Díky karanténě jsme dohnali skluz, říká ředitel firmy, která vyrábí fixy

I když se v Centropenu během jarních měsíců dostal odbyt téměř na nulu, chod dačické firmy se ani v nejmenším nezastavil. Každoročně se totiž v této době největší český výrobce popisovačů, fixů nebo per připravuje na hlavní prodejní sezonu.



„Očekáváme propad maximálně do dvaceti procent, což není až tak hrozné. V jednu chvíli však hrozilo, že kvůli výpadku dodavatele z Itálie přestaneme vyrábět úplně. Nakonec jsme to zvládli, byla to docela kovbojka,“ přiznává generální ředitel Centropenu Martin Žahourek.

Papírnictví byla na jaře kvůli koronaviru dlouhou dobu zavřená, stejně jako řada kanceláří. Většina školáků zůstává až do dneška doma. Co to z pohledu Centropenu znamená?

Když vezmu v potaz tuzemský trh, museli jsme samozřejmě v době karantény přerušit veškerý prodej směrem k zákazníkům. Předobjednávky na hlavní sezonu v srpnu a září, kdy se děti vracejí do škol, se ale pohybují okolo osmdesáti procent, takže na tom nejsme až tak špatně. Sice nějaký pokles máme, ale není to katastrofa.

A když se podíváme do zahraničí?

Tam byl postup úplně stejný, také jsme na jaře stopli všechny objednávky, ale od června se situace vrátila do starých kolejí. Dnes mohu říci, že exportujeme ze sta procent. Světový trh se vzpamatoval poměrně rychle, ale jsou výjimky, jako v případě Ruska, kde koronavirus stále řádí. Bohužel, ruští distributoři s námi vůbec nekomunikují a vypadá to, že jeden dokonce zkrachoval.

Umíte odhadnout, o kolik procent klesly vaše prodeje?

Krátce po začátku karantény jsme měli prakticky nulové prodeje, maximálně se nám podařilo vypravit sem tam nějaký kamion. Když vezmu v potaz výhledy na celý rok, očekáváme propad maximálně do dvaceti procent, což je v porovnání s jinými firmami ještě celkem dobré. Vypadá to, že ztráty budou podobné jako při krizi v roce 2008.

Za pár týdnů začne nový školní rok, stihli jste se letos na něj včas připravit?

V tuhle dobu už máme všechny výrobky dávno na obchodě, na začátek září musíme mít zboží vyrobené už v polovině června. Letošní sezona, která začala v lednu, už je dávno za námi a my se teď připravujeme na tu další.

Podařilo se vám udržet provoz firmy bez většího omezení?

Vesměs ano, nemuseli jsme ani posílat žádné ze zaměstnanců domů. Hned na začátku krize jsme zavedli poměrně přísná opatření a utužovali jsme je společně s nařízeními vlády. Měřili jsme lidem ve firmě teplotu, zakázali jsme návštěvy a zaměstnanci v kontaktu s řidiči dostali respirátory. Pak přišly na řadu roušky a pravidelně jsme dezinfikovali. Výraznou změnou snad bylo jen zavedení home office pro zaměstnance v kancelářích. Jsem rád, že jsme za celou dobu neměli ani jednoho nakaženého.

Pomohla vám krize v nějakém ohledu?

Bude to možná znít zvláštně, ale ano. Sice jsme přišli o část zisků, ale díky minimálnímu omezení provozu se nám podařilo dohnat výrobní skluz, v němž jsme byli už asi dva roky. Nestíhali jsme hlavně kvůli nedostatku pracovních sil a s tím se potýkáme dodnes. Na jaře jsme tedy dodělali staré objednávky a krásně nám na to s uvolňováním opatření navázaly ty nové.

Aktuálně v Centropenu pracuje okolo 380 zaměstnanců. Jak zvládali náročné jaro?

