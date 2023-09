Test ukázal, že většina lidí pomůže, když se člověku udělá špatně na ulici

Muž sedící na lavičce se najednou hroutí k zemi. Někteří kolemjdoucí nevšímavě procházejí, jiní se mu snaží pomoci. Vtom k nim přicházejí členové humanitární jednotky Oblastního spolku Českého červeného kříže Český Krumlov, děkují jim za záchranu a ujistí je, že figurant je v pořádku.

Lidé procházejí v sobotu mezi 10. a 14. hodinou centrem Českého Krumlova, mohli být svědky těchto dramaticky vyhlížejících situací.

Zachránci si odnesli diplom a další maličkosti jako poděkování, že si všímají svého okolí. Akce s názvem Vidíš mě? se konala jako součást Světového dne první pomoci, který propaguje důležitost její znalosti.

V Krumlově si organizátoři chtěli ověřit, jak jsou lidé ochotni zachránit člověka v nesnázích. „Jako členové humanitární jednotky jsme vedeni k tomu, abychom přicházeli s rychlými a inovativními řešeními. A podobně vznikla i tato akce. Inspirací mi bylo vyprávění kamaráda, jehož dědeček, který pracoval jako lékař v nemocnici, si jednou na apríla natřel obličej roztokem hypermanganu a šel si lehnout na chodbu a čekal, jak budou lidé reagovat,“ vysvětluje za organizátory Petr Smetana.

Za čtyři hodiny organizátoři rozdali 15 diplomů

Skupina hledala místa, kde projde velký počet lidí. Nejvíce se osvědčilo první nádvoří zámku na lavičce pod výběhem medvědů. Lidé neváhali a okamžitě se snažili ležícímu muži poskytnout pomoc.

Nejdéle trvala záchrana v zámecké zahradě. Kolem mladíka prošlo šest párů bez povšimnutí. Na pomoc se vydala až turistka z Německa, která dříve pracovala ve zdravotnictví.

Většina lidí se shodla, že by volali záchrannou službu a zraněného by uložili do stabilizované polohy. „Možnost zavolání záchranným složkám jsme měli vyřešenou. Kolega měl na ruce šátek, což bylo poznávací znamení pro záchranáře a městskou policii, že se nemají vydávat pomoci,“ popsal Jiří Jílek, člen humanitární jednotky.

Za čtyři hodiny organizátoři rozdali 15 diplomů zachráncům, někteří z nich ocenění nepřijali, většina si však oddychla, když zjistili, že je figurant v pořádku a nic mu nehrozí.

„Z akce mám dobrý pocit, protože ať už jsem vypadal jakkoliv špatně, pokaždé přišel někdo, kdo se mi snažil pomoci. Občas mi teda někdo začal nadávat, že mě mají nechat být, že si pro mě přijede policie, ale jinak lidé přispěchali rychle,“ doplňuje figurant Tomáš Jakeš.

Organizátoři hodnotí akci jako povedenou, potěšilo je, že si lidé všímají svého okolí a nebojí se přispěchat na pomoc.