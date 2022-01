Doslova samoobsluha. Ve Strakonicích lidé nakoupí i v noci a bez prodavačů

Při cestě z odpolední směny si uvědomí, že nestihli nakoupit. I přesto, že už je noc, zastaví u obchodu, doplní chybějící potraviny, zaplatí a odjedou domů. Celé to zvládnou, aniž by potkali v obchodě prodavačku nebo řešili otevírací dobu.

S myšlenkou na obchod budoucnosti fungující 24 hodin sedm dní v týdnu přichází síť družstevních prodejen COOP. První prodejna, která se obejde bez stálé přítomnosti personálu a zákazníci v ní budou moci nakupovat nonstop, se otevře v únoru v centru Strakonic.

Podmínkou pro nákup bude bankovní identita. Zároveň si lidé budou muset stáhnout speciální aplikaci. Dvojitý vstup dovnitř jinak nikoho nepustí. Prostor obchodu budou navíc hlídat kamery. Samotná platba za zboží pak bude fungovat jako samoobslužné pokladny. Zákazník bude moci opustit prodejnu s nákupem po jejím ověření.

Ani lidé, kteří si raději povídají s prodavači a platí hotovostí, ale nebudou muset měnit své zvyky.

„Prodejna bude otevřena v běžné pracovní době stejně jako teď, jen bude s nástavbou, že ji i po odchodu personálu budou moci dál využít zákazníci. Ti, kteří by novému konceptu nedůvěřovali, tam tak budou moci nakoupit stejně jako dosud,“ vysvětluje Roman Slamka, předseda Jednoty spotřebního družstva ve Volyni.

Mimo klasickou otevírací dobu budou mít návštěvníci k dispozici celý obchod, kromě pultu s lahůdkami či uzeninami. Současně se ale rozšíří nabídka baleného zboží.

Využili byste někdy možnosti nakoupit si v noci? ANO 18 NE 3

„Slovo samoobsluha tak získává nový rozměr. Koncept automatického obchodu se maximálně přizpůsobuje potřebám zákazníků, pro které končí nutnost plánovat si nákupy podle otevírací doby obchodů,“ komentuje plány ředitel pro rozvoj a marketing společnosti COOP Lukáš Němčík.

Na novinku jsou zvědaví i lidé ve Strakonicích. „Původně jsem si myslela, že bude prodejna fungovat pořád jen bez personálu a prodavačky přijdou o práci, což se mi nelíbilo. Když tam ale přes den normálně budou, přijde mi to jako příjemné doplnění služeb pro zákazníka. Umím si představit, že pojedu třeba v noci z dovolené, doma bude prázdná lednice, a tak budu ráda za možnost doplnit zásoby,“ uvažuje obyvatelka města Pavla Maradová.

Kromě zvýšení pohodlí zákazníků si COOP od zavádění automatických prodejen slibuje také vyšší tržby a zároveň snížení mzdových nákladů.

„Myslím, že tato myšlenka by do budoucna mohla pomoci zachování chodu prodejen i v méně obydlených místech. Personální náklady stále rostou a to nás nutí hledat cestu, jak udržet kvalitu služeb a přitom zvýšit produktivitu na prodejně,“ naznačuje Slamka.

Chystá se i v Českém Krumlově

Náklady na proměnu klasické prodejny v obchod budoucnosti se pohybují kolem jednoho milionu korun. „Snažíme se poskytnout zákazníkovi co nejširší možnost nákupu. Volba bude samozřejmě na něm, i pro nás je to risk,“ ví Slamka.

Také připouští, že v případě menších obcí, kde žijí hlavně starší lidé, zůstává otázkou, jak se nápad ujme.

„Věk zákazníků může být překážkou, která bude zpomalovat rozšiřování samoobslužných prodejen a celkově jakoukoliv větší modernizaci. Na druhou stranu, spousta věcí, které jsme si před 15 lety neuměli představit, dnes považujeme za normální. I starší lidé ovládají mobilní telefony, využívají možnosti internetu,“ myslí si.

Dodavatelem technologií je táborská společnost Knowingstore. Právě to je také důvod, proč se první obchod budoucnosti otevírá na jihu Čech.

„Firma oslovila nejprve táborskou Jednotu a pak nás. My souhlasili, protože nechceme být těmi, kdo jen čeká, co udělají zahraniční řetězce. Naopak bychom rádi byli součástí něčeho nového,“ zdůrazňuje Slamka.

Podobného obchodu se dočkají zákazníci brzy i na dalším místě na jihu Čech, a to v Českém Krumlově. COOP se při tvorbě nového konceptu inspiroval sesterskými řetězci ve Skandinávii, kde podobné obchody fungují již několik let.