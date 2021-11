Starým sušárnám na Valašsku předvídali konec, ovoce v nich voní dodnes

Sušení mělo kdysi přednost i před slivovicí Dnes by to mnozí považovali za hříšnou myšlenku. Jen málokdo by řekl, že při zpracovávání ovoce běžně dostávalo přednost sušení před výrobou tradiční slivovice. Ta se dnes považuje za výsostný valašský nápoj, v minulosti tomu tak ale nebylo. „Tady se pálilo dost, ale využívaly se jiné suroviny než ovoce,“ popisuje historička vsetínského muzea Ivana Spitzer Ostřanská. „Pálilo se z brambor, líh svařený s vodou, kořeny lilkovitých rostlin. Ne nadarmo se říká, že tu bujel kořaleční mor,“ zmínila označení pro abnormální konzumaci alkoholu. Slivovice se začala ve větším množství pálit až ve dvacátém století. A ač to zní neuvěřitelně, dříve by to lidé považovali za znehodnocování ovoce. „To bylo jednou z nejdůležitějších komodit, které si lidé nechávali jako zdroj obživy,“ upozornila historička. „Pomáhalo přežít zimu, nebylo možné jej znehodnotit pálením.“ Do kvasu se dávalo spíše spadené či nahnilé ovoce. Nepřipravoval se najednou, ale ovoce se postupně sbíralo a dosypávalo do nádob, které vyráběli vesničtí bednáři. Připravený obsah se doporučovalo pomačkat a postavit na teplé místo. Ovšem jediné takové místo v hospodářství byl přes zimu chlév, v němž nezakrývaný kvas přijímal nejrůznější pachy. To dobré ovoce si ale lidé na Valašsku chtěli uchovat. A tím nejvhodnějším způsobem bylo jeho sušení. „Ovoce tu tradičně rostlo na vysokokmenných stromech, aby se k němu nedostal dobytek,“ vysvětluje Spitzer Ostřanská. „Zároveň se pak muselo setřást, přičemž se potlouklo a zimu by jinak nevydrželo.“ Protože s moštováním a vařením marmelád se začalo experimentovat až v první polovině 20. století, nejlepším způsobem, jak ovoce uchovat, bylo právě sušení. „Ze sušených hrušek se pekl chleba, pomlely se, sloužily jako náhrada mouky, jablečné suchary se přikusovaly k masu,“ líčí odbornice. „Ovoce sušené bylo základní potravinou na zimu, navíc dokázalo vydržet i několik let.“