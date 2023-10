Nadšený surfař postavil své ženě dům, který vypadá jako hrad z písku

Harry Gesner byl známý svými inovativními a nekonvenčními architektonickými návrhy, mezi něž patří například The Wave House, Triangle House či právě Sandcastle.

Své jméno získal dům podle své jedinečné formy, která připomíná hrad z písku.

Gesner, který se často inspiroval okolním prostředím, získal uznání pro svůj jedinečný přístup k designu, zejména začlenění organických forem a ochotu zpochybňovat tradiční architektonické normy.

Dům jako hrad z písku

Sandcastle, známý také jako „Malibu Sand House“, postavil Gesner pro svou čtvrtou manželku Nan Martin, známou broadwayskou herečku. Dům je vyrobený téměř výhradně z recyklovaných materiálů a jméno získal podle své jedinečné formy, která připomíná hrad z písku, takový, jaký byste si mohli postavit na pláži.

Jeho design se vyznačuje oblými liniemi, odhalenými dřevěnými trámy a velkými okny, která poskytují úchvatný výhled na oceán. Použití přírodních materiálů a integrace stavby do okolního prostředí ukazují Gesnerovo odhodlání vytvářet architekturu, která je v souladu s přírodou.

Stavba připomíná hrad z písku, jen jeho cena je poněkud vyšší, přišel by vás na 22,5 milionu dolarů. Hned vedle stojí další Gesnerův dům, slavný The Wave House.

Nemovitost se šesti ložnicemi a šesti koupelnami na více než 12 tisících metrech čtverečních pláže u Tichého oceánu a s panoramatickým výhledem postavil architekt vlastníma rukama (!) v roce 1961. Ústřední bod domu představuje velký cihlový krb, další najdete před obývacím pokojem.

V domě je použitá spousta zajímavých prvků, například točité schodiště, vestavěný nábytek, police na knihy od podlahy až ke stropu, solárium s vitrážovými panely či podkrovní prostor a rozsáhlé terasy, které posilují spojení mezi vnitřními a venkovními prostory a přispívají k celkovému charakteru domu na pláži.

Recyklace jako z učebnice

Podle Gesnerova syna Geze byl „dům z velké části postavený ze zachráněných materiálů, jako jsou staré telefonní sloupy, staré sekvoje vytěžené v 18. století či okna a dveře z jednoho starého hollywoodského kina, kde se promítaly němé filmy“.

Výhled na oceán je jednou z velkých deviz tohoto domu.

Gesnerova filozofie designu vytvářet domy, které poskytují funkční obytné prostory, je vidět v celé nemovitosti, která zahrnuje kromě hlavního domu i byt v „domě na stromě“ s kuchyňským koutem, obývacím pokojem a jídelnou, postelí a koupelnou.

Nechybí ani „loděnice“ s plně vybavenou kuchyní a koupelnou, ložnicí, obývacím pokojem a jídelnou. Další jednopokojový „hnízdovitý“ byt je nad venkovní kůlnou.

Surfař v první řadě

Gesnerův osobní život byl téměř stejně zajímavý jako jeho návrhy domů. Narodil se v Oxnardu v Kalifornii v roce 1925 matce umělkyni a otci vynálezci, navštěvoval střední školu v Santa Monice a stal se jedním z profesionálních surfařů a lyžařů v jižní Kalifornii.

V sedmnácti letech vstoupil do armády a zpočátku působil jako lyžařský instruktor v Coloradu, ale později se přesunul k pěchotě, kde se zúčastnil invaze na pláž Omaha v Normandii ve Francii.

Gesner hovořil často o tom, že se mu podařilo vyhnout německým kulkám, a tedy přežít, právě díky surfařským dovednostem. Bojoval také v bitvě v Ardenách v roce 1944, kde byl těžce zraněn, rozvinula se u něho gangréna, a jen tak tak unikl amputaci obou nohou.

Hlavnímu obývacímu prostoru dominují velká okna a netradiční krb.

Po válce se Gesner přestěhoval do New Yorku, Ekvádoru a Mexika, než se vrátil do jižní Kalifornie, kde začal pracovat ve stavebnictví a stal se architektem samoukem. Byl čtyřikrát ženatý a zemřel v roce 2022 ve věku 97 let. Ještě několik let před svou smrtí surfoval.