Centrum Budějovic je dál plné reklam, o manuálu radnice podnikatelé nevědí

Letos v červnu vyhlásila budějovická radnice válku reklamnímu smogu, který zaplavuje historické centrum. Město vydalo manuál pro jeho regulaci. Po dvou měsících by se ale mohlo zdát, že válka skončila opravdu rychlým nezdarem.

Historické fasády domů stále mizí pod plakáty, reklamní poutače dál blokují cestu v podloubí okolo náměstí a reklamy ve výlohách či nad vstupy září barvami a vůbec nepůsobí uceleným dojmem.

„Minimálně by to chtělo sjednotit podobu a rozměr reklam. Je tady toho opravdu hodně, působí to rušivě a kazí to dojem z historického centra. To samé platí i o zahrádkách před restauracemi,“ vyjádřila svůj názor jedna z obyvatelek města Jitka Petrášová.

„Snažím se to nevnímat a raději sleduji rostlinnou výzdobu, která se letos moc povedla,“ konstatovala další z návštěvnic náměstí. Ani jedna z oslovených o existenci manuálu nevěděla. Totéž však platí i o samotných provozovatelích podniků, kteří by podle něj měli postupovat.

„Tak o tom slyším poprvé,“ vyhrkl překvapeně Tomáš Radovský, provozovatel obchodu Šicí stoje Radovský nedaleko Černé věže. „Nikdy jsem o tom neslyšel a nekontaktoval nás ani nikdo z radnice,“ uvedl Václav Mládek, který má v centru pobočku obchodu Foto fast.

Podle náměstka primátora Ivo Moravce je však na konkrétní výsledky zatím moc brzo. Vydání manuálu bylo jen prvním krokem na dlouhé cestě a město nyní musí dokončit přípravu dalšího postupu. Ten už by se na vizuální podobě centra mohl výrazně projevit.

„Zveřejněný manuál nám dává podklad, o který se můžeme opřít při formulaci konkrétních požadavků na místní podniky. Nadále však platí, že nechceme podnikatele nutit skrze sankce. Věříme, že postačí pozitivní motivace. Celý proces to ale zpomaluje, protože musíme připravit ještě hodně dodatečných projektů,“ vysvětlil Moravec.

Město plánuje podnikatele k úpravě své vizuální prezentace přesvědčit například sníženou cenou za pronájem předzahrádky. „Ti, co se budou řídit naším manuálem a nebudou město vizuálně znečišťovat, dostanou na pronájem slevu,“ upřesnil Moravec.

Odbor správy veřejných statků (SVS) už prý na takovém materiálu pracuje. Další pobídkou pro provozovatele má být dotační program, který by podnikatelům přispěl na zpracování designového návrhu pro jejich obchody a restaurace.

To by totiž dle městského manuálu mělo být barevně decentní, individuálně pojaté a bez využití volně prodejných reklamních poutačů. Provozovatelé by se také měli vyhnout světelným poutačům a reklamám, které poškozují historický charakter staveb.

Mnoho špatných i správných příkladů včetně manuálu je k vidění na stránkách města. Pokud půjde vše podle plánu, mohli by zástupci radnice dotační program i nový ceník spustit v první polovině příštího roku. Do té doby se město pokusí rozšířit povědomí o manuálu a jeho benefitech.

Reakce podnikatelů jsou kladné

Mezi výhody patří například zachování osobitosti místa, které zlepší i podnikatelské podmínky v centru města, nebo třeba pozitivní vliv na psychické zdraví obyvatel. Snížení počtu reklam by mělo přispět i ke zvýšení bezpečnosti. Reklamy totiž často rozptylují řidiče a blokují cestu chodcům.

„Schválili jsme poskytnutí 300 tisíc korun na tisk zjednodušené verze manuálu, kterou rozdáme mezi podnikatele a bude dostupná v infocentru,“ upřesnil Moravec. Podle zásad manuálu prý už nyní postupuje SVS a Správa domů při jednání s pronajímateli.

„Už když se manuál připravoval, upozorňovali jsme na něj podnikatele, aby ho brali na vědomí. Teď je schválený a budeme v takové snaze pokračovat. Máme dva vytipované podniky, se kterými to začneme řešit,“ řekl za Správu domů Petr Šindelář.

Reakce provozovatelů jsou prý zatím kladné, neboť jsou rádi, že mají návod, podle kterého mohou postupovat. Problém vizuálního smogu je v Budějovicích poměrně velké téma a do jeho řešení se snaží zapojit už i samotní občané.

Jeden z postupujících projektů v participativním rozpočtu města, který navrhl Luboš Palíšek, se tak týká zřízení pracovního týmu, který bude mít na starost boj s nelegální reklamou a vizuálním smogem, vytvoření nové legislativy a její následné vynucení. Projekt vyjde na 400 tisíc korun.