U kontejnerů se hromadí nábytek i spotřebiče, strážníci rozdávají pokuty

Hned vedle kontejneru leží stará televize. O kus dál kočárek a roztrhané křeslo. Všude se povalují kartonové krabice. V posledních týdnech je to na jihu Čech celkem běžný pohled.

Nouzový stav a s ním spojený home office mění chování a návyky lidí. Ti se často pouštějí do rekonstrukcí, úklidů a nákupů přes internet. Kvůli tomu přibyla spousta odpadu, který se nikam nevejde. Majitelé starých spotřebičů jsou navíc leckdy líní odvézt je do sběrných dvorů.

Své o tom vědí i v Jindřichově Hradci, kde ve srovnání s minulým rokem zaznamenali nárůst objemu komunálního odpadu.



„Zvýšil se takřka u všech druhů a ve sběrném dvoře ho letos zatím bylo zhruba o 360 tun více než loni. Jen objemného odpadu byl nárůst o téměř 20 procent na 440 tun,“ vysvětluje mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková.

Podle ní se radnice a pracovníci Služeb města Jindřichův Hradec potýkali se zvýšenou produkcí odpadu už na jaře, kdy byla řada sběrných nádob po městě pravidelně přeplněná. Patrné to bylo hlavně na kontejnerech na tříděný odpad.

„Bohužel se k tomuto stavu opět blížíme a musíme řadu míst mimořádně vyvážet,“ dodává Čermáková s tím, že nejvíce přibylo hlavně papíru, a to zhruba o 70 tun, což je na dvacetitisícové město vysoké číslo.

Podobně jsou na tom také České Budějovice, kde jsou nárůsty většiny druhů odpadu podle odhadu magistrátu okolo 20 procent. Pouze u směsného komunálního odpadu je poloviční.

„U tříděného odpadu jsou to hlavně papírové obaly, ale registrujeme i větší množství potravinářských tuků, protože se kvůli zavřeným restauracím zvýšila produkce domácností. To samé platí i u kovového odpadu,“ popisuje změny náměstek primátora Ivo Moravec.

Kromě toho si všímá také nezvykle vysokého počtu kusů nábytku a domácích spotřebičů, které často místo sběrných dvorů končí na ulici.

„Lidé se zřejmě pustili do úprav domácností a vyklízení sklepů či půd. Odpad na ulici pak evidujeme jako černou skládku. Společně se strážníky se tak snažíme odhalovat jejich původce,“ říká Moravec a dodává, že hříšníci od nich dostávají první pokuty, stejně jako je tomu v Jindřichově Hradci.

Větší produkce bioodpadu

O něco lépe jsou na tom například v Prachaticích, kde i přes větší objemy odpadu nesledují vyšší výskyt nelegálních skládek. Obdobná situace je rovněž ve Strakonicích, které hlásí dokonce jen minimální navýšení v produkci odpadů.

„Je to jen okolo jedné až dvou tun na komoditu. Spíše si všímáme větší produkce bioodpadu, jejž momentálně svážíme častěji. Nemusíme díky tomu řešit ani žádné postihy za nelegální skladování,“ podotýká mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

K tomuto kroku zatím nepřistoupili ani v Táboře, přestože také zde mají s odkládáním velkých a těžkých kusů na ulicích neblahé zkušenosti. Problémy ale mají i s tříděným odpadem, který se mnohdy nevejde do nádob pro ně určených, a tak končí pohozený vedle nich.

„Možná to lidé nedělají naschvál, ale výrazně tím komplikují celý svoz. Naše kontejnery mají spodní výsyp. Jejich odvoz vypadá tak, že hydraulická ruka nákladního auta nádobu vyzdvihne do výšky, přenese jej přes okraj kontejneru na vozidle a odpad do něj vysype. Okraj je ve výšce asi tří metrů, takže je velmi náročné na auto cokoliv jiného naložit,“ líčí vedoucí táborského odboru životního prostředí Lenka Koubková.

Do ulic proto vyjíždí dodávka, která sbírá kartonové obaly odložené u kontejnerů. „Jen z Pražského sídliště pravidelně svážíme až 200 kilogramů papíru, to je plné auto. Všímáme si, že lidé často papírové krabice ani nerozebírají a nechávají je na volném prostranství,“ doplňuje Koubková s tím, že i přes komplikace zůstává poplatek za likvidaci odpadů stejný, tedy 696 korun na osobu ročně.

Zvyšovat jej nehodlají ani v Jindřichově Hradci, kde letos činil pět set korun. O 180 korun více zaplatí lidé v Budějovicích, ani zde se ale výše ve srovnání s loňským rokem nemění. Ale například ve Strakonicích, kde se až do letošního roku platilo pouhých 260 korun, čeká na místní v příštím roce příjemné překvapení.

„Rada města schválila úplné zrušení vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu. Pokud zastupitelstvo návrh podpoří, lidé za něj nebudou platit vůbec nic,“ říká strakonická mluvčí Bučoková.