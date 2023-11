Ze zepelínu pršely na Krumlov hákové kříže. Ale jeho fotka je podfuk

Šlo o pýchu německého meziválečného inženýrství a jeden z nejúžasnějších dopravních prostředků tehdejší doby. Také to však byla chlouba nacistické ideologie. Kolos na nebesích LZ 130 Graf Zeppelin II spatřili na vlastní oči před necelými 85 lety i Jihočeši.

„Veškeré obyvatelstvo bylo šťastné, že nyní také mohlo vidět zázračné dílo německé techniky,“ napsal v prosinci 1938 kronikář v Horní Plané, nad kterou tehdy vzducholoď také přeletěla.

Byla posledním vyrobeným zepelínem. Katastrofa jejího předchůdce LZ 129 Hindenburg v roce 1937 dala obřím vzducholodím ránu, ze které se už nevzpamatovaly. Graf Zeppelin II nikdy nevezl na své palubě cestující, zato krátce sloužil vojenským účelům a také propagandě hitlerovského Německa. Nad typickou věží krumlovského zámku se objevil se svastikami vyobrazenými na ocasních ploutvích 3. prosince 1938. Jeho letová trasa je celkem detailně zmapovaná, odstartoval den předtím z Frankfurtu nad Mohanem, kam se pak vrátil.

I když to byla nejen pro město velká událost, zdá se, že se ji nikomu nepodařilo zachytit. Většina obrázků, kde je přes 230 metrů dlouhá vzducholoď vidět nad městem, jsou zřejmě jen méně či více zdařilé fotomontáže. K tomu se přiklání i odborníci či historičtí badatelé.

A důvodů může být i více, i když ten pravý už dnes asi nikdo nezjistí. Buď zrovna nepřálo počasí, nebo prostě nikdo z fotografů nebyl v danou chvíli s aparátem připravený.

„Prostě to nestačili vyfotit, mohlo se to stát. Asi se i málo vědělo, že zepelín nad město přiletí. A při představě, že jsem tehdejší, převážně ateliérový fotograf a někdo mi řekne, na obloze letí vzducholoď, pojď to vyfotit, tak to asi také nestihnu. I proto si myslím, že snímky s Graf Zeppelinem II nad Krumlovem nejsou pravé. V ateliéru pak umně domontovávali vzducholodě nad panorama města,“ míní Petr Hudičák, kurátor expozice a sbírek Musea Fotoatelier Seidel v Českém Krumlově.

Přitom uznávaný fotograf Josef Seidel byl v zachycování důležitých okamžiků hodně pečlivý. S aparátem tak nemohl například chybět při návštěvě Adolfa Hitlera, který přijel do Krumlova 20. října 1938 triumfálně před jásající dav.

I podle Hudičáka existují tři varianty různých upravených fotografií, protože každý ze tří tehdy působících ateliérů pánů Seidela, Micka a Wolfa si dělal své snímky. Ty se pak prodávaly jako pohlednice.

Z Českého Krumlova zepelín pod velitelským vedením kapitána Alberta Sammta zamířil na Kašperské Hory, pak pokračoval do Německa směrem na Furth im Wald. Odtud se ještě stočil nad Karlovy Vary či Loket. Vzducholoď se tedy pohybovala nad zabraným územím Sudet. Zpět ve Frankfurtu přistál Graf Zeppelin II 3. prosince v 17.46 hodin.

A proč vůbec říšské ministerstvo letectví poslalo svou chloubu nad tehdejší Československo? Šlo vlastně o obří reklamu.

„Jednalo se o propagandistickou plavbu před doplňovacími volbami do Říšského sněmu, které se konaly 4. prosince 1938. Z paluby vzducholodi shazovala posádka malé hákové kříže na padáčcích a také lístky, na kterých bylo napsáno TVÉ ‚ANO‘ VŮDCI,“ píše o události specializovaný web vrtulnik.cz.

Událost neunikla tehdejším kronikářům, kteří psali, že lidé zepelín nadšeně vítali a mávali mu. Otázkou ovšem je, jaká byla skutečnost a jak i do kronik spíše zasáhla všudypřítomná říšská propaganda.

