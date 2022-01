Kontejner, hausbót i montovaná dřevostavba jsou šancí na dostupné bydlení

Kdo není milionář, ale přesto chce bydlet ve vlastním rodinném domě, ten se rád uskromní. Smíří se s tím, že na prvním místě není velikost a luxusní vzhled domu. Že ze všeho nejvíc záleží na praktické funkci a na ceně stavby.

Ideální variantou pro startovní bydlení se tak stává modulární výstavba, která má navíc jednu specifickou výhodu: umožní vám zvětšovat dům dodatečně podle toho, jak se bude rozrůstat vaše rodina.

Pokud se však právě teď začínáte stavět na vlastní nohy, jste jen ve dvou s životním partnerem a máte celý život před sebou, nemusíte si lámat hlavu a ztrácet čas i nervy. Klidně si nechte přivézt základní modul domu hotový na korbě nákladního auta.

Prefabrikát na míru

Co je základem úspěchu u montovaných staveb? Především přesnost a jednoduchost. Výstavba je totiž v maximální možné míře prefabrikovaná. Konstrukční panely či ucelené moduly z různých materiálů (dřevo, trapézový plech, lehký keramický beton, lisovaná sláma) mají zpravidla už z výroby vytvořené otvory pro okna, dveře, elektroinstalace a vzduchotechniku.

Čím méně se do konstrukce zasahuje na místě, tím je výstavba rychlejší a přesnější, ale také energeticky efektivnější. Ze všeho nejvíc to platí pro montované dřevostavby, kde lze dosáhnout dokonce pasivního standardu.

Bydlení v kontejneru

Pokud jste mladí na těle i na duchu a máte dostatek elánu k alternativnímu způsobu bydlení, vyzkoušejte klasický námořní kontejner. V posledních dvou letech sice výrazně podražil (stejně jako všechny výrobky ve stavebnictví), ale jeho cena i nadále představuje nejen ekologickou alternativu, nýbrž také lákadlo pro podnikavé obchodníky.

Rozměry kontejnerů se do značné míry liší: výška se pohybuje od 197 do 279 cm, šířka od dvou do tří metrů, standardní délky činí něco přes 6 metrů (20 stop) nebo přes 12 metrů (40 stop). V tuzemském bazaru začíná cena použitého velkého kontejneru (délka 12 metrů) přibližně na částce 100 000 Kč, kontejner základním způsobem uzpůsobený k bydlení však pořídíte spíše za dvojnásobek.

V moři podzimního listí u Ústí nad Labem pluje tento obytný námořní kontejner.

Daleko rozšířenější je ovšem obchod s obytnými kontejnery v Číně, kde lze sehnat nový obytný kontejner, který je už vybavený v moderním západním designu.

Jeho vyjednávací cena bývá pochopitelně trochu jiná, počítejte od půl milionu výše. A samozřejmě je nutné připočítat cenu za dopravu, která v poslední době enormně vzrostla, a clo, případně DPH.

Avšak i to je pořád cena, za kterou byste klasické bydlení nemohli pořídit. Nevýhodou bydlení v kontejneru je, že po vložení tepelné izolace a vnitřního pláště zůstane interiér opravdu úzký. Jako logické řešení se nabízí propojit více kontejnerů a rozšířit prosklení. Tím si však ztížíte schvalování stavby.

Z pohledu českého stavebního zákona je totiž obytný námořní kontejner výrobkem plnícím funkci stavby (u něhož stačí ohlášení a územní souhlas příslušného stavebního úřadu), zatímco atypický dům z více kontejnerů je již běžnou stavbou, která vyžaduje řádné územní řízení zakončené rozhodnutím o umístění stavby (vydáním stavebního povolení).

Domov na vodě

Originální hausbót moderní konstrukce je dílem ateliéru Waterstudio.NL z provincie Jižní Holandsko.

