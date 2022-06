Na Česko udeřily silné bouře, padaly několikacentimetrové kroupy

„Od 17:30 do 19:00 vyjely hasičské jednotky kvůli bouřce, která se přehnala přes Ústecký kraj, k 33 událostem. Nejvíce na Teplicku - 22 událostí. Ostatní okresy maximálně po třech událostech,“ napsali hasiči Ústeckého kraje na sociálních sítích.

Hasiči nejčastěji odstraňovali spadlé stromy z komunikací, v jiných případech odčerpávali vodu ze sklepů a zatopených částí vozovek, v několika dalších případech z přízemních objektů. V obci Klapý uletěl párty stan, v Hudcově zas vítr opřel trampolínu o dům.

„Počítalo se s tím, že na pomezí Fichtelbergu a Altenbergu na saské straně, ale i u nás ve vnitrozemí, se bude nacházet přízemní proudění, které může být spouštěčem pro vznik bouřek. Ovšem vzhledem k podmínkám, které jsou důležité pro vznik velice silných bouřek, mě překvapilo, že při ne tak výrazném střihu větru se na pomezí Krušných hor až po Lovosice vyskytlo více supercel,“ sdělil pro iDNES.cz amatérský meteorolog a lovec bouří Otto Zachař.

Podle něj byla supercela k vidění například na Teplicku, kde padaly kroupy o průměru 1 až 2 centimetry. „Mám informace, že v Teplicích a směrem na Chlumec byl výrazný microburst nebo downburst (silný propad masy větru v bouři, kterou obvykle následuje nárazový vítr), kde byly nárazy větru kolem 100 kilometrů v hodině,“ podotkl Zachař.

Výrazná podle něj byla i buňka na pomezí Ústeckého a Středočeského kraje, kde byly hlášeny kroupy o průměru 4-5 centimetrů. „To už je opravdu extrém a může to působit rozsáhlé škody,“ vysvětlil Zachař s tím, že i v noci na zítřek se očekává postup bouřkových systémů z Bavorska. „Měly by zasáhnout především Plzeňský, ale i Středočeský, Karlovarský a Ústecký kraj. Směrem na východ by ale měly slábnout,“ dodal.

Naplnila se tak predikce meteorologů, kteří v pondělí varovali před příchodem velmi silných bouřek. „V Čechách hrozí od dnešního odpoledne silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Intenzívní srážky mohou zvedat hladiny vodních toků,“ napsali na Twitteru.

Český hydrometeorologický ústav má hlášené bouřky s kroupami také na Prachaticku.

Bouřková výstraha začala platit v pondělí večer a bude trvat i přes noc, a to až do úterního rána. Vysoký stupeň nebezpečí platí pro Ústecký kraj, nízký stupeň pak pro celé Čechy. V jižní polovině Čech mohou být bouřky i velmi silné s nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině, většími kroupami a krátkodobými úhrny kolem 50 milimetrů srážek. Hladiny menších toků, zejména na přítocích dolní Vltavy, mohou po intenzívních srážkách stoupnout a místy překročit první povodňový stupeň.