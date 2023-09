Kluby se bojí stěžovat si. Šéf jihočeského fotbalu nejen o Patákově penaltě

Při zhlédnutí videa jste hned věděl, že to není náhoda?

Ano. Bylo mi jasné, že to je zářez. Proto jsem i napsal na sítě takový příspěvek. Označil jsem tam pana Špotáka (předseda komise rozhodčích pro Čechy), který to označil za nevhodné. Použil jsem sice sprosté slovo, ale taková penalta je neakceptovatelná. Když jsem se pak dozvěděl další podrobnosti, tak to moji reakci jen potvrdilo.

Zpětně byste napsal podobný příspěvek znovu?

Napsal. Možná bych tam označil víc lidí. Ale i tak měl příspěvek dosah okolo půl milionu lidí. Byl trefný.