tolik zkušeností, abychom to vyhráli. Uvidíme na jaře, kdy máme těžší los.

Chtěli byste prohánět vedoucí Hlubokou nad Vltavou?

Tak na to nekoukám. Hluboká by díky kvalitám hráčů i trenéra měla hrát vyšší soutěž. My bychom se měli snažit udržet do třetího místa.

Letos ne, ale do budoucna byste si nepřál Roudné v divizi?

Pro klub by to mělo smysl. Zázemí na to určitě má, po Dynamu a Táborsku i jednu z největších mládeží. Ale osobně se mi divize nelíbí. Já bych to hrát nechtěl. Vadí mi poměry, které tam panují. Navíc v amatérské soutěži jezdíte přes půl republiky, tam se může stát opravdu cokoliv a jedete zase zpátky. Pro mě je krajský přebor ideální.

Ale ambice byste mohl mít vyšší.

Může to znít alibisticky, ale ambice už nemám. Možná bych divizi nebo třetí ligu někde mohl hrát. Nicméně pořád jsou to amatérské nebo poloprofesionální soutěže, kdy tomu musíte obětovat hodně, ale při tom chodit do práce. Pak to pro mě postrádá správný smysl.

Je to podle vás ta nejnáročnější sportovní úroveň?

Ano. Sportujete jako profesionál, ale k tomu musíte chodit do práce. Ve sportu jsem i kvůli tomu ztratil větší ambice. Nechci nikomu nic dokazovat, radši se tím bavím.

Nezajímaly se přesto o vás kluby z vyšších soutěží?

Loni jsem byl na jednom tréninku v druholigovém Táborsku. Ale tam jsem viděl, že jsem ztratil rychlost, a takhle by mě to nebavilo. Odvykl jsem si od každodenních tréninků, které byly v mládeži Dynama.

Po konci v Dynamu jste šel do krajského přeboru v Roudném. Neuvažoval jste jako řada vrstevníků o angažmá v Rakousku?

Ano, několikrát jsem nad tím přemýšlel. Ale víc mi záleží na partě, kterou máme v Roudném skvělou. Ani nemám moc rád změny, takže teď nevím, proč bych odcházel.

Na kariéru jsem úplně nerezignoval. Ale asi je mi příjemnější se udržet na této úrovni. Viktor Kadlec fotbalový útočník

Platí, že byste odešel pouze do Dynama, Sparty či Barcelony?

Do Dynama už asi ne, to je bez šance. Ve třetiligovém béčku dostávají šanci mladí z dorostu, což je správné. A v prvoligovém áčku je to takové zvláštní. Zároveň by to byl extrémní skok. Takže platí Sparta a Barca. (usmívá se)

Co říkáte na situaci Budějovic?

Je to takové smutné. Znám tam hodně lidí, je to pro mě srdeční klub. Jako místnímu klukovi je mi to líto. Snad první ligu zachrání, jinak to může být na dlouhou dobu špatné. Hlavně to dění kolem klubu hráčům neprospívá. Asi nikdo pořádně neví, co všechno je pravda. Ale i kdyby kousek na tom byl pravdy, tak je to hodně špatné.

Zpátky k vám. Byl jste odmala kanonýr?

V žácích nebo v dorostu jsem hrál spíš středního záložníka nebo podhrot. Poslední tři čtyři roky nastupuji jako takový druhý útočník. Nikdy nejsem na hrotu sám, to pro mě není. Ale je fakt, že asi vím, kam si mám stoupnout, aby mi ostatní mohli přihrát a dal jsem gól. Měl jsem to tak v sobě odmala.

Nechci vás přemlouvat, ale není ve 23 letech brzy rezignovat na velkou kariéru?

Já na ni úplně nerezignoval. Ale asi je mi příjemnější si udržet formu na současné úrovni. Abych se zkusil dostat do profesionální soutěže, musel bych opustit práci a několik let makat. Stejně vás to pak už nezabezpečí, je to akorát risk. Nemusím si dokazovat, že mám v nějaké lize jeden dva starty. To radši hraji fotbal pro zábavu.

Viktor Kadlec nastřílel na podzim 25 branek v krajském přeboru.

Co je vaše civilní povolání?

Dělám obchodního zástupce ve firmě, která vybavuje města a obce nádobami na odpad. Už jsem tam asi čtyři roky, baví mě to. Jsem tam spokojený, stejně jako v Roudném.

K tomu zvládáte i druhou ligu futsalu za budějovický Absolut Team. Berete to jako vhodný doplněk k fotbalu?

Ano, je to fajn. Oproti ostatním prakticky netrénujeme. Máme hodně členů, skoro všichni hrajeme velký fotbal. Výhoda je, že téměř nikdy nejedeme na zápas ve třech nebo ve čtyřech, ale vždy sestavu nějak nakombinujeme. K tomu hraji ještě sálovku za Devianty. Je toho dost, fotbalový týden mám dost nabitý.

Fotbalu máte celý rok dost.

To jo, ale v zimním počasí mě velký fotbal moc nebaví. Nevím, proč není termínová listina víc uzpůsobená pro amatérský fotbal. Všichni to hrajeme pro zábavu, ale některé týmy to i na nižších úrovních tlačí až na sílu. V létě se nehraje dřív asi i kvůli dovoleným. Ale raději bych hrál o tři týdny dřív, než pak bojoval někde na blátě v listopadu. Týmy by si poradily. Letos je naštěstí mírná zima, ale v chladném období to nebaví hráče, diváky, nikoho.