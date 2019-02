Ze starého domu vytvořil mladý pár moderní bydlení se spoustou světla

Bydlet ve vlastním rodinném domě je sen mnoha lidí. Ve velkých městech však takovým představám dává „ stopku“ omezená nabídka volných pozemků. Co s tím? Jednou z možností je koupě starého domu a jeho následná rekonstrukce. To ovšem často doprovází řada kompromisů.

O tom se přesvědčil i mladý pár z Košic. Po narození dcery jim začal být pronajatý dvoupokojový byt malý.

„Partner bydlel celý život v rodinném domě, život v paneláku si nedokázal představit. Dva roky pronájmu ho také nepřesvědčily. Já jsem vyrůstala v bytě blízko centra, takže jsem si zase nedokázala představit, že bych se přestěhovala do nějakého satelitu,“ vysvětluje majitelka domu.

A tak se s partnerem dohodli, že si koupí starší rodinný dům v nejmenší košické městské čtvrti Džungľa. Starý dům jim však nevyhovoval technicky, dispozičně ani velikostí. Rozhodli se jej proto zrekonstruovat, rozšířit a přizpůsobit potřebám mladé rodiny.

Když je majitel odborník

Při rekonstrukci měli naspěch, bydlet ve vlastním chtěli co nejdříve. Přestože dům opravovali svépomocí, vše zvládli za patnáct měsíců. Majitel a stavebník domu Matúš Bernát je totiž zároveň majitelem stavební firmy a patří mezi uznávané odborníky na komplexní řešení střech.

Své znalosti a zkušenosti využil i při přestavbě vlastního domu. Největší problémy byly se sanací navlhlých základů. Obvodové zdi i střecha se musely postavit znovu, s důrazem na energetické úspory a komfort bydlení.

Novou obálku domu tvoří zděná konstrukce z pórobetonu, která je zateplená polystyrenem. K původní části domu je ze zadní strany přistavená garáž, která slouží jako dílna a přístřešek pro auto. Původně měla být fasáda domu bílá.

„Chtěli jsme na ní vytvořit barevný kontrast použitím břidlicového obkladu. Odradila nás však dlouhá čekací doba na dodání materiálu, proto jsme se nakonec rozhodli pro šedý nátěr,“ říká majitel.

Zvětšit velikost domu pomohla jednopodlažní přístavba na severní straně, která se proskleným portálem otevírá do zeleného dvora. Fasádu doplňují plastová okna s izolačním trojsklem, která pomáhají maximalizovat solární zisky. I když majitelé na začátku nevěděli, jakou barvu interiéru zvolí, rozhodli se, že profily budou zvenčí antracitové a uvnitř bílé.

Pár bílých bezúdržbových oken Velux s venkovními markýzami přivádí denní světlo do kuchyně a zároveň pomáhá odvětrávat výpary z vaření.

Vzhledem k profesnímu zaměření si dal majitel domu záležet zejména na zhotovení střechy. Pro zastřešení si vybral betonovou krytinu v moderním černém provedení. Pro zajištění maximálního přisunu denního světla do interiéru osadil střechu několika střešními okny Velux a dvěma světlovody.

Suterén ovlivnil dispozici

I když je majitel zručný řemeslník, nebyla realizace vysněného bydlení jednoduchá. Právě potřeba rychlé výstavby a omezení pramenící z původní dispozice ovlivnily to, že výsledek není úplně podle původní představ.

„Pokud se budeme ještě někdy stěhovat, tak budeme stavět dům od základů. Toto řešení není špatné, ale člověk si hodně věcí nemůže udělat tak, jak by chtěl,“ přiznává majitelka. Jednou z komplikací byly dlouhé dodací lhůty i nedostatečná profesionalita některých dodavatelů.

Nejzásadnější stavební zásahy si vyžádal suterén. Jeho prostorové členění významně ovlivnilo finální dispozici domu. Nyní je v něm prádelna, technické místnosti a pokoj s hygienickým zázemím.

Garáž si majitel předělal na dílnu a skladuje v ní všechno své nářadí. Prostor prosvětlují dvě střešní okna.

Z této části domu je také přístup do garáže, kterou si majitel předělal na dílnu a skladuje v ní všechno své nářadí. Prostor prosvětlují dvě střešní okna, díky nimž má okamžitý přehled o svých věcech.

Výhoda přístavby

Život rodiny se odehrává především v nově přistavené části. Řešená je jako jednopodlažní prostor, otevřený až po hřeben střechy. Kuchyň propojená s obývacím pokojem i terasou poskytuje příjemné zázemí pro návštěvy. Dominantní prvek představu je plynový krb, na který nedá majitelka dopustit.

„Tyto prostory vytápíme podlahovým topením. Krb jsme vybrali jen jako doplňkový zdroj tepla. Byla to velká investice, ale vyplatila se. Velkou výhodou je, že je na plyn. Nemáme tu žádné nečistoty ani dým,“ libuje si majitelka.

Tři schody, které opticky oddělují denní část od zbytku domu, jsou důkazem, že rekonstrukce někdy přináší omezení, ale je možné díky ní vytvořit atypický prvek v interiéru. Na mírně vyvýšeném podlaží je ložnice, dětský pokoj, pracovna a koupelna prosvětlená světlovody. Interiér sjednocuje plovoucí laminátová podlaha.

„Kdybych mohla některé věci změnit, tak bych dala podlahové vytápění i do poschodí. Je tam chladněji než v přízemí. Sice se říká, že pro dobrý spánek je vhodnější chladnější místnost, ale mně teplo vyhovuje,“ doplňuje majitelka.

Dostatek vzduchu i světla

Cílem modernizace bylo získat více životního prostoru pro všechny členy rodiny a vyšší komfort bydlení. Z tohoto hlediska sehrává důležitou úlohu dostatek čerstvého vzduchu a světla. Matúš Bernát za roky své praxe namontoval stovky střešních oken a světlovodů, proto s nimi také předem počítal.

Společenský prostor otevřený až po hřeben si přímo říkal o prosvětlení přes střechu. Pár bílých bezúdržbových oken Velux s venkovními markýzami přivádí denní světlo do kuchyně nad pracovní desku a zároveň pomáhá odvětrávat výpary z vaření.

Vzhledem k výšce jejich umístění jsou vybavené systémem Integra®, který umožňuje dálkové ovládání oken a markýz. „Nedokážu si představit nemít okno v kuchyni. Otevírám je vždy, když vařím. Díky dálkovému ovládání je to velmi praktické a jednoduché,“pochvaluje si majitelka.

Koupelna byla dalším tmavým koutem, který chtěli majitelé prosvětlit denním světlem. Rozhodli se pro dva světlovody. Ty navíc pomáhají šetřit energie, protože přes den není potřeba tolik svítit umělým světlem.

Život se odehrává venku

Navzdory řadě kompromisů, ke kterým museli majitelé při rekonstrukci přistoupit, si nemůžou bydlení v domě vynachválit. Během teplejších měsíců tráví skoro veškerý svůj volný čas na terase.

„Dům není úplně podle mých představ, ale nedovedu si ani představit, že bychom se vrátili zpět do bytu. Partner přišel s nápadem na stavbu nového domu, tentokrát novostavby. Pokud do toho někdy půjdeme, myšlenku prosvětleného podkroví a světlovodů si tam přeneseme. Ale já chci mít nyní alespoň pár let klid,“ směje se majitelka.