Sexy domek stačí pro jednoho, pro rodinu už budete chtít víc

Dřevostavby se za posledních deset let výrazně změnily, využívají moderní technologie. Moderní domy z masivních dřevěných CLT panelů, které patří dnes k nejžádanějším, se staví s minimální uhlíkovou stopou. Ve stavebnictví totiž vzniká až 38 % emisí CO 2 , z toho zhruba 10 % při výstavbě a dalších 28 % při provozu.

Pro dřevostavby se používají nové materiály a kvalitní izolace, u vytápění vedou tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny bývají často už také samozřejmostí. Obnovitelnost a vůně dřeva samozřejmě zůstaly.

Velké prosklení z tvrzených skel zaručí dokonalý výhled a pocit, že jste trochu venku i uvnitř.

Dokonce vám mohou přivézt na místo dům hotový a bydlet můžete téměř během pár hodin. To platí zejména o malých domcích označovaných jako Tiny house, což lze přeložit jako domeček nebo velmi malý dům.

Často jsou mobilní, na kolech, i když to občas bývá vlastně taková malá finta, aby nebylo nutné stavební povolení. Ať již jde o nový domek, ale třeba také upravenou maringotku, nesmíte však takovou stavbu postavit kdekoliv, musí to být pozemek nebo zahrada se statusem stavební a je nutné ji přihlásit na místním úřadě.

„Jsou dnes ´sexy´, i proto, že jim média dnes věnují obrovskou pozornost,“ říká Jiří Buchal, generální ředitel RD Rýmařov. Jenže jako trvalé bydlení pro rodinu nebo páry ve středním a vyšším věku to s klasickou dřevostavbou či zděným domem prohrávají. Ovšem pro mladého člověka či pár nebo jako rekreační objekt, proč ne?

Mezi tři hlavní možnosti, které zákazník má, jsou tak sruby, montované domy a dřevostavby navržené „na klíč“ od architektonického studia.

Dříve roubenky, dnes sruby

Srubový dům doplněný o jezírko a biotop byl velkým přáním zákazníka.

Zatímco roubenky patřily v tuzemsku k tradičním stavbám, dnes je nahrazují sruby. Ovšem pozor, zájemce může snadno narazit na regulativy vycházející z územního plánu.

„Velmi často od nás klienti požadují stavební povolení, nejdříve proto začínáme tím, že ověříme, zda se tento typ domu může na daném pozemku postavit. Tomuto kroku říkáme předprojektová příprava, zjišťujeme sítě, omezení, regulativy, postoj stavebního úřadu k projektu,“ vypočítává Ing. Kamila Nábělková za společnosti Kontio, která zastupuje finského producenta srubových domů, který je největším světovým výrobcem domů z lepených hranolů.

Klienti si mohou vybrat dům z katalogu, který se zpravidla následně upraví, individuální změny jsou standardem. Nebo si vyžádá úplně nový návrh, v tom případě se návrhu ujme některý z architektů Kontia.

„Pokud klient vybírá z katalogu a jen se upravuje stávající model, proces zabere podle počtu korektur 14 dní až 4 týdny. Když se kreslí komplet nová studie, záleží na tom, jak jasnou představu klient má, jestli ji v procesu nemění, tento proces může trvat dva měsíců i více. Proces přípravy dokumentace pro stavební povolení vyžaduje přibližně dva měsíce, vyjádření dotčených orgánů totéž, celkem asi osm měsíců,“ vypočítává Kamila Nábělková.

Ze zkušenosti ví, že se zájemcům o srubový dům vyplatí ověřit jak regulativy vyplývající z územního plánu, tak kvalitu pozemku. „V neposlední řadě doporučuji promluvit se sousedy, aby se eliminoval případný problém. Pokud už dopředu vím, že můj potenciální soused má osobní negativní stanovisko, velmi pravděpodobně pak narazím v rámci stavebního povolení. Takový nesouhlas může stavební řízení prodloužit na roky, a to bez možnosti nějaké efektivní obrany ze strany investora,“ varuje Kamila Nábělková.

