Takový déšť jsem nikdy nezažil, voda se valila do domu všude, popisuje reportér

Od pondělního večera platila výstraha před silnými bouřkami. V kolik hodin dorazila k vám?

Začalo to u nás na Strakonicku v 17 hodin večer, kdy ve Volyni, která je vzdušnou čarou vzdálená od nás 10 až 15 kilometrů, padaly kroupy o velikosti pingpongových míčků. Škody tam byly obrovské, jelikož kroupy rozmlátily čelní skla aut. Nikdo to nečekal, nebyla to totiž ani bouřka. Přišlo to náhle, zčistajasna.

Prvním indikátorem byly tedy kroupy?

Nám se kroupy nakonec vyhnuly. Říkali jsme si tedy, že večer přijde jen nějaký déšť. Pršet začalo okolo 21 hodiny večer a ve 22 hodin už bylo jasné, že je nějaký problém. Ze Strakonic se začaly na sociálních sítích objevovat videa, kde byly ulice plné vody a všude teklo bláto. Bydlíme vysoko na kopci pod městským lesem, nemáme tedy okolo žádnou řeku.

Jak došlo tedy k zatopení domu?

Vyplavila se u nás kanalizace, která míří do města do čističky. Kanalizací se to vrátilo zpátky, takže se k nám začala před 22:30 hrnout voda a splašky z komunikace. Šlo to přes záchody, přes sprchy, umyvadla a dřezy zpátky do baráku. Nemohli jsme s tím nic udělat, jelikož nemůžeme kanalizaci uzavřít. Hlavně jsme s tím ani nepočítali. Kanalizace se tedy celá ucpala a hnalo se nám to do baráku.

Měli jste čas eliminovat škody, nebo byla potopa tak rychlá, že s tím nešlo nic udělat?

Ucpávali jsme dveře do místností, naházeli jsme nábytek do dětských pokojů a snažili jsme se vodu vymést koštětem z domu nebo do míst, kde máme dlažbu. Kdyby to nateklo do obývacího pokoje nebo do kuchyně, tak to bude mít daleko větší škody, jelikož by to rozmočilo nábytek. V dětských pokojích pak bylo vody minimum. Měli jsme štěstí, že s nám podařilo ucpat sprchu, kam jsme narvali ručníky a zatloukli jsme to. Teklo to ze záchodů, ale to jsme stíhali naštěstí vybírat pomocí skleniček a lít do kýblů.

Jak vypadá situace u vás doma teď?

Škody byly u nás převážně na nábytku, dveřích a futrech, jelikož nešlo všechno včas zachránit. Musíme to teď celé vydezinfikovat, máme půjčené i vysoušeče. Teď nás čeká hlavní úklid. Voda šla i proti baráku ze silnice, máme všude po zahradě bahno nebo spíše drobný písek. Nešli jsme ani pořádně spát, jelikož jsme uklízeli. Měli jsme ale hlavně strach z toho, že to přijde znovu. Nevěděli jsme, zda není kanalizace stále plná. Hasiči to však naštěstí prošťouchli a odteklo to.

Byla obdobná situace i v blízkých vesnicích?

Vesnice pod námi, která se jmenuje Nový Dražejov, to odnesla ještě více než my. Voda spláchla bahno i z polí, takže všechny sklepy pod úrovní silnice jsou zatopeny bahnem. Hasiči odčerpávali sklepy celou noc a stále v tom pokračují. To samé je i u domů, ty mají bahno až v místnostech. Přišlo to sem během hodiny, soused naměřil až 134 litrů na metr čtvereční. Podobná situace byla i v Katovicích, které jsou asi pět kilometrů od nás. Napršelo strašně vody a všechno to nateklo do sklepů. Lidé bydlící podél Otavy čekají, jak se bude situace dále vyvíjet a zda bude Otava kulminovat.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V jakých místech je ještě situace vážná?

V místech, kde se kanalizace ucpala, jsou bytové domy ve Strakonicích, této lokalitě se říká Jezárka. Tam bylo v přízemních garážích metr a půl vody a jsou tam zatopená auta, hasiči je teď odsud vytahují. Nejhorší jsou na tom Strakonice jako takové, je to velké okresní město a tam je ulic spousta. Spíše se jedná o škody, kdy došlo k zatopení sklepů a domů. Na silnicích je všude bahno. Katovice jsou pak na tom obdobně.

Poté už byl klid, nebo se bouřka v noci vrátila?

V noci to přišlo u nás podruhé a pršelo do tří do rána. Nicméně nejhorší to bylo okolo 22 hodiny, kdy bylo znatelné, že se zde srazily dvě bouřky. Chvíli vál vítr od jihu a chvíli od západu nebo východu. Nikdy jsem takovýhle déšť nezažil. Kam se podívám, tak jsou pole plná vody, fotbalové hřiště vypadá jako jezero a všude je plno bahna. Bouřky se tu strašně dlouhou dobu točily a vítr je nikam neodvanul. Podle radaru to bylo stále nad námi.

Říkal jste, že jste tohle nikdy nezažil.

Nepočítali jsme s tím, jelikož kanalizace pobere opravdu obrovské množství vody. Tím jak to ale přiteklo od nás směrem do města, tak se to ucpalo a kanalizace se naplnila až po okraj. Šlo to přes víka kanálů, bylo tedy bez šance zachránit domy, který byly pod úrovní kanalizace. Tam to všechno nateklo. Budeme muset do budoucna rozkopat kanalizaci a udělat tam nějaký uzavírací ventil, aby se to nemohlo nikdy už stát.

Bouřka musela i značně ovlivnit dopravu. Je už nyní obnovena?

V noci byla spousta ulic neprůjezdná, a to včetně hlavního tahu, který vede ze Strakonic směrem na Horažďovice, Klatovy a Plzeň. Na mnoha místech byly popadané stromy a větve. Zaplavené byly i silnice přibližně třiceti centimetry vody. Autem se to projet dalo, ale nebylo to úplně bezpečné.