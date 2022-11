Budějovice jsou v dopravě nejhorší, za půl roku se tam stalo 400 nehod

Na křižovatce na sjezdu z dálnice D3 se srazila dvě osobní auta. Okamžitě se tvoří kolony na Nádražní i Strakonické. Už zase někdo přehlédl protijedoucí vozidlo a začal odbočovat, je z toho vážný střet na křížení Lidické a Mánesovy. Prakticky do každého měsíce v roce lze zasadit tyto a podobné nehody.

Také to dělá z Českých Budějovic krajské město s nejhorší dopravní situací v republice. A je potřeba dodat – už zase. Nelichotivý titul získávají za poslední roky opakovaně. Vyplývá to z GP indexu, který porovnává počty vážných a tragických nehod na území všech 13 krajských měst a pak také 206 obcí s rozšířenou působností.

Budějovice jsou ve své kategorii na chvostu. „Za prvních šest měsíců letošního roku jsme evidovali 396 nehod, z nichž 21 bylo vážných nebo smrtelných,“ spočítal Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny, která hodnotí bezpečnost silničního provozu.

Pro upřesnění, bylo to 19 těžce zraněných a dva mrtví. Kdo by namítl, že půl roku je krátké období a může ho ovlivnit jedna velmi vážná nehoda, tak Budějovice zůstávají v indexu nejhorší i při sledování posledních tří let. Špatnou situaci potvrzuje i policie.

„Naše statistiky zpracováváme jinak, ale obecně mohu potvrdit, že stav dopravy v Budějovicích není vůbec dobrý,“ reagoval jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Na opačném konci indexu, a tedy nejlépe jsou na tom v poslední době v Hradci Králové a jemu nedalekých Pardubicích.

Podle Matznera je zásadní, že Budějovice stále nemají dálniční obchvat. „Projíždí tudy veškerá tranzitní doprava. Tisíce vozidel, které by tady jinak nebyly, jedou prakticky do centra,“ zdůraznil mluvčí. Narážel tím například na zatíženou Mánesovu ulici, která je jen několik stovek metrů od historického jádra Budějovic a přitom funguje i jako městský okruh.

Ve chvíli, kdy bude dálnice D3 kolem Budějovic hotová, nastane podle jeho slov zlepšení. „Stačí se podívat na statistiky na D3 od Budějovic směrem k táboru. Dálnice jsou mnohem bezpečnější tím, že je zde například mnohem menší riziko srážky s protijedoucím vozidlem,“ vysvětlil Matzner.

Vysoký počet aut na obyvatele

Ještě více než dva roky tedy nelze nějaké zásadnější zlepšení dopravy očekávat. Obchvat bude kompletně v provozu pravděpodobně až v roce 2025. Tolik očekávaná severní spojka ještě o dva až tři roky později. Ta by měla například ze Strakonické odvést až 20 tisíc aut denně, což už by mohlo být na zlepšení situace a nehodách přímo v Budějovicích znát.

Někteří řidiči však upozorňují také na to, že obrovské množství motoristů nedodržuje předpisy a z toho pak plynou nehody. „Jezdí se tady hodně takzvaně po paměti. Někde jsou také řidiči naučení, že ještě stihnout projet na červenou, a dělají to vědomě. Vědí, že tam je určitá prodleva. To je ale přece hrozný risk,“ všiml si řidič z povolání Jaroslav Beneš.

Upozornil, že se to děje na křížení Dlouhé louky a Husovy třídy u výstaviště, dále u Lidlu na výjezdu z ulice B. Němcové na Mánesovu, ale také u viaduktu na Rudolfovské. Hodně se bourá i na křížení Mánesovy a Lidické, kde je přitom křižovatka zmodernizovaná, ale nehod zde od té doby paradoxně ještě přibylo.

Dalším důvodem, proč jsou na tom České Budějovice v dopravě tak špatně, je i vysoký počet aut v přepočtu na jednoho obyvatele. Ten mají druhý největší po Praze. Navíc mezi krajskými městy má to jihočeské o polovinu menší rozlohu, a tak je zde hustota provozu velká.

Navíc v minulých letech zde přibývalo tři až pět procent vozidel ročně. Často dochází také ke srážkám s chodci. Před nedávnem MF DNES vytipovala ve spolupráci s odborníky, ale i samotnými obyvateli ty nejrizikovější přechody. Jsou například na Pražské třídě u hotelu Clarion a pak dál za IGY. Tam brzy přibudou semafory.

Na červenou pravidelně řidiči vjíždějí na přechod u Lidlu v Mánesově ulici a jako velmi rizikový označili obyvatelé přechod přes čtyřproudovou silnici na Strakonické na sídlišti Vltava, pak je to ještě ten na Lidické třídě u soudu.