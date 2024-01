Místo zavádění drahých technologií do škol regulujme zbrojní průkazy, říká náměstek

Vedení Jihočeského kraje kvůli tomu plánuje na příští týden schůzku s rektory vysokých škol v regionu. Řešit se bude mimo jiné i možnost instalace detekčních rámů v areálu Jihočeské univerzity (JU) nebo Vysoké školy technické a ekonomické (VŠTE), což v prvních reakcích z některých dalších českých univerzit zaznívalo jako jedno z hlavních řešení.

„Z mého pohledu to ale není ideální řešení. Musíme si uvědomit, že i když budovu kompletně osadíme rámy, neodstraní se hrozba útoku. Možnost, jak menší zbraň pronést, stále existuje. Pokud si ale s vedením vyhodnotíme, že jim v tom můžeme pomoci, uděláme to. Jenže podobných měkkých cílů je v kraji obrovské množství. Nemůžeme takzvaně zarámovat všechny kulturní, sportovní či společenské akce,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma (TOP 09).

Zástupci obou zmíněných jihočeských vysokých školy momentálně řeší otázku bezpečnosti hlavně s policií. Spolupráce se týká především konkrétně cílených školení personálu i studentů. Například na JU plánují upravit provozní řády svých budov a chystají se zavádět také takzvaná měkká opatření v podobě systémů včasného varování či informační kampaně.

„Konzultovali jsme tyto kroky s policií a ta nám potvrdila, že tyto metody jsou často účinnější než fyzická opatření a tvoří osmdesát procent efektivnosti všech zaváděných bezpečnostních opatření. O konkrétních úpravách ale nechceme příliš informovat, nechceme tím snižovat jejich případnou účinnost,“ upřesňuje mluvčí univerzity Štěpán Kuděj.

Podobný přístup má také vedení VŠTE, kde už v reakci na tragédii některé změny udělali. Stejně jako v případě JU nechtějí být kvůli efektu příliš konkrétní. „Bude nutné na celé škole a napříč celým sektorem provést řadu dalších kroků, aby se podobným situacím předešlo. Nyní také řešíme možnost, že bychom na škole spustili kurzy, které by měly studenty na podobné situace alespoň částečně připravit,“ připomíná rektor Vojtěch Stehel.

Pomáhá celodenní cvičení

S preventivní přípravou na podobné situace pokračují i jihočeští policisté, kteří už několik let vedou projekt Ozbrojený útočník na školách. Podle krajského policejního mluvčí Jiřího Matznera je už téměř jisté, že s ním kvůli okolnostem budou pokračovat i nadále. Doposud jej poskytovali převážně středním a základním školám, což by se ale mělo v příštích týdnech či měsících změnit.

„Počítáme s tím, že se do něj zapojí vysoké školy, ale také například městské či obecní úřady nebo kulturní střediska. Ještě teď v lednu budeme aktualizovat celkovou metodiku a v únoru bude jasno o nové podobě programu. Z vlastní zkušenosti ale víme, že nejlepší formou je celodenní cvičení spojené s tím praktickým,“ přibližuje novinky Matzner.

Zdůrazňuje, že o podobné akce je ze strany škol dlouhodobě velký zájem. „Bohužel jsme jej jako policisté nedokázali kvůli omezené kapacitě zcela pokrýt. Jsem ale velmi rád, že se nám před covidovou pandemií podařilo dostat projekt do takové fáze, že si jej od nás ostatní kraje přebíraly,“ říká Matzner a dodává, že dříve se na projektu podílel rovněž Jihočeský kraj.

To potvrzuje i náměstek Klíma s tím, že všechny školy v kraji prošly od roku 2016 významnou bezpečnostní reformou týkající se vstupů a režimu v budovách. „Naši ředitelé jsou v tomto ohledu aktivní, a tak neplánujeme jakkoli rozšiřovat či posilovat bezpečnostní opatření na školách. Ta jsou podle mě na velmi vysoké úrovni,“ připomíná Klíma a doplňuje, že hejtmanství momentálně sbírá podněty ze škol týkající se bezpečnosti.

Zároveň ale upozorňuje, že spíše než posilování bezpečnosti v podobě zavádění drahých technologií, detekčních rámů ve školách či úřadech, dává více smysl regulace v oblasti držení zbrojního průkazu.

„Budeme tak apelovat na to, aby se omezilo držení dlouhých útočných zbraní pro soukromé osoby a aby se zlepšila psychologická práce se žadateli o zbrojní průkaz. Mělo by to ale jít ruku v ruce s prací na zabezpečení škol,“ myslí si náměstek Klíma.