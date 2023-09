Planou s kasiny trápí změny v danění hazardu, bude muset rušit investice

Příjmy z hazardu nejsou jen peníze navíc. Jde o částku, která může omezit rozvoj obce. Planá u Českých Budějovic důsledkem plánovaného přerozdělení daní ztratí více než 25 milionů ročně. Provoz dvou kasin tvoří 90 procent ročního rozpočtu obce, letos je to třicet milionů korun.

„Příjmy, které nám přináší, umožňují nežít na dluh a zároveň investovat do projektů, na které bychom jinak nedosáhli. Současný krok vlády nelze pojmenovat jinak než jako ohrožení naší obce a její budoucnosti,“ tvrdí starosta Tomáš Pintér.

Aktuálně obce dostávají 65 procent vybrané daně z každého povoleného automatu, zbytek putuje do státní kasy. Nově připadne 55 procent státu a 22,5 procenta obcím povolujícím herny. Zbylá část se rozdělí mezi všechny obce podle počtu obyvatel, a to včetně těch, kde herny nejsou. To má podle lidovců, kteří s návrhem přišli, snížit motivaci vedení měst a obcí si automaty na svém území ponechat.

„Každá obec se mohla svobodně rozhodnout, jestli kasina povolit, nebo zakázat. My se rozhodli pro řízenou spolupráci. Museli jsme nastavit pravidla a nést administrativní a další dodatečné náklady. Výměnou za to jsme získali finance, díky kterým máme třeba nový vodovod, cyklostezku nebo sportoviště. S tím je teď konec,“ říká Pintér.

Ani teď povolení hazardu v Plané nepřehodnotí. „Rozhodnutí vlády nemusí znamenat výsledky, které od toho očekávají,“ myslí si.

„Hazard se přesune na internet“

Ztráta rozpočtových peněz by zastavila naplánované investice Plané, jako je výstavba mateřské školy nebo sportovního areálu. „Také budeme muset zvažovat, jestli ponecháme počet zaměstnanců úřadu. Spíše to ale vypadá, že bychom jednoho museli propustit. Jeden ze dvou uvolněných zastupitelů by zároveň musel být neuvolněný,“ naznačuje starosta.

Změny v přerozdělení daní z hazardu ovlivní i rozpočty Dolního Dvořiště u hranic s Rakouskem nebo Hluboké nad Vltavou, kde funguje jedno kasino.

„Přežijeme to. Hluboká to zvládne lépe než menší obce, pro které je příjem z kasina významný. Zůstane nám dvojnásobný nárůst daně z nemovitostí, takže se to vyrovná,“ přemítá hlubocký starosta a senátor Tomáš Jirsa (ODS).

Odhlasovaný návrh lidovců a Pirátů nevnímá jako dobré rozhodnutí. „Považuji to za jednu z chyb, které se do konsolidačního balíčku dostaly. Bez vnitřního pohledu a logiky tvůrci balíčku sáhli na peníze. Myslí si, že když zruší kasina, hazard zmizí ze světa. Ten se ale přesune na internet,“ uvažuje Jirsa.

Podobně věc vidí i plánský starosta Pintér. „Hazard tady bude vždycky a je lepší ho mít v legálních hernách podle určitých podmínek. Takto vzniknou nelegální herny a hráči se přesunou do online prostředí,“ předpovídá.

V krajském městě platí zákaz hazardních her od roku 2011. Před sedmi lety se vyhláška změnila tak, aby bylo v Budějovicích možné pořádat takzvané turnaje malého rozsahu. Je to řešení pro různé spolky, sportovní kluby či hospody.

Akci a počet účastníků dopředu ohlásí, musí jich být od tří do devadesáti. Vklad každého účastníka nesmí být větší než 500 korun za 24 hodin. Podle těchto pravidel je turnaj povolený.

Města s plošným zákazem hazardu by podle nových pravidel profitovala vlastně dvakrát. Třeba Budějovice by do svého rozpočtu získaly miliony korun ročně.