Jak se staví sen: panelákový byt proměnili designéři k nepoznání

Život není fér. Martin vystudoval hotelovou školu, pracoval jako stevard, sportoval, běhal maratony. Když zkolaboval ještě v letadle a sanitka ho odvezla rovnou z letiště do Vojenské nemocnice, netušil, co přijde.

Původní kuchyň Martin vylepšil červeným nátěrem.

Po operaci mu lékaři sdělili, že mu zbývá pár týdnů života. Jenže Martin to nevzdal. Absolvoval sedm cyklů chemoterapie, ale také silný zápal plic, jako důsledek léčby se objevily i problémy se srdcem.

Ale žije a bojuje. Snaží se i sportovat. Je v invalidním důchodu, lékaři mu původní zaměstnání zakázali, povolili jen zkrácený pracovní úvazek, maximálně na dvě až tři hodiny denně. Díky hotelové škole si tak přivydělává v hotelu.

Sám říká, že přežil díky mamince, která ho obětavě ošetřovala. Sestra žije v zahraničí, takže s nemocí bojoval hlavně s maminkou. Od otce pomoc ani nečekal, bil manželku i děti, hodně pil. Maminka Věra neměla sílu od něho odejít, k rozvodu přistoupila až poté, když děti dospěly. Dodnes ji trápí zdravotní problémy jako důsledek manželova bití.

Za syna by Věra dýchala a nejen proto, že ji ještě jako dítě bránil před násilnickým otcem. Mají spolu velmi pěkný vztah. A protože všechny její i Martinovy úspory padly na léčení (před nemocí stihl jen vyměnit okna a dveře na toaletu), a to finančně pomohla i sestra, napadlo ji, že by synovo přání mohli splnit designéři z pořadu Jak se staví sen.

Proměny se ujali designérka Martina Pištěláková a nováček pořadu, architekt Jan Bek. Do panelákového bytu si opravdu pořádně „řízli“.

Změna dispozice

V úzké kuchyňce s retro linkou a otlučeným dřezem se prostor pro vaření vytvořit opravdu nedal. Martin si přitom musí jídlo pečlivě připravovat, jeho poničená střeva snesou jen bezlepkovou dietu. Parní troubu, kterou designéři zvolili, tak určitě využije.

Designéři nechali odstranit příčku mezi kuchyní a obývacím pokojem, prostor sjednotili pěknou dřevěnou podlahou. Zdi upravili stěrkami a celý interiér navrhli v industriálním stylu v bílošedé a antracitové, tedy v barvách, které má Martin, preferující jednoduchý skandinávský styl, hodně rád.

„Věděli jsme celkem rychle, že nám hodně prostorově pomůže probourat příčku mezi kuchyní a obývacím pokojem a že vytvoříme jen jeden vstup do tohoto pokoje. Vznikne tak příjemnější zádveří, které předtím bylo poměrně stísněné,“ říkají autoři proměny.

Na betonové stěně vyniknou police z roxorových drátů. Neteř Martinovi namalovala jeho milovaného kocoura Bohouše, který umřel na nemocné srdíčko těsně před zahájením rekonstrukce.

Bílé skříňky doplnili police z roxorových drátů, z nichž se některé svařovaly přímo na místě. Hlučnost přestavby (hlavně při pokládce podlahy) vyvolala ostrou reakci sousedů, takže v 11 hodin večer přijela řemeslníkům „domluvit“ i policie. Po proměně se Martin všem sousedům osobně omluvil, ti ho pozvali dokonce i na kávu, vše pochopili.

„Bytu určitě prospělo zbourání zmíněné příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem a velký efekt udělala dřevěná podlaha v celém bytě místo původního lina. Dále velkou optickou službu zařídily nové dveře a obložky,“ hodnotí proměnu designéři, Martina Pištěláková a Jan Bek.

Kromě kuchyně, obývacího pokoje a chodby upravili také pokoj pro hosty, který bude Martinovi sloužit i jako malá tělocvična. Přespává v něm také maminka nebo sestra, když přijedou na návštěvu.

Lékaři Martinovi povolili jógu, místo maratonu smí denně „vyklusat“ tak dva kilometry, ve špatném počasí a se sníženou imunitou se však nesmí venku příliš namáhat, velkou radost mu tak udělal běžecký pás. Kosmetické změny zvládli designéři i v ložnici.

Martin i maminka byli z proměny nadšení, nechyběly ani slzy. Celá proměna vyšla na 1 140 826 korun, což je hodnota práce řemeslníků a vybavení od sponzorů pořadu.

Další díl televizní show Jak se staví sen extra uvede televize Prima 4. března 2019 v 21:30. Designéři v ní zvládnou kompletní rekonstrukci bytu za pět dní!