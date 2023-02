V Budějovicích chystají opravu klíčové silnice, řidiče čekají kolony

Denně po ní projede 38 tisíc vozidel, ještě více než po Strakonické. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už vloni tuto akci avizovalo, ale nakonec s ní počkalo až na letošní rok. Nový asfalt a další úpravy bude vybraná firma dělat v úseku právě mezi Strakonickou a Husovou třídou, tedy podél levého břehu Vltavy.

„Očekáváme, že to pro provoz v Budějovicích bude stejně velká zátěž jako vloni. Také proto zakázku nesoutěžíme jen podle ceny, ale klademe důraz na rychlost provedení prací,“ potvrdila Vladimíra Hrušková, ředitelka budějovické správy ŘSD. Obálky s nabídkami rozlepí za dva týdny.

Vytíženost silnic v Budějovicích Počet aut na daných silnicích za 24 hodin Na Dlouhé louce 37 899

Strakonická 35 784

Mánesova 20 756

Pražská (Nemanice) 18 711

Na Sadech 17 956

Lidická 14 595

Rudolfovská 13 121

Husova 9 998 Zdroj: Český statistický úřad,

sčítání dopravy v roce 2021

Maximální doba trvání celé akce je 45 dní. „A my očekáváme, že to bude určitě méně, protože na naše požadavky firmy ve výběrovém řízení zareagují,“ doplnila Hrušková. Jisté je také to, že musí být hotovo ještě před letními prázdninami, než začnou po E55 mířit tisíce lidí na dovolenou k moři.

Práce budou členěné na více etap, rozdělí se například u křižovatky u Teska. Navíc by měl být vždy průjezdný v každém směru jeden pruh. Z tohoto pohledu se zdá, že by dopady na provoz nemusely být až tak drtivé. Jenže i Strakonickou se loni dalo částečně projet, a prakticky celé město pak stejně stálo.

„Bylo to peklo. Několik dní jsem ani nejezdil do práce a dělal z domova, než se to trochu zklidnilo. Pokud by se to mělo opakovat znovu, zase to budu řešit podobně,“ reagoval Pavel Šanda z Prachatic. Oprava levobřežky, jak se také silnici říká, by mohla začít někdy koncem dubna či v květnu.

Rozšíří odbočení na Krumlov

Už před tím však komplikace v dopravě v těchto místech částečně nastanou. ŘSD totiž soutěží ještě jednu akci. Chystá se zlepšit průjezd křižovatkou Diamant, tedy křížením Strakonické a výpadovky na Písek a Plzeň u sídliště Vltava.

„V místě, kde auta sjíždí ze Strakonické a chtějí odbočit vlevo na Český Krumlov, přidáme druhý jízdní pruh. Dlouhodobě se to tam ucpává a parametry křižovatky úpravu umožňují,“ konstatovala Hrušková.

Tato akce by mohla teoreticky začít ještě v březnu, pokud nenastanou potíže s výběrovým řízením.

Na Včelnou po objížďce

Aby toho nebylo málo, na opačné straně Českých Budějovic začnou dopravní komplikace už v pondělí 13. února a potrvají do začátku května. Řidiči tak z Rožnova neprojedou po Lidické na Včelnou a zpět. Důvodem je dokončení první etapy silnice známé jako Jižní tangenta.

„Pod Včelnou musíme komunikaci napojit směrem na Roudné, a z tohoto důvodu je nutné zrušit provizorní komunikaci, která tam nyní funguje. Uděláme maximum, aby uzavírka skončila co nejdříve,“ upozornila Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje.

Objízdná trasa bude stejná jako při první podobné uzavírce v loňském roce. Řidiči s auty do 3,5 tuny a také autobusy budou moci jet po Lidické, kde najedou na již hotový úsek tangenty a vyjedou na E55 směrem na Český Krumlov. Odtud se dostanou do Boršova nad Vltavou a Včelné. Stejně to bude fungovat i v opačném směru.

Lze samozřejmě jet z Českých Budějovic po hlavní rovnou kolem Litvínovic směrem na Boršov. „Na krátkém úseku při průjezdu staveništěm křižovatky pod Včelnou budou dopravu kyvadlově řídit semafory,“ doplnil jihočeský hejtman Martina Kuba. Bude to pouze v době špičky.

Práce na tangentě každopádně postupují podle plánu a otevřená bude nejpozději letos v červnu. Hejtman naznačil, že to možná bude dokonce i o něco dříve. Silnice se na druhém konci napojí na dálnici D3 u Roudného.