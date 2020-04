Architekt si vytvořil malý, atypický loftový byt z bývalého skladu

Andrej Olah si vytvořil loftový byt z bývalých skladů v přízemí rodinného domu na Starém Městě v Bratislavě. Má jen padesát metrů čtverečních, ale kouzlo se mu upřít nedá.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.

Prostor bývalých skladů měl přednosti, které byly nevyužité: pro obytné prostory ideální orientaci na jih a přímý výstup do zahrady s výhledem na město.

Tyto vlastnosti jsou o to důležitější, že je dům v centru hlavního města. Samozřejmě, našly by se i nevýhody. Kromě omezených financí na rekonstrukci to byla hlavně nízká světlá výška – pouze 2,1 metru.

Žádné chodby ani dveře

„Náš návrh spočíval v minimalizaci obslužných prostor, WC a koupelna mají nejmenší možné rozměry. Zbytek dispozice zůstal v zásadě otevřený, bez dalších dveří. V bytě nejsou žádné chodby, aby zůstalo co nejvíc plochy pro bydlení,“ charakterizuje přeměnu části domu Andrej Olah.

Architekt se netají tím, že je pro něho důležité zdůraznit jedinečnost každého prostoru, se kterým pracuje. Díky tomu vznikla v obývacím pokoji betonová stěna s přiznanými rozvody a radiátorem, která kontrastuje se subtilní nábytkovou stěnou.

Přeměna skladových prostor na byt však nebyla úplně jednoduchá. Původní sklad byl částečně zapuštěný pod terénem. Proto byly nevyhnutelné rozsáhlé zemní práce, odkop přibližně osmdesáti centimetrů kolem domu, vykopání drenáže, nové hydroizolace a zateplení.

Největší zásah však představovalo vybourání nových oken, která intenzivně propojila interiér s exteriérem a vnesla dovnitř dostatek přirozeného světla. Původně tu totiž byla jen šedesát centimetrů vysoká okna. Nová mají snížený parapet, na kterém lze pohodlně sedět a relaxovat.

Vyčistit prostor a vybourat stěny

V interiéru se architekt snažil minimalizovat zděné příčky, což znamenalo razantní bourání. Tak se podařilo prostor vyčistit. Nové příčky vznikly jen mezi WC a koupelnou. Všechny ostatní dělicí prvky jsou vlastně výsledkem stolařské práce, je možné je rozebrat a přestavit, jak se změní potřeby majitelů. Není potřeba nic bourat.

Tento byt si architekt vytvořil sám pro sebe a svou partnerku. Naplno zde využil svou kreativitu, samozřejmě v závislosti na financích, které mohl investovat, a na vlastnostech domu, v němž byt vznikl. Navíc dům patří jeho rodičům, takže není divu, že mu lokalita přirostla k srdci.

„Rekonstrukce vlastního bytu byla o to náročnější, že jsem přesně věděl, do jakého finančního rozpočtu se musím vejít a spoustu věcí jsem si dělal sám,“ zdůrazňuje Andrej Olah.

Zařízení bytu volil architekt i s ohledem na finanční rozpočet. Za dvířky z překližky se skrývají nejen úložné prostory, ale také spotřebiče včetně pračky.

O projektu Návrh: architektonický ateliér GRAU

Autor: Andrej Olah

Plocha: 50 m2'

Lokalita: Bratislava, Staré Město

Realizace: 2013 až 2014

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Home.