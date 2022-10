Nové bydlení i nájmy jsou vysoké, dovolit si je mohou hlavně „ajťáci“

Ray Bradbury, básník a hlavně scifi spisovatel jižní Kalifornii a Los Angeles miloval. Už před lety o této oblasti napsal: „Je to konglomerát malých městeček směřujících k nekonečnu. Naštěstí nemáme krále, královny ani žádné hierarchie, jen neomezený prostor pro tvůrčí nápady, se kterými jsme dobyli svět. Jen doufám, že jsme se během toho vyhnuli aroganci.“

Takto vypadaly slavné hangáry Howarda Hueghese, než se na pozemcích začaly stavět domy pro nové obyvatele LA v „Silicon Beach“.

LA se však neustále rozpíná. Město zabralo už i bývalou plochu letiště a a slavných hangárů v Playa Vista, kde Howard Hughes, zakladatel společnosti TWA, filmový mogul a letecký fanatik, nechal postavit největší dřevěné letadlo na světě Spruce Goose.

Všude pěšky

Za posledních pár let v místě bývalého letiště tu vyrostlo šest tisíc rodinných domků a pětipatrové budovy s apartmány pro minimálně třicet tisíc obyvatel. Oáza moderního bydlení má dokonce už vlastní přezdívku, a to „Silicon Beach“.

Patří k ní široké ulice, chodníky, noční osvětlení i elektromobily Tesla, které nahradily starý status symbolu úspěšnosti v Hollywoodu, Rolls-Royce. Nejde o obyčejný městys, i když v něm nechybí otevřená místa s parky, jesle, základní školy, dětská hřiště, tenisové kurty, nemocnice, nákupní a zábavní centra včetně kaváren, multikin, veřejných bazénů i rychlých občerstvení.

Vše je tady podřízené unikátnímu řešení pro Los Angeles, a to možnosti dojít všude, kam potřebujete, jen během pár minut chůze. Městská čtvrť Silicon Beach vznikla nejen díky IT firmám, ale i filmovým studiím.

Pokud jsou zájemci o práci v Americe z celého světa úspěšní, dokáže se o ně Hollywood postarat. Od pracovních víz až po bydlení. Odpovídají tomu však i ceny bytů k pronájmu, v současnosti přibližně 3 500 dolarů měsíčně, tedy téměř 90 tisíc korun, za dvoupokojový byt s obývacím pokojem. Nabídky prodeje rodinných domků jsou kolem tří milionů dolarů.

Na co se tedy mohou těšit obyvatelé Silicon Beach? Především na rivalitu s průkopníky technologií ze sanfranciského Silicon Valley a kolekci nových vilek, které se navzájem příliš neliší velikostí. Jejich názvy Trevion, The Collection, Jewel atd. signalizují, že nejde o obyčejné rodinné domky.

Podle zdejších stavebních předpisů mohou být přitom jen třípodlažní. Proto mají rozměry od tří set čtverečních metrů obytné plochy až po dvojnásobek. Základy konstrukce jsou ze dřeva s venkovní omítkou napodobující klasické kamenné nebo cihlové zdivo. Jejich styl se snaží být moderní, s nádechem klasiky. Nabízí pocit rodinného tepla včetně přírodního světla propojeného s vysokými stropy a okny občas až do přízemí.

Bydlení v Silicon Beach

Vilka pojmenovaná Trevion v ceně 3 849 000 dolarů patří k těm v cenovém středu. Novým majitelům nabízí čtyři ložnice, pět a půl koupelen (půl koupelny je jen záchod s umyvadlem) s podlahou z keramických dlaždic.

Kuchyň je propojená s obývacím pokojem podobně jako je teď zvykem v Česku.

Parkety z tvrdého dřeva hned za vchodem v přízemí vedou do obrovské otevřené místnosti, které dominuje kuchyně s profesionálními spotřebiči. Patří sem jídelní kout a obývací pokoj s obvyklým krbem. Celoskleněná posuvná stěna umožňuje vstup na privátní venkovní mini pozemek s fontánkou, venkovním krbem a místem ke grilování.

Hlavní ložnici v druhém patře je možno rozšířit pohyblivými stěnami. Součástí je průchozí šatna, vstup na balkon a velká koupelna s vířivkou a sprchovým koutem. Podlaží v prvním poschodí je ideální pro zřízení domácího kina s místem na kulečník nebo kancelář. Dvougaráž je vybavena rychlonabíječkou pro elektrická vozidla.

Koupelna s mramorovým obkladem je kromě vany vybavena i sprchovým koutem.

Podle místního týdeníku The Agronaut prodej zdejších nemovitostí vzrostl o 100 procent oproti předloňsku, což vyhnalo ceny do nebeských výšek. Přesto pro zaměstnance Googlu, Facebooku, Yahoo! a dalších internetových firem to takový problém není, zdejší lokalitu si pochvalují díky nádhernému počasí a čistému mořskému vzduchu.

Proto jsou ochotni podstoupit někdy i hodně náročný proces. Banky se totiž bojí poskytovat půjčky po zkušenostech z nedávné minulosti kvůli nafouknutým bublinám zkrachovalých technologických firem. Právníci a notáři vyžadují nekonečné souhlasy. Ostatně Los Angeles je pátým nejdražším městem v USA, aspoň pokud jde o ceny nemovitostí.