Usušit si můžete ovoce, zeleninu, bylinky, houby i hovězí maso

Při výběru konkrétního přístroje je dobré vědět, jak často a jaký objem kterých potravin hodláte sušit. Pokud žijete sami, oceníte jiný typ sušičky než vícečlenná rodina. Důležitou roli před koupí sušičky hraje také to, zda máte zahradu a nevíte co s úrodou, případně jak intenzivně se chystáte sušit.

Velikost sušičky

Plánujete-li zpracovávat větší množství potravin, vyplatí se vybírat z modelů s velkou sušicí plochou. Ta se může velmi lišit, celkové sušicí plochy se většinou pohybují od 0,2 až po 0,7 metrů čtverečních.

Roli samozřejmě hraje i počet sušicích plat: zatímco některé sušičky mají čtyři nebo pět, jiné osm a více. Nenechte se však zmást, modely se stejným počtem plat disponují mnohdy jinou celkovou plochou, protože se liší tvarem i velikostí.

Křížaly i těstoviny

Vyplatí se zauvažovat i nad tím, jaké suroviny budete nejčastěji sušit. Jestli vám stačí jednou ročně zpracovat přebytečná jablka, meruňky či jiné ovoce ze zahrádky, bude pro vás zbytečný přístroj, u kterého výrobce slibuje například sušení těstovin, ryb nebo květin.

Pokud však chcete se sušením více experimentovat, zkuste se poohlédnout po modelech s větším množstvím funkcí a příslušenství.

„Doporučujeme zkontrolovat, zda výrobce uvádí v návodu k použití informace k postupu sušení a následnému skladování různých druhů potravin. Standardní by mělo být uvedení doporučených teplot a časů sušení, výhodou jsou pak podrobnější návody a recepty,“ upozorňuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka dTestu.

Je dobré také zvážit, zda a případně jak často budete s přístrojem manipulovat. Při výběru tedy nezapomeňte porovnat velikost a hmotnost jednotlivých sušiček. Spotřebiče mohou vážit například jen necelé dva kilogramy, ale také kilogramů pět i více.

Tiše a kvalitně

Vzhledem k tomu, že sušičky běží dlouhé hodiny, je žádoucí, aby byly co nejtišší. Nezapomeňte si tedy při nákupu zjistit hodnotu hlučnosti. „Můžeme vás předem potěšit: Při letošním měření dTestu se ukázalo, že většina námi prověřených sušiček vám bude relativně tichým společníkem,“ říká Hana Hoffmannová.

A pokračuje informacemi k výbavě: „Kvalitní sušička by měla disponovat nastavitelným termostatem a časovačem. Všechny námi aktuálně testované modely mají termostat, jehož rozsah se u většiny pohybuje v rozmezí 35 až 70 °C, přičemž u některých lze zvyšovat teplotu po jednotkách, u jiných po pěti stupních. Časovač má také většina modelů a většina disponuje i displejem se zobrazením obou parametrů. Oproti sušičkám testovaným v roce 2016 jsme v tomto ohledu zaznamenali pokrok.“

Při kvalitním sušení si potraviny uchovají chuť, vitaminy, minerály i stopové prvky.

Pravidelné čištění přispívá k prodloužení životnosti sušičky, a tak na něj rozhodně nezapomínejte. Některé modely umožňují mytí sušicích plat a víka v myčce.Pokud je to pro vás důležité, opět na to myslete ještě před koupí. Sušičku vždy čistěte až poté, co vychladne a je samozřejmě odpojená z elektrické sítě.

Cena může rozhodovat

Ceny sušiček potravin se většinou pohybují v rozpětí od méně než tisícikoruny do dvou a půl tisíce korun. Existují ale samozřejmě i dražší modely, ty jsou většinou velkokapacitní nebo poloprofesionální. Před nákupem si především ujasněte, jak často a k čemu budete sušičku používat a zda oceníte široké portfolio funkcí, nebo vám postačí jen to základní.

