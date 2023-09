Chtěli klasický dům, ale se všemi vymoženostmi. Podívejte se na výsledek

Na začátku byl plán vytvořit rodinný dům v současném jednoduchém tvaru, který by nenarušoval, ale naopak respektoval okolní zástavbu tradiční české obce. Zároveň by v sobě měl aplikovat moderní technologie a vychytávky tak, aby plně vyhovoval požadavkům mladé rodiny. A výsledek v sobě všechno dokonale propojuje.

Klasická sedlová střecha s falcovaným plechem odpovídá tradiční podobě venkovských domů.

Již na první pohled dům ukazuje typické znaky staveb malé středočeské vesnice. Příkladem jsou související dvojkombinace, jak dvojí střechy, tak dvojgaráže. Vzhled domu pak odráží zkušenostmi ověřené materiálové propojení dřeva, betonu i železa.

„Dominantní je prolnutí dvou hmot, kde plochá střecha nad dřevěným obkladem navazuje na druhou část domu s klasickou sedlovou střechou, doplněnou falcovaným plechem,“ popisuje architekt Jan Bek, který na návrhu domu spolupracoval s projekční kanceláří Bízek projekt.

A dodává: „U sedlové střechy jsme trvali na tom, aby její samotné provedení bylo bez přesahů, což bývalo v minulosti zvykem. A právě tímto řešením stavba už na první pohled vytváří dojem tradičního českého domu.“

Dominantní je prolnutí dvou hmot, kde plochá střecha nad dřevěným obkladem navazuje na druhou část domu s klasickou sedlovou střechou, doplněnou falcovaným plechem.

Část obvodových zdí je vystavěna z úzkých cihel, které zvětšují užitný prostor, což potvrzuje i architekt: „Klient trval na co nejširším domu. Museli jsme však respektovat stavební vyhlášky a územní studii, která definovala odstupovou vzdálenost od ulice. Abychom však v interiéru ušetřili drahocenné centimetry, pro štítové stěny jsme zvolili cihly Porotherm o tloušťce 300 milimetrů obsahující minerální vatu a vnější zateplení o tloušťce 50 mm. Ostatní stěny jsou vystavěné z klasických cihel také tloušťky 300 milimetrů s vnější tepelnou izolací tloušťky 150 milimetrů.“

S potřebou nezmenšovat prostor a požadavkem na dvojí krytou garáž byl splněný základní požadavek na zasazení stavby na pozemek. I zahrada, kvůli které se právě tento prostor upravoval, získala potřebnou velikost, například pro budoucí bazén či dětské hřiště.

„Vše bylo s investory o vzájemné diskuzi. Spoustu navrhovaných řešení si klient nechal vymluvit, jinde byl neoblomný. Nakonec jsme ovšem dospěli ke vstřícnému kompromisu,“ upřesňuje architekt.

Rodinný dům zasazený do malé středočeské obce v sobě harmonicky propojuje prvky tradičního vesnického stavení a současných staveb.

Celek pohledově doplňují velkoformátová hliníková okna navržená v hnědém odstínu, která ladí s dřevěným obkladem fasády.

Vzhled exteriéru se pak odráží i v samotném interiéru. Nekonfliktně bílé stěny navazují na strop domu z železobetonu se zachovaným viditelným obtiskem bednění. Dřevěné tóny zde byly použité na podlahy a nábytek.

Sprchování při svitu hvězd

Po otevření domovních dveří vstoupíte do přírodně prosvětlené, prostorné chodby, jakýsi „krk“ domu. Na pravé straně je praktický zabudovaný botník, následuje vstup do garáže. Chodbu zakončují schody do patra.

Na levé straně jsou troje dveře: za prvními najdete technickou místnost, za druhými pak koupelnu s něžně působícími bílými obklady ve tvaru pravidelných šestiúhelníků od společnosti Keramika Soukup a s atypicky řešeným oknem.

„Abychom do koupelny ve spodním patře přivedli přirozené denní světlo, přitom však zajistili soukromí jejích uživatelů, využili jsme netradičního řešení v podobě plochého okna zasazeného přímo nad walk in sprchový kout, který svými rozměry přesně kopíruje,“ popisuje Jan Bek.

Průhled z chodby v přízemí do obývacího pokoje

Tím se přes den koupelna příjemně projasní světlem, a v noci okno potěší romantické duše příjemným výhledem na noční oblohu posetou hvězdami. Třetí dveře přímo naproti schodišti otevírají menší pokoj pro návštěvy, který sloužící i jako pracovna.

Smyslný kontrast bílo-černé

Vstupní chodbu a nejdůležitější „srdce“ domu, hlavní obytnou místnost s kuchyní, dělí prosklené posuvné dveře s elegantní černou kovovou konstrukcí. S překročením pomyslného prahu se umocňuje pocit útulného interiéru. V levé části obývacího pokoje je velkoformátový HS portál napojený na rohové okno, u něhož je kout se zátiším květin a s posezením.