Musím uznat, že to zvládli všichni naprosto perfektně. Nestalo se, že by někdo proti nějakým nařízením protestoval. Naštěstí byla situace v okolí Dačic celou dobu poměrně klidná a první případy se objevily až v poslední době. Bál jsem se, jestli budou chtít nosit roušky, ale žádný problém s tím nakonec nebyl.

Máte také nějaké agenturní nebo zahraniční zaměstnance?

Ty jsme nikdy neměli, i když jsme o tom dříve hodně uvažovali. Nakonec k tomu nedošlo, podařilo se nám sehnat chybějící síly v chráněných dílnách. Velkou část manuální práce jsme přesunuli právě tam a loni s námi spolupracovalo celkem šest takových dílen po celé republice.

V portfoliu máte zařazené také čisticí prostředky. Vyráběli jste i ochrannou dezinfekci?

Ano, ale dělali jsme ji jen pro naše zaměstnance. Její výroba pro zákazníky není žádná legrace, protože ji musí schválit tři ministerstva. Zajímalo nás to i z obchodního pohledu, protože poptávka by byla, ale kvůli celkové náročnosti produkce jsme od toho couvli. My nemáme ani žádnou výrobní linku a na koleni jsme to dělat nechtěli. Konkurence by nás zde převálcovala.

Nebáli jste se omezení dodávek surovin, když se výroba v mnoha firmách

Martin Žahourek (35 let) Narodil se v roce 1985 v Dačicích. Po maturitě na dačickém gymnáziu studoval na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Následně získal titul MBA ve spolupráci s Dominican University v americkém Chicagu. Od roku 2011 pracoval v Centropenu na pozici referenta marketingu. O rok později se přesunul do brněnské firmy Compex na pozici obchodního manažera. V roce 2016 se vrátil do Centropenu, kde od ledna 2020 působí jako generální ředitel. Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje horolezectví a sportovní střelbě.



zastavovala?

Co se týče plastu jako suroviny, tam problém nebyl. Komplikace jsme ale zaregistrovali v italské firmě, která nám dodává speciální střiž do tamponů. Organizovali jsme dodávky ze dne na den, navíc do Itálie nechtěl nikdo jezdit a dopravci nám dvojnásobně zdražili cestu. Nakonec se nám podařilo sem alespoň jeden nebo dva kamiony za čas dostat. Kdyby nám tento dodavatel vypadl, tak máme velký problém, protože nikdo jiný v tu chvíli nebyl k dispozici. Byla to tehdy docela kovbojka.

Jak jste celou krizi vnímal a prožíval z pohledu obyčejného člověka?

Dá se říci, že nijak výrazně. Nejsem člověk, který by se zbytečně bál, a o tom, že bych nechodil do práce, jsem ani nepřemýšlel. Myslím si, že opatření byla zbytečně moc přísná, pokud nepočítám první dny až týdny. Čekal jsem, že většina jich padne během prvního měsíce. Nakonec se ukázalo, že počet nemocných stejně výrazně narostl a dál roste. Dnes máme ze všech původních opatření jen zlomek a dá se celkem normálně žít.

Na poli psacích potřeb s náplní jste českou jedničkou. Je pro vás otázkou i výroba tužek a pastelek?

Přiznám se, že není. Jedná se totiž o úplně jinou technologii a navíc je na jihu Čech zavedený jiný a daleko silnější konkurent. Kvůli doplnění sortimentu chybějící výrobky kupujeme třeba z Ruska, Indie nebo Číny, ale rozhodně je neplánujeme vyrábět.

Centropen dlouhodobě vyvíjí celou řadu svých vlastních popisovačů. Jaké jsou dnes v této oblasti trendy?

