Ze zámečku Schwarzenbergů vzniklo unikátní bydlení i díky památkářům

Je skvělé, když se staré stavby zrekonstruují a opět slouží svému účelu. Jindy je však ještě mnohem lepší, když se po konverzi promění na něco, co slouží mnoha lidem, zejména k bydlení. A to je i příběh Jinonického zámečku, který by bylo možné zařadit mezi brownfieldy, jimž se podařilo dát novou podobu.