Jižní Čechy mají nového hejtmana, zastupitelé zvolili Martina Kubu

Od roku 2002 byl lékařem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a anesteziologem na oddělení kardiochirurgie ARO Nemocnice České Budějovice. Od roku 2003 je členem ODS. V roce 2006 byl poprvé zvolen do zastupitelstva Českých Budějovic, v říjnu 2008 byl zvolen do krajského zastupitelstva a stal se prvním náměstkem hejtmana. Krajské funkce opustil, když se stal ministrem průmyslu a obchodu ve vládě Petra Nečase (ODS), kterým byl od listopadu 2011 do července 2013. Od listopadu 2012 do ledna 2014 byl prvním místopředsedou ODS, po Nečasově demisi a odchodu z čela strany v červnu 2013 byl i úřadujícím předsedou strany. Nyní je zastupitelem Budějovic a předsedou jihočeské krajské organizace ODS. Věnuje se i podnikání. Založil například firmu OIG Power, která se věnuje vývoji a výrobě úložišť energie a spolupracuje s ČEZ.