Dřevostavba v Lachovicích byla upravena přesně podle požadavků zákazníka.

Veškerá výroba srubového domu probíhá na severu Finska ve městečku Pudasjärvi, nedaleko polárního kruhu. Každý trám má v konstrukci své místo, ve výrobě je přesně označen čárovým kódem a na místě pak dům postaví certifikovaná firma jako stavebnici.

Od okálu k prvenství na tuzemském trhu

Při národním podniku Rudné doly Jeseník vznikl v 70. letech minulého století závod na výrobu dřevěných rodinných domků OKÁL Rýmařov, a to díky licenční dodávce technologických zařízení a projektové dokumentaci od západoněmecké firmy OKAL. Ta zapůjčila i montážní linky a zaškolila pracovníky.

Okálů si postavily v tuzemsku i v zahraničí tisíce, dnes pod hlavičkou RD Rýmařov funguje firma jako tuzemský lídr ve výstavbě prefabrikovaných domů. Jejich stavby se úspěšně uplatňují i ve Švýcarsku, Německu, Rakousku i v dalších zemích. Nejde jen o množství domů, které v Rýmařově vyrobili, k dnešku je jich už kolem 26 tisíc, ale především o moderní technologie, používání výhradně certifikovaného dřeva či vyřešení vytápění. V ceně stavby je totiž i tepelné čerpadlo a fotovoltaická elektrárna.

Bungalovy jsou dnes nejžádanějším typem montovaných domů.

„Vyrábíme především prefabrikované domy, i když modulové umíme také. Když však přijde zákazník s představou tohoto typu domu, většinou stejně odejde s některým z našich více než dvaceti typových montovaných domů, který téměř vždy upravujeme podle jeho představ,“ vysvětluje Jiří Buchal, generální ředitel RD Rýmařov.

Nejžádanější je bungalov s dispozicí 4+kk, pak následuje dům Kubis 5+kk s obytným podkrovím, který do 31. října vyšel zájemce něco nad čtyři miliony korun, a to včetně projektu, základové desky, tepelného čerpadla i fotovoltaická elektrárny, a to díky pětiprocentní slevě.

„Naše cena je po uzavření smlouvy konečná, nemůže dojít k navýšení, protože vše je předem dané. Tento takzvaný proces specifikace, kdy si zákazník vybere vše včetně podlah či vypínačů, je pro klienta jistotou, že po dodání nezaplatí nic navíc,“ tvrdí Jiří Buchal.

Za měsíc bydlíte

Letos vyrobí v Rýmařově přibližně 400 domů, na které poskytují třicetiletou záruku na konstrukci, a to i díky tomu, že se maximalizuje práce v halách, kde řemeslníci připraví jednotlivé prvky s dokonalou přesností. Počasí tak nemá vliv na rychlost ani kvalitu výroby.

Takový dům umí RD Rýmařov do posledního detailu postavit na základové desce do 30 dnů včetně vybavení.

Když si objednáte vybraný dům, poté, kdy absolvujete „proces specifikace“ (což trvá většinou šest až osm týdnů), čekáte přibližně tři či tři a půl měsíce na to, až kamion přiveze dům na místo. Základovou desku připraví dodavatel domu také. S pomocí jeřábu je hrubá stavba hotová za dva až tři dny, stěhovat se zákazník může do měsíce. Hotové jsou koupelny, kuchyň, vestavné skříně…

Pokud jde o koupelny, RD Rýmařov spolupracuje se společností SIKO. Zde si zákazník vybere podle svého vkusu (i kapsy, pokud si vybere nadstandard, tak doplatí rozdíl v ceně). Podobně může klient využít služeb partnerské firmy Lamont, která vyrábí kuchyně i vestavné skříně. Zvolit však může klient jakéhokoliv dodavatele kuchyně, jen musí předem dodat přesný návrh, aby se mohly připravit příslušné rozvody.

