Kvůli covidu propadli Američané tenisu. Preferují domy s vlastním kurtem

Důvod je jasný: v éře covidu se tenis dostal „mimo hru“. Pokud máte ovšem vlastní kurt, můžete hrát s partnerem/partnerkou či s dětmi bez omezení a o víkendech klidně pořádat turnaje s přáteli. A protože covid se stále nevzdává, nikdo neví, jaké zákazy opět přijdou…

Tenisový kurt se stal opět žádaným vybavením pozemku...

Nejde přitom o žádnou novinku. Dům s tenisovým kurtem byl už před desítkami let hlavní prioritou hollywoodských celebrit, od kterých se vyžadovalo, aby vypadaly co nejlépe, a to jak na stříbrném plátně, tak mimo něj.

Během třicátých a čtyřicátých let minulého století se mnoho hvězd udržovalo v kondici tím, že se chopily tenisové rakety a vyrazily do klubu nebo na vlastní kurt. Předcházela tomu historie z dvacátých let.

Z vítěze trenérem i hercem

Poprvé Hollywood uchvátil tenis díky Billu Tildenovi. Ten se stal mezinárodní celebritou, když dvakrát vyhrál Wimbledon a sedmkrát US Open. Nakonec se dostal mezi hvězdy stříbrného plátna, když pro ně pracoval jako tenisový trenér. Dokonce si zahrál v němých filmech s Charlie Chaplinem, Douglasem Fairbanksem, Mary Pickfordovou a dalšími, kteří byli jeho obdivovateli.

Tenis byl ve třicátých letech tak populární, že se prakticky každá hollywoodská celebrita musela aspoň jednou vyfotit s tenisovou raketou v ruce. Ava Gardnerová hrála tenis každý den a reklamní oddělení studia MGM nikdy nevynechalo příležitost zveřejnit okouzlující reklamní fotografie herečky, která skotačila po kurtu nebo na něm pózovala pro reklamy.

Vášnivá hráčka Katharine Hepburnová prohlašovala, že by se chtěla vrátit v jiném životě jako tenisová šampionka. Titul pro nejlepšího tenistu starého Hollywoodu často získával Errol Flynn. Australský herec vyhrával tenisové turnaje mezi svými kolegy v okolí Los Angeles.

Tenis i voda

V losangeleské čtvrti Pacific Palisades najdete kouzelný, zhruba jeden a tři čtvrtě velký akrový pozemek. Z jedné strany je ohraničený historickým parkem Willa Rogerse (hřištěm na pólo) a z druhé strany potokem Canyon Creek. Jeho celoroční vodní cesta s přírodními vodopády vede do Tichého oceánu. Během období dešťů lze na něm dokonce „kajakovat“ až do oceánu.

Tady se odpočívá přímo u kurtu...

Klikatý pruh cesty o délce necelého kilometru je posetý mosty křižujícími potok k šestnácti domům, které stojí na jeho březích. Jde o málo známou komunitu, kde žijí nebo žili světově známí politici, byznysmeni a herci, včetně Terminátora Arnolda Schwarzeneggera…

Patří sem i pás pro koně, na kterém je každou chvíli vidět jednoho klusajícího po stezce do parku, který má kilometry jezdeckých a turistických cest. Množství vzrostlých platanů, eukalyptů a dubů přináší kvalitu venkovního života v přírodě a zajišťuje maximální soukromí. I to je hodnota, která se stále víc „počítá“.

Okouzlující budova z roku 1981 ve stylu klasických dřevěných rančů má obyvatelnou plochu téměř čtyři sta čtverečních metrů. Ve dvou podlažích je pět ložnic a šest koupelen. Součástí je jídelna a obývací pokoj s knihovnou.

Vstup do obývacího pokoje

Moderní kuchyň v tradičním stylu nabízí možnost rychlého občerstvení za malým stolkem i barovým pultem. Na pozemku je terasa, bazén s vířivkou a venkovní posezení. Dokonalý tenisový kurt i s osvětlením má otevřený „altán“ k odpočinku a relaxaci po namáhavých zápasech. To vše dnes představuje nemovitost k bydlení ve stylu kalifornských snů v hodnotě nejméně deseti milionu dolarů.