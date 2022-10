Filharmonici si užívají nový sál, ale kvůli krizi se bojí odlivu diváků

V novém sále orchestr před několika dny zahájil svou druhou sezonu. Tu předešlou ale komplikoval covid.

„Akusticky je to velice příznivý prostor. Je to bývalý kostel, který v 80. letech komunisté přestavěli na koncertní síň. Za posledních 40 let se ale požadavky na akustiku velice proměnily, stejně jako naše možnosti jim dostát. Současný sál je z tohoto hlediska ideální,“ vysvětluje ředitel Jihočeské filharmonie Otakar Svoboda.

Kromě lepšího zvuku teď sál nabídne i větší pohodlí, a to jak návštěvníkům, tak i muzikantům, kteří se na zvětšeném pódiu nemusí tolik mačkat. Pohodlí je ale na úkor kapacity sálu. Nově se do něj vejde 160 až 170 lidí podle toho, jak moc je využívaný balkon. Předtím to bylo 218 míst.

„Sál už pro nás byl malý dříve, ale i tak můžeme být rádi, že vůbec nějaký máme. On se sice pořád nějaký nový prostor, kde bychom mohli hrát, plánuje, ale ke stavbě se to nijak neblíží. Teď navíc není na něco takového příhodná doba,“ konstatuje Svoboda.

Problém pak podle Svobody nevyřeší ani nová podoba kulturního domu Slavie. V té by měl vzniknout multifunkční sál, který ale nedokáže vyhovět specifickým požadavkům filharmonie.

„Když jsem viděl návrhy, je to tak zvláštně členité, určitě se tam nedokážeme poskládat. Podobně je na tom i Jihočeské divadlo, které by si také zasloužilo nový prostor, ale ani pro ně nebude sál uzpůsobený,“ říká.

V minulých letech bojovala Jihočeská filharmonie, stejně jako mnoho jiných kulturních institucí, s pandemickými omezeními, kvůli kterým musela zrušit velkou část svého plánovaného programu.

S přerušenou sezonou se ale vypořádala po svém a volné chvíle využila k nahrání celkem dvaceti alb s různým hudebním zaměřením. Ve sbírce je tak možné najít klasiky jako Mozarta či Beethovena, ale i alba zaměřená na baroko nebo gypsy dance.

„Lidé v orchestru se mají opravdu rádi a nechtěli jen sedět doma, myšlenku hned vzali za svou a pustili se do zkoušení,“ vypráví. Kvůli pandemii měli navíc více času i známí sólisté jako Iva Bittová nebo Pavel Šporcl, kteří na albech hostují. Vznikla tak unikátní řada živých a autentických nahrávek. „Jsme v tomto ohledu jediní v zemi, možná i na světě, kdo něco takového udělal,“ domnívá se Svoboda.

Přestože současná sezona vypadá, že by ji nemusela postihnout žádná omezení, objevují se další komplikace. „Máme opravdu bohatý program a každý abonentní koncert hrajeme dvakrát, začíná se ale projevovat finanční krize a je těžké k nám lidi nalákat. Může se stát, že někteří budou muset začít řešit, zda je důležitější jídlo, nebo kultura,“ obává se Svoboda.

Některé skladby zkracují

Dodává, že filharmonii jako takovou zatím krize výrazně neovlivnila. Budova je napojená na městskou teplárnu, která ceny zatím nenavýšila, a účty za energie zatím nejsou až tak moc vysoké. Zdražování lístků tak dle Svobody zatím nehrozí. Většinou stojí 299 korun.

Aby se atraktivita koncertů pro návštěvníky zvýšila, rozhodli se filharmonici pro pár organizačních změn. Do programu zařazují většinou ty nejznámější díla autorů, aby lidé už předem dobře věděli, na co jdou. Určité části skladeb pak zkracují, aby každá polovina koncertu měla okolo 45 minut a nebyla pro posluchače moc dlouhá.

„Samozřejmě se snažíme, aby se hrály co nejatraktivnější věci, ale není to zrovna lehké. Stále se pohybujeme v hranicích vážné hudby a těch variant tam zase tolik není,“ vysvětluje. Jednou z možností, jak lidi přilákat, jsou podle něj takzvané crossovery, kdy mohou pozvat nějakou známou osobnost.

„Zároveň ale chceme, aby lidé chodili na naše muzikanty, snažíme se proto vytvářet hlavně autorské projekty,“ přibližuje Svoboda s tím, že letos uvítají například Ondřeje Rumla, Jiřího Pavlicu, Alici Holubovou nebo Gabrielu Vermelho.

Šéf filharmonie chce být optimista a věří, že posluchači budou chodit i v těchto nepříznivých časech. „V dobách krize se lidé často uchylovali ke kultuře, tak třeba se to stane i teď,“ říká Svoboda.

Filharmonie si na letošní rok připravila více jak 20 koncertů, při nichž se představí třeba klavírista Martin Kasík, zpěvák Ondřej Ruml či rakouská hudebnice Lia Pale. Podrobný program je na webu jcfilharmonie.cz.