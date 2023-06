Výbuchy a střelba v Temelíně. Vojáci s policií cvičili obranu elektrárny

Malá skupinka vojáků zastavuje vozidlo blížící se k vjezdu do Jaderné elektrárny Temelín. Jeden z mužů v automobilu za doprovodu několika ozbrojených mužů v maskáčích vystupuje a míří opodál.

Příslušníci armády mezitím ve voze objevují ruční zbraň a začíná dramatická akce plná křiku, zbraní a pohotových reakcí. „Na zem, na zem!“ volá na možného útočníka hlasitě jeden z vojáků. Za několik desítek vteřin už si domnělého pachatele i s komplicem odvážejí dorazivší policisté.

Přesně takto vypadá jeden z nacvičovaných scénářů aktivních armádních záloh, kteří se společně s jihočeskými policisty od pondělí do dneška účastnili cvičení Safeguard 2023. Kromě běžné kontroly si přibližně 200 mužů secvičilo také koordinaci a zásah při simulovaném napadení elektrárny polovojenskou ozbrojenou jednotkou.

„Takové cvičení se u nás koná pravidelně jednou za dva roky. Snažíme se tím reagovat na hrozby, které přicházejí zvenčí a hlavním důvodem je procvičit si spolupráci s armádou a policií při vnější ochraně elektráren,“ vysvětluje důvody cvičení ředitel divize jaderná energetika společnosti ČEZ a člen jejího představenstva Bohdan Zronek s tím, že na takové cvičení se elektrárna připravuje přibližně rok.

Jednu z hlavních úloh při obraně jaderné elektrárny hraje Armáda ČR, v době míru jsou to pak její aktivní zálohy. Do temelínské elektrárny tentokrát dorazily dvě čety čítající 60 jejích vojáků, které doplňuje dvacítka profesionálů.

„Musíme se na takové cvičení připravovat asi tři měsíce dopředu, ale není to pro nás nic výjimečného. S vojáky vybranými na dnešní akci máme ještě dvoutýdenní přípravu předcházející nasazení na elektrárně. Abychom byli připraveni, musíme trénovat nejen v reálných podmínkách. Pracujeme zde s cvičnou municí, aby byli vojáci schopni reagovat správně i v ostrém boji,“ přibližuje smysl cvičení ředitel Krajského vojenského velitelství v Českých Budějovicích Jiří Tršo.

Do ochrany temelínské elektrárny se zapojují také jihočeští policisté, konkrétně speciální jednotka, která je svým zaměřením velmi podobná klasické zásahové jednotce.

Při středečním zásahu použila vozidlo eskortního oddělení, které běžně převáží lidi nastupující k výkonu trestu. Uvnitř má vlastní celu, která je nepřetržitě monitorovaná.

„Na místě jsou také kolegové z krizového řízení, kteří přistavili nové štábní a monitorovací vozidlo. To umí vysunout kamery monitorující okolí vozu i větší okolí. Speciální automobil se ale dá použít v terénu i při pátrání po pohřešované osobě,“ říká mluvčí jihočeských policistů Jiří Matzner.

Jeho kolega Aleš Gruškovský z odboru informačních technologií krajského policejního ředitelství vysvětluje, že takové vozidlo policisté běžně nasazují při pochodech fotbalových fanoušků na stadiony.

„Máme tu pět radiostanic, pět telefonních linek a můžeme také zesilovat telefonní signál. Původně jsme je ale pořizovali na ostrahu hranic v době migrační krize, takže součástí je například i termokamera,“ doplňuje Gruškovský.

Podobná cvičení musejí vojáci, policisté i energetici podle zákona pravidelně pořádat, a to jednou za dva roky. „Ochraně jaderných elektráren ale věnujeme velkou péči a důležitost. Pokud by došlo na nejhorší, v nejpřísnějším režimu bychom celou elektrárnu uzavřeli a uvnitř by zůstalo jen pár desítek lidí, krajní variantou by bylo odstavení bloků,“ říká bezpečnostní ředitel ČEZ Daniel Rous.