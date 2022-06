187,5 milimetru srážek. U Strakonic se z nebe vylilo jako jindy za čtyři měsíce

Mimořádně silný déšť zažili obyvatelé Katovic, kde v krátkodobém úhrnu spadlo 187,5 milimetrů srážek.

Podle hydrometeorologa Tomáše Vlasáka z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) spadlo takové množství dokonce za pouhé dvě a půl hodiny.

„Úhrny v Katovicích byly dokonce několikanásobně silnější než jaké spadají do kategorie katastrofální lijavec. V době, kdy zde byla nejsilnější bouřka, tak jsme zaznamenali hodinový úhrn přes 100 milimetrů. V nejsilnější fázi deště napršely dokonce tři milimetry za pouhou minutu,“ vysvětluje Vlasák.

Podle něj bylo mimořádné štěstí, že tak velké množství vody spadlo právě v rovinaté oblasti okolo Katovic a Strakonic, odkud mohla voda volně odtéci do řeky Otavy. I když se její hladina okamžitě zvedla přibližně o metr, povodně dále na toku nehrozily.

„Pokud by takové úhrny byly v okolí Volyně nebo Vimperka, velmi snadno by na místních menších tocích hrozila velká přívalová povodeň, která by dokázala zvednout hladiny potoků o několik metrů,“ podotýká Vlasák a dodává, že podobné srážky mohly náhodně spadnout kdekoliv v kraji.

Podobně vysoké úhrny by navíc byly mimořádné i z pohledu měsíčních hodnot. Dlouhodobý průměr pro měsíc červen je přibližně 90 milimetrů, pondělní déšť tak tento průměr více než dvakrát překonal.

„Pokud se podíváme na statistiky za celý rok, průměrně spadne okolo 620 milimetrů vody. Déšť v Katovicích tak téměř ze 30 procent naplnil dlouhodobý roční průměr. I to ukazuje, jak extrémní jev to je,“ připomíná hydroložka Eva Kalná z českobudějovického ČHMÚ.

Podobně silné deště zasáhly Strakonicko i v minulých dnech. Zatímco v pondělí přímo ve Strakonicích spadlo 81 milimetrů, v noci na sobotu to bylo dokonce 94 milimetrů.

„Podobně extrémní srážkový úhrn ale v Katovicích a okolí nepamatujeme. Za více než stoletou historii tamějšího měření byla doposud nejvyšší hodnota z 20. května 1977, kdy napršelo 91,8 milimetru. Tentokrát to bylo dvakrát tak více,“ potvrzuje mimořádnost pondělního deště Kalná.

Škody bude obec odstraňovat ještě týdny

Mimořádný pondělní déšť zanechal přímo v Katovicích rozsáhlé škody. Podle starostky městysu Šárky Němečkové byla vodou zasažena přibližně padesátka rodinných domů.

„Voda se do nich valila nejprve kanalizací, poté i dveřmi. Celou noc místní společně s hasiči a dobrovolníky čerpali vodu z domů. Největší škody budeme mít na základní škole, kde voda kompletně zničila kotel,“ popisuje Němečková.

Vedení obce také plánuje v nejbližších dnech vyzvat dobrovolníky, aby pomohli v nejvíce zasažených domech. „Máme tu několik vysoušečů od povodní v roce 2002, ale potřebovali bychom jich víc. Škody budeme odstraňovat ještě řadu týdnů,“ připouští starostka.