Uprostřed obývací části najdete sedací soupravu ve tvaru U v šedé barvě. Spolu s černo-šedým kobercem uceluje prostor před televizní stěnou, jenž vybízí k posezení i v případě, že neposedné ratolesti vyběhnou na zahradu. Přidaný zasouvací stolek pomáhá k otevřenému prostoru pro dětské hry.

Obývací prostor a kuchyň rozděluje velký jídelní stůl pro osm osob, s přímým pohledem na zabudovaný krb, jenž navodí pocit klidu i v době svátečních večeří, přičemž hodující jistě ocení teplo i světlo z něj vystupující.

Obývací prostor a kuchyň rozděluje velký jídelní stůl pro osm osob, s přímým výhledem na zabudovaný krb.

Velkou kuchyňskou sestavu s dominujícím bílým matným lakem „rozráží“ kontrastní prvek dřeva zasazený na vrchních dvířkách, dodala ji společnost Pavlis Interier. Samotná kuchyňská stěna je nadčasově vybavena, přičemž všechny spotřebiče jsou zabudovány s dvířky s nenápadnými úchytkami v hranách. Minimalistický design umocňuje dojem moderní kuchyně, jenž doplňuje i obdélníkové prosvětlující okno z levé strany.

Pracovní plochu kuchyně rozšiřuje středový ostrůvek, do kterého je zasazená indukční varná deska. Kontrast celého prostoru tvoří černé doplňky, například vodovodní baterie, vypínače, světla nebo kliky, které jsou nejen na dveřích do spíže v pravé části kuchyně.

V levé části obývacího pokoje je velkoformátový HS portál napojený na rohové okno, u něhož je kout se zátiším květin a s posezením.

„Pro elegantní kontrast dveří v bílém dřevu jsme zvolili kliky LUSY s povrchem titan černý mat od českého výrobce M&T, s jehož produkty máme dlouholeté zkušenosti z dřívějších realizací. Máme tak odzkoušeno, že titanový povrch klik je opravdu kvalitní, a i po letech používání nedochází k jeho oděru nebo poškrábání,“ přidává informace architekt Jan Bek.

Černé detaily celý prostor stylizovaný do bílo-hnědo-šedé kombinace pozitivně rozrážejí.

Harmonie pod dvojí střechou

S vystoupáním do patra nelze přehlédnout chytře zabudované šatní skříně lemující celou stěnu. Navržené řešení šetří hlavně prostor. Po levé straně vede souběžně se schodištěm chodba, kterou jsou přístupné dva rozměrově shodné dětské pokoje.

Napravo od schodiště je pak koupelna určená právě pro potomky majitelů a dále pak ložnice. Ta je prosvětlená, útulná a minimalistická. Navíc působí velmi vzdušným dojmem, protože ji nelimituje klasický strop, ale otevírá se do krovu. Zabudovaná klimatizace pomáhá odolávat horkým letním dnům, a přispívá tak ke komfortu obývání.

Ložnice disponuje soukromou koupelnou s podlahou i stěnami pokrytými neutrální světle šedou voděodolnou stěrkou. Po celé délce sprchového koutu ve stylu walk in je zabudovaná nika, která nabízí dostatek prostoru k uložení toaletních potřeb.

Koupelna v přízemí

Teplo v místnosti pak zajišťuje koupelnový radiátor, který má netypickou konstrukci a v interiéru opakující se černou barvu. Pro zavěšení ručníku slouží horizontálně ukotvené madlo. Minimalistický světlý vzhled koupelny oživuje skříňka s přírodním dřevodekorem.

Samotná realizace domu byla pro architekta příjemným překvapením, jak sám popisuje: „Stavba probíhala standardně a nutno říci i nečekaně rychle, což mě mile překvapilo. Veškeré zpočátku nastavené cíle byly i s kompromisem splněny.“ Závěrem lze celý dům souhrnně popsat jako světlý, praktický a útulný. Jistě všem členům rodiny dodává pocit soukromí i soudržnosti, a tak by to mělo být.

Technické údaje Rok realizace: 2022 Zastavěná plocha: 177 m2 Obytná / Užitná plocha: 226 m2 Stavební firma: Sport Technik Bohemia Konstrukce staveb: cihly Porotherm, železobeton strop Konstrukce střechy: krov, dřevěný Střešní krytina: falcovaný plech Prefa Okna: hliníková Vytápění: tepelné čerpadlo vzduch voda Výrobci a dodavatelé: Dřevěný obklad v exteriéru ARA Kolín



Plot: Luxline

Velkoformátová i klasická okna: Kalibra Nova

Podlahy: SPO Plzeň

Obklady: Keramika Soukup

Stěrky: 3deco

Dveře: Sapeli

Dveřní kliky: M&T, série Lusy

Sanitární vybavení: baterie HansGrohe

Koupelnový radiátor: SIKO Koupelny

Světla: Ilumix

Vypínače: JUNG LS990 matná černá, Smartech

Kuchyňská linka a truhlařina: Pavlis interier

Nábytek: TON, Bonami, Polstrin design

Koupelna v přízemí