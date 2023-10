V šestnácti začal Radek stavět domek na kolech, za dva roky byl hotový

Jedna hlavní místnost, malá koupelna s potřebným vybavením, prostor na spaní, celkem dvacet metrů čtverečních… Ačkoliv na první pohled tento dům splňuje atributy typického moderního minidomku, za jeho realizací stojí nečekaný příběh, je totiž dílem studenta střední školy, který si jej postavil vlastníma rukama.

Dům je zateplený pomocí minerální izolace od společnosti Izolace Fuk. Fasádu pak tvoří obložení z modřínových latí. Okna jsou plastová.

„O stavbě domu jsem snil už jako dítě, tehdy to však byl pochopitelně ještě nereálný sen. Chtěl jsem si tedy alespoň opravit starou chatku, co jsme měli na zahradě, i z toho nakonec sešlo. Pak jsem ale objevil tiny house bydlení, které mi přišlo jako ideální řešení,“ uvádí Radek Pospíšil.

Výhodou totiž je, že tyto stavby bývají finančně dostupnější a navíc nepotřebují běžné stavební povolení. Přesvědčil tedy rodiče a v šestnácti letech se pustil do díla. Zatímco vrstevníci trávili volný čas s kamarády, on stavěl dům. Splnit musel z pohledu předpisů jen dvě věci: takový domek musí stát na stavebním pozemku a stavbu je nutné přihlásit na místním úřadě.

Stavba jako praxe

Skoro celá realizace domu pak probíhala svépomocí. Občas přiložili ruce k dílu přátelé, s odbornějšími nebo náročnějšími pracemi pomohl otec. Většinu prací ale dělal mladý stavebník sám ve volných chvílích mimo školu.

„Co jsem neuměl, to jsem se naučil. Prakticky za pochodu jsem se učil z vlastních omylů. Třeba při obkládání koupelny jsem udělal chybu, takže pak jsem strávil tři dny vysekáváním špatně nalepených obkladů. Naštěstí se můj otec živí jako stavař, takže jsem měl kam zajít pro radu. Někdy mě také vzal s sebou na stavbu a ukázal mi, jak se co dělá,“ říká Radek Pospíšil.

Stavba domku trvala Radkovi dva roky, dalších devět měsíců pak zařizoval interiér.

Pouze na montáž plastových oken, které dodávala firma Nelan, povolal odborníky. Do stavby zasáhla také pandemie covidu, která situaci usnadňovala i komplikovala.

„Realizace celkem trvala dva roky, dalších pár měsíců jsem dodělával interiérové vybavení. Kvůli pandemii jsem na některé věci musel déle čekat. Na druhou stranu jsem pak na stavbě mohl trávit více času. Výuka byla online, takže občas jsem poslouchal přednášku a při tom stavěl dům,“ doplňuje.

Moderní dřevostavba na kolech

Na první pohled dům zaujme nadčasovou kombinací dřevěného fasádního obkladu a oken a plechové střechy v antracitovém odstínu. Konstrukčně je řešený jako montovaná dřevostavba na svařovaném podvozku. Materiály totiž musí být dostatečně lehké, aby nepřetěžovaly jeho maximální nosnost.

„Tyto mobilní domky lze stavět jen z takových surovin, které jsou odolné vůči pohybu a neublíží jim případný transport. To zděný dům samozřejmě nesplňuje,“ vysvětluje Radek Pospíšil.

Konstrukci domu tvoří KVH hranoly opláštěné z vnější strany dřevovláknitými deskami, z vnitřní OSB deskami. Dřevěné konstrukční prvky na stavbu dodávala společnost Artisan. Dům je samozřejmě také patřičně zateplený pomocí minerální izolace od společnosti Izolace Fuk. Fasádu pak tvoří obložení z modřínových latí.

Pro zastřešení domu padla volba na lehkou plechovou krytinu, která je podle majitele na tento typ domů ideální a také ho nejvíce zaujala svým vzhledem.

V části domku, která slouží jako obývací pokoj, je ponechaný otevřený krov.

