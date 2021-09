Ze statku vznikla škola, pak chalupa. Skvělá rekonstrukce vás nadchne

Citlivou rekonstrukci stavby v Javorku na okraji Vysočiny navrhl architekt Tomáš Beránek, interiér je společným dílem architekta Tomáše Beránka a interiérové designérky Adély Lipár Kudrnové ze studia ARKI.

Vstupní chodba působí, jako kdyby měl právě zazvonit školní zvonek...

Rozlehlé vesnické stavení s výměnkem bylo v žalostném stavu, noví majitelé se však zamilovali do velkých oken a starobylého rázu domu. Rekonstrukce budovy i jejího interiéru si vyžádala řadu konzultací s památkáři, například se kvůli zachování charakteru domu nesmělo hnout s dispozicemi.

Zdařilou rekonstrukci přihlásili architekti do soutěže Interiér roku 2020 v kategorii Soukromý interiér – rekonstrukce. Do již šestého ročníku se mohli architekti a interiéroví designéři z ČR a SR hlásit do 28. února 2021.

Vítězové budou kvůli pandemii vyhlášeni na mezinárodním kongresu o bydlení, designu a architektuře Living Forum v pražském Centru současného umění DOX v úterý 21. září 2021.

Úcta k historii

Historická hodnota domu se projevila i ve výběru použitých materiálů, v citlivě zrepasovaném krovu s původními trámy, původním štítu i šindelové střeše.

Autoři interiéru se snažili zachovat co nejvíce původních prvků, například dveře se starým kováním, zároveň si však byli vědomi toho, že interiér musí fungovat pro moderního člověka 21. století.

„Majitelé si přáli, aby se na chalupě mohli setkávat s velkou rodinou a mnoha přáteli, tedy, aby zde byl dostatek spacích kapacit. Proto jsme vymysleli otevřenou půdu, kterou nebylo možné kvůli památkové ochraně zateplit, originální zabudované vytápěné spací kóje,“ popisuje architekt Beránek.

Barevný interiér

Interiérová designérka Adéla Lipár Kudrnová dostala za úkol čistý základ stylově a barevně sladit. „Do velkorysých prostor, kam díky velkým oknům proniká velké množství přirozeného světla, jsem vybrala výrazné tapety, které svými florálními motivy odkazují na okolní přírodu i historický ráz chalupy,“ popisuje autorka.

Výrazné tapety působí ve světlém interiéru velmi příjemně.

Ona ani majitelé se nebojí barev a kombinace starých a nových kusů nábytku. Velkou část vybavení proto Adéla Lipár Kudrnová pořídila ve starožitnictvích a nechala zrepasovat a nově očalounit. Část použitých skříní a doplňků objevila s majiteli přímo v chalupě a nechala jim dát nový nátěr v sytých barvách.

Starý nábytek a doplňky bylo třeba vyvážit současným designem. V interiéru tak výraznou roli hrají například velká svítidla od skandinávských značek, které si dobře rozumí se současným českým designem, ať už jde o nábytek s značkou TON, mmcité nebo Plody.

Majitelka chalupy toužila vaření na staré plotně, proto hlavní místnosti dominuje nově postavený kachlový sporák. V ložnici se podařilo zachránit původní kachlová kamna.

Javorek leží v těsné blízkosti Jimramova, kde se narodil Jan Karafiát, jeho Broučci jsou tak v kraji všudypřítomní a nechybí ani v tomto interiéru. Adéla proto oslovila Silvii Luběnovou neboli Meastrokatastrof, která vytvořila sérii nástěnných talířů s motivem broučků.



V interiéru se podařilo zachovat celou řadu původních stavebních prvků.

„Původní funkci chalupy jsem se v náznacích snažila připomenout i výběrem některých doplňků, školními plakáty umístěnými do chodby nebo žíněnkami na sezení na půdě,“ prozrazuje Adéla Lipár Kudrnová.

Samostatnou kapitolou rekonstrukce interiéru představuje výměnek, domek přiléhající k hlavní budově bývalé školy. Zadání majitelů bylo, aby tento hostovský domek působil odlehčeně, až „středomořsky“. Designérka zvolila modrou výmalbu doplněnou nábytkem ve výrazných barevných odstínech. Víkendový nádech dodávají výměnku navíc outdoorové kusy nábytku použité v interiéru (například židle a koberec).