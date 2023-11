Noblesní vila je opět klenotem města, sluší jí i moderní přístavba

Noví vlastníci měli totiž jasno. „Vysvětloval jsem, že jsme se rozhodli dům spravit z gruntu a pořádně, že nechceme nic šidit a na to potřebujeme čas a peníze,“ vzpomíná investor.

Vila před rekonstrukcí – zejména stav dřevěných částí domu byl velmi špatný

Dnes je citlivě a velkoryse zrekonstruovaná vila s prosklenou přístavbou Nádražní 34 opět noblesní dominantou rožnovského centra. A navzdory stoletému věkovému rozdílu mezi architekturou původního objektu a architekturou přístavby působí toto „setkání historického a novodobého“ harmonicky.

Minulost a současnost se prolíná přirozeně, a to zásluhou ideové linky i použitých materiálů, mimo jiné i hliníkových systémů Schüco, které obnovily výkladní skříň v původním objektu a zároveň vytvořily prosklenou fasádu novostavby.

Kontrast mezi historií a dneškem

„Baví nás kontrast nového a starého, mezi historickou krásou a soudobým výrazem, který však neruší, je z něj spíš cítit soulad. Místo slova kontrast tedy raději řekněme setkávání soudobé a minulé architektury, kterou chceme obnovit s novou náplní,“ říká architekt Karel Janča.

A pokračuje: „Architektura by měla odrážet dobu svého vzniku, proto u historických staveb se to staré a hodnotné snažíme obnovit. A v nové stavbě nechceme napodobovat to staré, protože to by mohlo vyznít úsměvně. A tak to bylo i u vily Nádražní 34, kdy jsme opravili secesní dům a dali jsme si hodně záležet, aby byl co nejvíc identický se svou historickou podobou. Proluku jsme však zastavěli soudobým tvarem, stejně jako přístavbu do dvora.“

Nový příběh se začal psát po sto letech

Vila před rekonstrukcí

Díky své poloze v bezprostřední blízkosti hlavního náměstí a kostela Všech svatých patřila ulice Nádražní vždy k těm frekventovanějším, v minulosti tudy proudily davy lázeňských hostů. Někdejší dřevěnici z devatenáctého století na rohu náměstí nahradila v roce 1910 zděná stavba v secesním stylu, kterou si nechala postavit rodina pozdějšího starosty Jindřicha Chumchala, stavbu realizovali místní stavitelé Barabáš a Bajer.

Přízemí bylo koncipováno pro obchodní a dílenský (textilní) provoz, patro sloužilo k bydlení. Vila měla tradiční totalitní osud, konfiskaci a následné vrácení v restituci potomkům ve stavu vyžadujícím nákladnou rekonstrukci.

„První dojem byl: my už nechceme žádné starosti,“ začíná vyprávění investor, který se o prodeji vily dozvěděl náhodou ve své firmě od kolegyně.

„Bydlíme v Rožnově, s manželkou jsme kolem domu dlouho chodili, x-krát jsme stáli na chodníku naproti a dívali se, protože ten dům se nám vždycky líbil, až jsme si řekli: dobře, tak to zkusíme, a rozhodli jsme se ho koupit. Protože nějaké zkušenosti s podnikáním za ta léta máme, řekli jsme si, že do toho nepůjdeme s úvěry, takže nám trvalo deset let, kdy už jsme dům vlastnili, než jsme vydělali peníze a mohli začít s rekonstrukcí.“

Vila před rekonstrukcí – pohled z hlavní ulice na část domu

Tento rozumný přístup kvituje architekt Janča: „Investoři obětovali nemalé finanční zdroje, proto jsme mohli použít materiály, které byly třeba, nešetřilo se, ale na druhou stranu se nerozhazovalo. Klobouk dolů před přístupem investora. Manželé zakoupili dům s odhodláním vrátit mu jeho zašlou krásu, uvést jej v nový, další život. Společně jsme tedy k návrhu přistoupili s respektem, úctou, se snahou vrátit stavbě její krásu a lesk z doby lázeňské.“

Do proluky umístil architekt soudobý skleněný objekt, který původní dům rozšířil o užitnou plochu pro komerční a možná jednou i obytné využití s terasou a výhledy na město.

