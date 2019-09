Falešné doklady, krácení daní. Dva muži připravili stát o 70 milionů

Za odhalením případu stojí jihočeská daňová kobra, která dostala podnět od Finanční správy ČR. Policisté a celníci zasahovali na několika místech republiky.

„Při sedm domovních prohlídkách a šesti prohlídkách jiných prostor zajistili téměř tři miliony korun, mobily, počítače a dokumenty dokazující trestnou činnost dvojice mužů,“ upřesnil policejní mluvčí Jiří Matzner.

Obvinění jsou dva Ukrajinci ve věku padesát a čtyřiačtyřicet let, kteří vystupovali jako občané Maďarska. Podle vyšetřovatelů krátili daně. Za to jim hrozí trest od pěti do deseti let vězení.

Podle vyšetřovatelů muži od ledna 2016 rozjeli systém více než stovky firem, které ovládali, ale většinou je založily či získaly nastrčené osoby, takzvaní bílí koně.

Firmy pak zajišťovaly pracovníky především do restaurací a dalších společností z oblasti gastroslužeb. Obvinění pomocí dalších najatých předáků dodávali do firem hlavně Ukrajince.

„Aby vše fungovalo, a aby byl dostatek pracovníků, tak je také vybavili padělanými pracovními doklady a výpisy rejstříku trestů, potravinářskými průkazy a podobně,“ zdůraznil Matzner.

Zisky muži nedanili, navíc vykazovali fiktivní pohledávky právě přes řetězec ovládaných firem a snižovali tak razantním způsobem daňový základ. Kriminalisté zatím dokumentují škodu způsobenou státu ve výši bezmála 70 milionů korun. Mohla by se však vyšplhat až na 200 milionů.

Případ dál vyšetřuje jihočeská hospodářská kriminálka ve spolupráci s celníky, kauzu dozoruje pražské státní zastupitelství.