Tato pečlivá příprava vede k tomu, že v Rýmařově mají k dispozici veškeré detaily stavby, do všech podrobností, což pomáhá při nečekaných karambolech. Přesně vědí, kudy vede jaká trubka nebo drát, jako kdyby dům prošel pečlivým rentgenem, který zaznamená každou „kostičku“.

„Zažili jsme, že naložený těžký kamion najel do domu a zbořil jeho část. Sám jsem tomu nechtěl věřit, ale do čtrnácti dnů majitelé bydleli v domě, jako kdyby se nic nestalo. Během 14 dní jsme stěhovali zpátky lidi do domu po povodních. A když přišlo tornádo na jižní Moravě, náš dům zůstal jako jeden z mála stát, jen mu ulétlo pár tašek. Představa, že dřevostavba nic nevydrží nebo že ji nelze opravit, je dnes už jen mýtus,“ říká hrdě Jiří Buchal.

Dřevostavba jako unikátní projekt

Prodesi: Ateliér Klánovice: koncept stavby ovlivnila krásná parcela se vzrostlými borovicemi.

Už před řadou let začali architekti Pavel Horák a Václav Zahradníček „lobbovat“ za dřevostavby. Založili studio Prodesi/Domesi, které už postavilo více než 170 dřevostaveb. Pavel Horák je hlavním organizátorem Salonu dřevostaveb, ojedinělé přehlídky moderních dřevostaveb realizovaných v České republice.

„Pokud jde o čas, hodně záleží na různých faktorech. Zda jde o typový, nebo individuální dům, složitost pozemku a další. Nicméně obecně se dá říci, že celý proces od zadání návrhu stavby po dokončení na klíč trvá zhruba rok a půl. Někdy se to, například u typových domů, dá zkrátit na jeden rok, ale občas také nastanou komplikace při vyřizování stavebního povolení a pak se příprava může i o několik měsíců protáhnout. Samotná stavba na klíč trvá podle náročnosti a velikosti domu zhruba od půl roku do jednoho roku,“ popisuje architekt Horák.

Studio Prodesi vyřizuje za klienta i stavební povolení, pokládá to za samozřejmý a logický servis pro své klienty. Je to výhodné i z toho důvodu, že tím pádem dokáže pružně reagovat na případné požadavky a připomínky stavebního úřadu. Vše je pod jednou střechou, což zjednodušuje celý proces.

„Vždy jsme si zakládali na technické vyspělosti a nekompromisní estetické kvalitě našich návrhů. Používáme nejnovější materiály a technologie. Důležitým elementem je ale i náš individuální přístup, kdy se každé zakázce věnuje jeden z našich architektů, který pak klienta spolu s dalšími kolegy provází až do předání stavby,“ popisuje architekt Horák.

Prodesi: Směrem k jihu dům hledí velkou prosklenou plochou vstříc panoramatu Českomoravské vrchoviny. Za modřínovým obkladem se ukrývají integrované předokenní žaluzie.

Nevnucuje klientovi individuální návrh, pokud se představy investora téměř kryjí s typovým řešením studia. „Naopak jsou zadání a pozemky, které se typovým projektem nedají vyřešit. Ale důležité je také to, jak to cítí stavebníci. Pokud touží po něčem originálním, tak je rozhodně na typové projekty nepřesvědčujeme. Aktuální mix je zhruba padesát na padesát,“ říká Pavel Horák.

Pokud jde o ceny, i Prodesi muselo „přitvrdit“, například aktuální ceny jeho typových domů o velikosti 100 m2 a dispozicí 4+kk začínají na šesti milionech korun s DPH. Konkrétní realizované projekty jsou pak zpravidla o něco dražší, kdy se zohledňuje výběr standardu a vybavení od investora a také například složitost pozemku nebo zakládání stavby. „Individuální rodinné domy dnes začínají spíše někde kolem deseti milionu korun s DPH,“ konstatuje architekt Horák.