Ve dvorní části vznikla z pohledového železobetonu jednopodlažní hmota krytých parkovacích stání, garáže a „vstupní brány“. Tato hmota propojuje dům s kostelní zdí, a vymezuje tak zadní dvůr. Přízemí už opět ožilo obchodním ruchem, ve druhém nadzemním podlaží a podkroví byly vytvořeny prostory pro služby či kanceláře.

S respektem k historii

V rámci revitalizace původního objektu byla stavba staticky zpevněna, proběhlo doplnění štukových prvků, obnovení a doplnění ozdobných barevných vlysů, výměna velké části hrázdění a rohové věžičky, obnova a doplnění verandy, byl realizován nový měděný střešní plášť…

Uvnitř objektu vznikly nové, železobetonové stropy a vybudoval se výtah, současně byla spousta prvků repasována nebo byly vyrobeny repliky, například historické dlažby, zábradlí, barevné skleněné okenní tabulky, vlysové podlahy, vnitřní dveře, kliky… Prostě každý detail.

Dřevěný vějíř tvoří podlahu věžičky – architekt ho schválně „odhalil“ pomocí prosklení.

„V průběhu jsme odhalili spoustu konstrukcí a některé nám přišly natolik zajímavé z hlediska historie domu, že jsme se je rozhodli ukázat a připomenout,“ vysvětluje Karel Janča vznik dvou prosklených „vitrín“ v podlahách, které zdůrazňují původní stavební prvky, nasvícené klenby sklepa či dřevěný vějíř tvořící podlahu věžičky.

Výzvou se stala novostavba v proluce, která byla nakonec vyplněna objektem v bílé omítce a s velkoformátovým zasklením v hliníkových profilech Schüco. Výlohy v obou objektech byly provedeny v „převýšeném řádu“, propojily formy obou budov a dodaly také důstojnost uličnímu obchodnímu prostoru.

„Chtěli jsme lehký prosklený objekt, původně měla být přístavba třípodlažní, ale uvědomili jsme si, že bychom tím ‚zazdili‘ krásný malovaný štít, který by byl schován do interiéru. Architekt však přišel s geniálním nápadem odskočené přístavby ve třetím podlaží, a i když to bylo na úkor ‚výdělečné‘ plochy, tak přece ten krásný štít s malůvkami neschováme,“ vysvětluje investor. Tímto detailem jen potvrzuje oboustrannou citlivost a respekt k historii, který provázel každé rozhodnutí.

Pohled na dům zezadu včetně moderní přístavby

Neobvyklé řešení prosklené fasády

„Mohli jsme dělat dřevo, plast nebo hliník, ale dohodli jsme se na tom kvalitnějším ve smyslu moderní architektury,“ doplňuje architekt Janča.

„Okna ve staré budově jsou dřevěné repliky, ale do novodobého objektu jsme dali hliník a z něj vytvořili i výlohu ve starém objektu. V duchu toho, co jsem říkal, že investor chtěl dům udělat kvalitně, jsme vybrali Schüco. S dodavatelskou firmou Dafe-Plast se dobře spolupracovalo, ne všechny detaily jsou jednoduché, používali jsme strukturální zasklení, to znamená, že jsme chtěli co nejméně lištovat, aby prosklené plochy byly kontinuální, zdály se jednolité, což je vidět na novém domě.“

Provedení prosklení popisuje Jan Kučera, technický expert a přípravář hliníkové výroby společnosti Dafe-Plast Jihlava: „Neobvykle je řešená přední fasáda do náměstí, jejíž horní část je přetažena až nad rovinu terasy, kde částečně plní funkci zábradlí. Použili jsme bezpečnostní kalené smaltované trojsklo a hliníkové profily jsou ve strukturálním dekoru Grey BG 451. Zajímavě je řešený také vstup do obchodu v historické části domu, který je zapuštěný. Pro co nejlepší designový vjem jsme obložili i podhled mezi zapuštěnou a přední částí hliníkovým plechem ve stejném strukturálním dekoru.“

Trocha chvály na závěr

A jak vyhodnotit zdařilost rekonstrukce, kterou investor považoval za srdeční záležitost? Nejlépe pochvalným názorem někoho z potomků původních majitelů: „…objekt koupili manželé s velkou empatií … a s velkým entuziasmem, respektem k historii navrátili vile její noblesu … a renomovanému architektu se podařilo naplnit dům silnou energií…“ (Prostor Zlín, 3/2022).

Prosklená přístavba představuje setkávání soudobé a minulé architektury.