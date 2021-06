Dan Brown nám bude „mluvit“ do hudby, říká ředitel jihočeské filharmonie

Jihočeská filharmonie s železnou pravidelností vozí do regionu hudební hvězdy světového věhlasu. Není to tak dávno, co v Budějovicích vystoupil jazzový velikán Kurt Elling nebo jeho neméně slavná kolegyně Stacey Kentová. Letos se ale řediteli filharmonie Otakaru Svobodovi povedl takřka husarský kousek.

„Na konci července budeme hrát se slavným spisovatelem Danem Brownem. Málokdo ví, že složil vlastní symfonii, a v Českém Krumlově to bude teprve podruhé, kdy ji představí lidem při autorském čtení,“ těší se Svoboda na nevšední zážitek s tím, že filharmonie v tuto chvíli také dokončuje práci na rekordně rozsáhlé edici alb.