Jestli se vám nezamlouvá lodní kontejner ani jeho uzpůsobené obytné varianty, máte ještě další alternativní možnosti: hausbót nebo mobilheim. Cena prostornějšího hausbótu, který se dá přizpůsobit k trvalému bydlení, může začínat už někde na hranici 200 tisíc korun, stejně tak ovšem může jít i do milionů, záleží především na vašich nárocích.

Pokud si tuto alternativu chcete nejdřív vyzkoušet nanečisto, můžete si hausbót pronajmout. Nejlevnější pronájem na týden pořídíte přibližně za 10 000 Kč + vratná kauce (minimálně 5 000 Kč).

Mít o pár koleček víc

Pokud zvolíte suchozemskou variantu „bydlení na kolečkách“, pak vězte, že mobilní domy jsou ve srovnání s lodními kontejnery o něco dražší. Mobilheim, který bude velikostí odpovídat menšímu kontejneru (délky 6 metrů), pořídíte od 350 000 Kč výše.

V tomto případě se vyplatí kupovat mobilní domek větší šířky (například s půdorysem 7×4 metry), který lze pořídit za téměř stejnou cenu jako nový obytný kontejner délky 12 metrů (zhruba tři čtvrtě milionu).

Před koupí domu byste se však měli ptát v první řadě na jeho Energetický štítek – PENB (Průkaz energetické náročnosti budovy), který vám prozradí, jestli se dům ve středoevropských podmínkách dá bez problémů celoročně užívat. Abyste netrpěli pocitem stísněnosti, měla by vás u všech výše zmíněných alternativ zajímat rovněž světlá výška prostoru, tedy vzdálenost od podlahy ke stropu. Pro srovnání je dobré vědět, že v rodinném domě musí být ze zákona nejméně 250 cm.

Jednoduchý tvar a elegantní dřevěný obklad tvoří základ řady moderních modulárních domů.

Tradiční montáž

Vraťme se k technologii montované dřevostavby. Tou dnes postavíte za tři týdny hrubou stavbu domu s vynikající tepelnou izolací, která dokáže splnit i pasivní standard. Z továrny pečlivě připravená dřevěná stavebnice se všemi funkčními výřezy se odváží na stavbu, kde z ní realizační firma během několika hodin poskládá masivní celodřevěnou konstrukci. Na ni se aplikují okna, dveře a veškeré instalace přesně podle projektu.

Kompletní realizace na klíč ve vysoké kvalitě by měla být hotova do čtyř měsíců. Pokud si nejste jisti detailní podobou stavby, přijde vám vhod americká technologie dřevostavby Two by Four.

Rekreační chata s výhledem na Lysou horu byla v roce 2019 nominována na Dřevěnou stavbu roku. Její horní podlaží tvoří montovaná dřevostavba: Rámová konstrukce je zateplena minerální vatou a opláštěna deskami Fermacell. Masivní dřevěný obklad ThermoWood.

Její základ tvoří sloupková konstrukce, která nevyužívá prefabrikované panely, do konečného tvaru se montuje až na místě stavby. Je to sice pracnější a výstavba trvá déle, ale zato umožňuje do poslední chvíle přizpůsobit dispoziční řešení na míru.

Jistotu kvalitního provedení jakékoli montované dřevostavby vám může zprostředkovat profesní Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD).

Bez základové desky

Příznivce ekologie potěší nejen fakt, že výstavba využívá obnovitelné zdroje a nabízí zdravé vnitřní klima, ale také skutečnost, že dokáže (pokud chcete) zcela odstranit ze stavebního procesu betonování a zdění. Dřevěné moduly není třeba stavět na tradiční základovou desku, postačí zemní vruty. Na ně lze osadit plně vybavené prefabrikované jádro domu se všemi potřebnými instalacemi.

Technologie zakládání na zemních vrutech je velmi pružná a ve spojení s modulovou výstavbou umožňuje doplnit rodinný dům během několika dnů o další místnost či terasu. Dům tak lze rozšiřovat podle aktuálních možností a potřeb rodiny, klidně i za plného provozu domácnosti.