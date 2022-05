Vzácné mince jsou nyní skvělá investice. Ale pozor při prodeji, říká numismatik

Sedmdesáté výročí si v těchto dnech připomíná českobudějovická pobočka České numismatické společnosti (ČNS), které dříve šéfoval osmasedmdesátiletý Jiří Chvojka. Pobočku kdysi zakládala parta nadšenců. Navzdory úpadku sběratelství v jiných oblastech zažívá sbírání mincí obrození.

Kolik vás dohromady je?

Momentálně je to asi stovka členů a hostů, kteří mezi nás docházejí. Jsme poměrně aktivní pobočka, vydáváme ročenku a každý rok pořádáme pro členy a zájemce velkou aukci, kde si mohou členové ČNS nakoupit, co jim schází ve sbírce. Jednou týdně kromě léta také organizujeme členské schůzky, na nichž míváme každý měsíc přednášku. Kdo by se k nám chtěl přidat, může každý pátek zajít v 18 hodin do Metropolu, kde máme schůze.