Rodičům navrhli skvělou dřevostavbu, kde nemusejí v zimě téměř ani topit

Je téměř pravidlem, že první návrhy od mladých architektů patří k těm nejlepším projektům. Nadšení, chuť do práce a snaha dostat ze sebe to nejlepší, to platí i o domu pro rodiče, který v malé obci na Plzeňsku postavil jejich syn a snacha, tedy hurá studio neboli architekti Jakub Hoffmann a Alexandra Hoffmannová.