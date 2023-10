Nejvyšší mrakodrap ze dřeva na světě s výškou 113 metrů bude ve Vídni

Za stavbou Marine Tower je společnost UBM Development AG, která staví i další dřevěné budovy v Rakousku nebo v Německu, například rezidenční projekt Timber View či kancelářskou budovou Timber Peak v Mainzu, připravuje však také celou čtvrť LeopoldQuartier ve Vídni.

Vizualizace: dřevěné bytové domy projektu Timber Praha vznikají jako součást rezidenčního komplexu Arcus City.

V Česku mateřská společnost UBM Development Czechia dokončila hrubou stavbu dřevěných bytových domů projektu Timber Praha, které vznikají jako součást rezidenčního komplexu Arcus City v Praze-Řeporyjích.Tyto moderní komorní budovy z masivních dřevěných CLT panelů představují první vícepodlažní bytové domy ze dřeva v novodobé historii hlavního města.

Jiná země, jiná legislativa

Vizualizace: Výstavba čtvrti LeopoldQuartier se zhruba 75 000 m2 podlahové plochy se připravuje ve Vídni. Stane se první městskou čtvrtí v Evropě, kde vyrostou budovy s dřevo-hybridní konstrukcí. Součástí komplexu jsou byty a kanceláře.

„V Rakousku oproti tomu již existují předpisy přímo pro dřevěné stavby. Obvyklá maximální výška je přízemí a šest pater, kde se podle typu budovy dřevo kombinuje se železobetonem. Ten se používá vždy pro suterén a pak většinou pro jádra staveb, případně pro přízemí nebo také první patro,“ vysvětluje Tomáš Krejčí ze společnosti UBM Development Czechia.

A pokračuje: „U vyšších objektů ze dřeva je třeba inženýrského přístupu projektu požární ochrany, který umožní i vyšší stavby. To je v Rakousku a Německu možné, naše norma v ČR to však zatím nepřipouští.“

V tuzemsku povoluje legislativa s ohledem na požární předpisy výstavbu do maximálně čtyř nadzemních podlaží, respektive 12 metrů požární výšky. V sousedním Rakousku se přitom povolují standardně stavby s dřevěnou nosnou konstrukcí až do šesti nadzemních podlaží, tedy do 18 metrů. V praxi je navíc uplatňováno individuální schvalování, díky tomu lze stavět budovy i o mnoho vyšší.

„V České republice jsou předpisy nejpřísnější, vůbec nejobtížnější je pak situace v Praze. Legislativa zatím vůbec nereagovala na vývoj materiálů a technologií při výstavbě ze dřeva,“ konstatuje Tomáš Krejčí.

Vizualizace: Dřevostavba Timber Peak nabídne přibližně 9 500 m2 hrubé podlahové plochy s flexibilními půdorysy pro kancelářské využití i terasu v 5. patře a, střešní terasu s panoramatickým výhledem. Výstavba by měla začít na konci roku 2023.

Dřevostavby přitom představují budoucnost udržitelného bydlení. Výstavba ze dřeva přináší zkrácení doby realizace až o polovinu díky tomu, že se při ní využívá moderní technologie prefabrikace.

Dřevo je trvanlivý a obnovitelný přírodní materiál, který má pozitivní vliv na lidskou psychiku. Vytváří přirozené prostředí, udržuje ideální vlhkost vzduchu, snižuje stres a má také antibakteriální účinky.