Než přišel koronavirus, hodně se tlačilo na ekologickou výrobu, všechno muselo být zelené. Už to vypadalo, že budeme vyvíjet tlusté markery na tabule s bombičkami. Jenže by takové produkty stály docela dost peněz a po krizi se teď tlačí na co nejnižší ceny, tak jsme od toho upustili. Už se nesoustředíme ani na stoprocentně recyklovatelné materiály, protože vidíme, že by takový výrobek na trhu neobstál. Určitě se ale budeme věnovat alespoň částečně recyklovatelnému materiálu a chceme postupně odbourávat plasty v obalech. Nechceme z toho ale dělat žádnou takzvanou „green“ řadu.

Před více než dvaceti roky jste byli jediní na světě, kdo vyráběl foukací fixy. Jak si s tímto produktem na trhu teď stojíte?

Měli jsme neskutečné štěstí, že jsme se ve druhé polovině devadesátých let dostali k tomuto vynálezu. Od roku 1997 jsme díky jejich vynálezci fixy s velkým úspěchem vyráběli, odcházelo od nás až 70 milionů kusů ročně. Od roku 2004 ale měli patent na výrobu Američané a naše výroba spadla na pouhých pět milionů, protože jsme mohli zásobovat jen zlomek trhu. Loni ale jejich práva vypršela a my postupně začínáme obsazovat pro nás atraktivní trh v západní Evropě. Pokud bychom se prosadili i v Americe, byl by to pro nás jackpot.

Poslední dvě dekády se zaměřujete na ergonomický design a trojúhelníkový tvar psacích potřeb. Je to pro vás dnes už naprosto běžná věc?

To mohu jedině potvrdit. Vnímáme to jako benefit pro naše zákazníky, ale stejně se v první řadě musíme ohlížet na výslednou cenu produktů. V opačném případě by nás převálcovala levná konkurence z Číny. Povedla se nám hlavně řada rollerů pro děti, s níž jsme bodovali i v několika testech.

Cílíte tedy spíše na dětské zákazníky?

To bych úplně neřekl, snažíme se vyvíjet mainstreamové produkty. Chceme být o úroveň nad čínskými levnými výrobky tak, aby si nás mohl každý dovolit. Zároveň ale musí být naše produkty maximálně spolehlivé a kvalitní. Myslím si, že v tomto ohledu se vyrovnáme předním výrobcům z Německa, u nichž se platí hlavně za značku, a ne čistě jen za kvalitu. Někteří výrobci navíc odebírají část psacích potřeb od nás a prodávají je pod svou značkou.

Chcete z Centropenu udělat světovou značku?

Jedničkou jsme zatím jen v Česku a na Slovensku. Cílem firmy je stát se významnou značkou spíš ve východní Evropě, kde máme i z historického hlediska nejlépe nakročeno. Teď jsme ve fázi, kdy dáváme dohromady připomínky našich odběratelů a nějakým způsobem na ně reagujeme.

Podepisuje se ještě dnes ve vaší produkci široké zavádění výpočetní techniky do škol a kanceláří?

Myslím si, že tohle už se v našem segmentu dávno projevilo. Doba, kdy si v kancelářích všichni psali poznámky propiskou a děti si kreslily a psaly ručně, je dávno pryč. Teď jde hlavně o to snažit se zefektivnit výrobu tak, abychom v produktivitě nezaostávali za levnou Asií. V Evropě se dbá hodně na bezpečnost a kvalitu, což náklady výrazně zvyšuje.

Nebojíte se, že by v dohledné době ruční psaní zcela ustoupilo do pozadí?

Ani zdaleka ne, podle mě se ve stejné míře bude psát i za třicet let. Je pravda, že s nástupem počítačů klesl zájem o psací potřeby asi o polovinu, ale stejné množství bude psát rukou až do doby, kdy přijde další podobná technická revoluce. Stále se používají tabule na fixy, v továrnách se běžně popisují kartony a děti si stále kreslí. Sice o něco méně, ale už to dál nikam neklesá. Navíc mám pocit, že řada kreativních oborů s malováním je na vzestupu. Rozhodně teď není čeho se obávat.