„Obecně je hlavní výhodou plechové krytiny její nízká hmotnost. Díky tomu méně zatěžuje krov, což je u mobilní dřevostavby podmínkou. Oproti skládané krytině také zabere méně místa při transportu, což usnadňuje dopravu, skladování i manipulaci. To vše pomáhá snížit náklady na realizaci střechy,“ doplňuje Ing. Petr Tureček ze společnosti SATJAM, předního českého výrobce plechových střech.

Kvalitně zpracovaná plechová střecha přitom vydrží sloužit desítky let a dobře odolává mechanickému poškození i nástrahám počasí. Pokud se dodrží výrobcem doporučený montážní postup a správné ukotvení do nosné konstrukce, nehrozí, že by se střecha například při pohybu mobilního domku časem jakkoliv uvolnila a začalo pod ní zatékat.

„Zde konkrétně byla zvolena krytina SATJAM Rapid v antracitové barvě, která svým vzhledem napodobuje falcovanou střechu. Montáž ale není tak pracná a náročná na řemeslo, protože na rozdíl od falcované krytiny se do sebe jednotlivé panely jednoduše zacvaknou,“ vysvětluje Petr Tureček.

Tato krytina se hodí i na střešní plochy s nízkým sklonem, takže ji bylo možné použít jak na sedlovou část střechy, tak i na opláštění vikýře nad spací částí domu.

„Dodavatele střechy jsem vybíral hlavně na doporučení. Pokládku jsem dělal sám. Plech je lehký, takže se mi s krytinou pracovalo velmi dobře. Hodně jsem si s tím vyhrál, protože na střeše bylo poměrně dost detailů, které vyžadovaly pečlivost. I tak byla celá montáž poměrně snadná,“ dodává Radek Pospíšil.

V interiéru pak tvoří finální vrstvu stěn sádrokartonový obklad. „Okolí mě od něj odrazovalo, protože hrozí, že povrch bude časem praskat, nakonec jsem jej ale stejně použil. Sice se mi v domě objevilo pár drobných prasklinek, nic hrozného, ale dnes už bych použil něco jiného,“ popisuje.

Vytápění vyřešil Radek pomocí podlahové topné fólie, která v místnosti udržuje konstantní teplotu. Pro přitápění jsou v domě ještě kamna na dřevo, takže v chladných dnech se rychle vytopí. Vzhledem k malé tloušťce stěn však poměrně rychle vychladne.

Plnohodnotný dům

Interiér je s ohledem na prostor zařízený hlavně prakticky a účelně, důležitý byl také dostatek místa pro uložení všeho potřebného. V pravé části od vstupních dveří je pohovka s konferenčním stolkem, v levé kuchyňská linka a velká skříň. Naproti ní umístil Radek schodiště do patra, které zároveň slouží jako další úložný prostor. Místo se našlo i pro jídelní a zároveň pracovní stůl s židlí.

V části stavby, která slouží jako obývací pokoj, je ponechaný otevřený krov, ve druhé polovině vzniklo patro na spaní s dvoulůžkem a šatní skříní. Nábytek je zhotovený na míru od společnosti Můj ateliér. Korpus je z laťovky s břízovou dýhou, dvířka z probarvené MDF desky. I nábytek si mladý stavebník vyráběl sám, ovšem za dohledu odborníků z firmy.

V „ložnici“ je pohodlné dvojlůžko.

V zadní části domu je pak vstup do koupelny s toaletou a sprchovým koutem, která je od obytného prostoru oddělená posuvnými dveřmi do pouzdra. Na většinu podlahové plochy byl položený vinyl, v koupelně pak dlažba.

V minidomcích se obvykle dbá na efektivní využití každého centimetru, protože prostoru v nich není nazbyt, proto se v nich při zařizování často musí hledat kompromisy. Mladý majitel jej chtěl však mít plnohodnotně vybavený. V domě je proto lednice, sporák, trouba, myčka i pračka. Také jsou zde vyvedené kompletní rozvody vody a elektřiny i odpady, takže je plně obyvatelný po celý rok.

„Vlastně mě trochu překvapilo, že jsem to dokázal dotáhnout do konce. Nyní už pracuji na stavbě druhého domku, který bych chtěl celoročně pronajímat. Do budoucna bych se tím rád živil,“ uzavírá Radek Pospíšil.

Radek Pospíšil může být se svým „výkonem“ spokojený.