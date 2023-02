Pohodlí i design na 15 metrech čtverečních. Domek na kolech je mobilní

Snahu o maximální rovnováhu s přírodou a udržitelnost „odrazili“ autoři nejen v použitých materiálech, ale také v energeticky soběstačném řešení. Ložnice s nádherným výhledem a otočným krbem, kuchyňský kout, koupelna s toaletou a sprchou, dvě malé terasy, to je obytný kontejner Kebin s vnějšími rozměry 2,6 × 7 metrů, který stojí nedaleko obce Ondřejov na Pelhřimovsku.

Prosklená čelní stěna nabízí nádherný výhled na rybník rovnou z lůžka.

Navzdory předsudkům zvládl „mobilheim“ požadavky na komfort a navíc vyšel vstříc i nárokům na design. „Kebin je luxusní obytný kontejner, který umí být díky podvozku s koly i mobilní. Jeho rozměry jsme záměrně uzpůsobili tak, aby bylo možné jej jednoduše transportovat po silnici,“ vysvětluje Ing. arch. Jan Bek z ateliéru BekArch, spoluautor projektu Kebin.

A pokračuje: „Co se týká jeho umístění, na mobilheimy se nevztahují klasická stavební povolení, většinou jim postačuje územní souhlas. Kebin je tak možné postavit klidně v horách i uprostřed přírody, avšak pouze na zastavitelnou parcelu, není tedy možné jej umístit například do lesa.“ Kvůli snadnému přístupu k vodě je ideální kontejner umístit na parcelu se studnou. Na celém projektu spolupracoval Jan Bek se stavitelem Stanislavem Líkařem ze stavební firmy 4interior&tiles.

Ve znamení kontrastu a jednoduchosti

Kebin, který své pojmenování získal fonetickým přepisem anglického slova cabin, přičemž se do názvu promítla i architektova přezdívka z mládí, a to Keb (vznikla otočením jeho příjmení), zaujme zvenčí tmavě mořeným modřínovým obkladem. Díky němu kontejner pohledově přirozeně zapadá do okolní přírody.

Celému kontejneru dominují velkoformátové prosklené plochy, které mají za úkol vizuálně propojit exteriér s interiérem. Vstupy do kontejneru tvoří boční protilehlá okna, která jsou zcela výsuvná do strany. Z čelní strany je Kebin vybavený panoramatickým oknem, které poskytuje nekonečný výhled na rozlehlý rybník přímo z prostorného dvoulůžka.

Centrální okno je však pro maximalizaci soukromí možné zakrýt otočnými okenicemi zvenčí. Celý interiér se nese ve znamení březové překližky, která svým světlým odstínem a klidnou texturou dřevodekoru působivě kontrastuje s vnějším tmavým obkladem.

Celý interiér se nese ve znamení březové překližky.

„Překližku jsme do interiéru zvolili jednak proto, že ve světlém odstínu opticky zvětšuje celý prostor, a zároveň také pro její vlastnosti, je to nedoceněný materiál, pokud jde o její pevnost a odolnost. Její působivá jednoduchost navíc vyvolává velmi přirozený dojem,“ říká architekt.

Součástí interiéru je kuchyňský kout s lednicí i dvěma plotýnkami na plyn a také samostatná koupelna s teplou sprchou a chemickou separační toaletou. I koupelna disponuje dostatkem přirozeného denního světla, a to díky střešnímu světlíku. Od zbytku interiéru je oddělená dveřmi z překližky, které architekt vybavil systémem Magnetic od českého výrobce M&T.

„Aby byl v interiéru zachován princip maximální jednoduchosti, sáhli jsme po dveřním systému Magnetic, kterému k ovládání postačuje minimalistické madlo, klika není potřeba,“ říká architekt Jan Bek.

Systém Magnetic totiž funguje ryze na principu magnetické síly, a právě v tom spočívá jeho dokonalá jednoduchost. Do dveřního křídla jsou zabudované magnety a do zárubně jejich protikus. Když se k sobě obě části přiblíží, dveře se plynule dovřou a drží v zárubni, aniž by se vysunula střelka, která by je mechanicky zajistila. K otevření dveří tak stačí jednoduše zatáhnout za madlo.

Pro ovládání dveří autoři zvolili subtilní madlo Yes ve verzi s WC/koupelnovým uzamykáním integrovaným přímo do jeho konstrukce. Díky černému titanovému povrchu madlo kontrastuje se světlým dekorem překližky. Kování současně odpovídá jedné z hlavních myšlenek celé stavby, a to udržitelnosti.

Pro ovládání dveří ke koupelně autoři zvolili subtilní madlo YES! od značky M&T.

A jak dodává šéfdesignér společnosti M&T Roman Ulich: „Magnetic s madlem Yes nabízí díky svému unikátnímu řešení až 17krát delší životnost ve srovnání s dveřní klikou a běžným zámkem, to nám potvrdily speciální testy.“

Soběstačné řešení

A právě s odkazem na udržitelné bydlení se autoři projektu Jan Bek a Stanislav Líkař rozhodli Kebin připravit na principu off-grid, tedy tak, aby byl energeticky soběstačný, bez potřeby připojení na inženýrské sítě.

„Na střeše kontejneru jsou fotovoltaické panely, díky kterým Kebin čerpá energii výhradně ze slunce a ukládá ji do baterie. Ukazatel jejího stavu je na boku šatní skříně,“ říká architekt Jan Bek.

Energie z fotovoltaických panelů bohatě vystačí na osvětlení, chod lednice i ohřev vody. K zatápění v zimních měsících slouží otočná krbová kamna na dřevo. Kontejner je zateplený, takže v zimě neuniká teplo ven a v létě se interiér nepřehřívá.

Pro maximální spojení s přírodou

Užívat si plnými doušky okolní přírodu je pak ještě snazší díky dvěma malým vyvýšeným terasám po obou stranách Kebinu, které jsou tvořené výklopnými okenicemi u posuvných oken. Spodní výklopy slouží jako podloží terásek, horní jako jejich zastřešení. Romantický výhled na rybník však poskytuje také pohodlná wellnessová káď, takzvaná finská lázeň s vlastními kamny pro ohřev vody, do které to je z Kebinu jen pár kroků.

Na břehu Hejlovského rybníiku našel Kebin ideální zázemí.

Technické údaje Projekt: 2018 Realizace: 2021 Užitná plocha: 14,2 m² Plocha pozemku: 657 m² Stavební materiály: Skladba stěny tl. 250 mm: Rhombus 20 mm, dřevěná lať 30 mm, difúzní fólie, vata 150 mm, lať 30 mm, překližka multiplex 18 mm Střešní krytina: PVC fólie Dodavatelé: Zasklení: Kalibra, posuvné prvky 3 900×2 400 mm Kamna: Haas+Sohn, model Ovalis Nábytek: truhlářsky od Mairyss Dveřní kování: M&T, kování Magnetic s madlem YES Vypínače a zásuvky: Jung Světla: Ilumix Obklady: Keramika Soukup, obklady Caesar Baterie: Perfecto design, baterie Remer Židle: Egoé

Vstupy do kontejneru tvoří boční protilehlá okna, které jsou zcela výsuvná do strany.