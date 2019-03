Jak se staví sen pro mámu a pětiletého syna, který miluje černou barvu

Půvabné tmavovlásce Andree diagnostikovali v loňském roce rakovinu prsu. Lékaři jí šest týdnů po operaci, odstranění nádoru a genetických výsledcích doporučili oboustrannou mastektomii. Andrea nezaváhala, chce žít, už kvůli svému pětiletému synovi. Bojuje.

Postihla ji lehká mrtvice, naštěstí bez následků, našli jí vrozenou srdeční vadu, má špatnou srážlivost krve, kvůli oslabené imunitě onemocněla i neštovicemi. Jako kdyby neštěstí nebylo dost, na rakovinu prsu jí zemřela nejlepší kamarádka, která po sobě nechala dvouletého syna.

Navíc pětiletý Filípek se začal ptát už i po otci. Ten si jeho narození nepřál, nestojí o něho, což bylo pro Andreu těžké synovi sdělit. Filip si tak vymyslel svůj vlastní příběh: tatínek je v Karibiku a je pirát. V pirátech se totiž Filípek „vidí“.

I proto má nejraději černou barvu, což také řekl designérům, Andree Hylmarové a Markovi Povolnému z televizní show Jak se staví sen - extra, kteří dostali na starost proměnu bytu. Andrea si jej koupila na hypotéku, přesněji si ji vzal na sebe Filipův dědeček, protože nemocná Andrea neměla šanci hypotéku dostat.

Naštěstí na Vysočině se panelákový byt dá pořídit mnohem levněji než v Praze. U rodičů v domě totiž bydlí ještě bratr s rodinou, a tak místa mnoho nezbývalo, Andrea doposud spala s maminkou a Filípkem v jednom pokoji, tatínek v obývacím pokoji.

Filip jde za rok do školy a moc touží po vlastním pokoji, proto se Andrea rozhodla k radikálnímu řešení. Jenže byt je prázdný, na zařízení už žádné finance nezbyly, a tak kamarádka přihlásila Andreu do pořadu Jak se staví sen - extra. A vyšlo to.

Andrea si sice pořídila poměrně velký byt 3+1, ale z nábytku tam není vůbec nic, podlahy nejsou v dobrém stavu, stěny totéž. Její tatínek zatím jen svépomocí vyzdil staré umakartové jádro.

„Že je tato proměna realizovatelná, bylo jasné poměrně brzy, spíš jsme váhali nad rozsahem, abychom vše zvládli. Majitelka už započala s rekonstrukcí před námi, ale nevěděla, co dál. V bytě nebyl žádný zásadní problém stavebního rázu, spíše chyběla koncepce a vize do budoucna,“ vzpomínají na proměnu designéři Andrea Hylmarová a Marek Povolný.

Dominantním prvkem se stala odhalená železobetonová stěna mezi kuchyní a obývacím pokojem s posuvnými dveřmi v základním pozinkovaném nelakovaném povrchu.

Autoři se rozhodli zvolit industriální pojetí, k tomu je „navedl“ i Filip svou oblibou černé barvy. Přiznali proto panelák takový, jaký je.

Dominantním prvkem se stala odhalená železobetonová stěna mezi kuchyní a obývákem. Nejenže přiznává původní materiál s jeho nedokonalostmi, ale zároveň je to výrazný výtvarný prvek.

„K betonu jsme zvolili kontrastně dřevěnou podlahu, průmyslovou mozaiku a černé doplňky. Lehce průmyslový vzhled doplňují i plechové dveře, které jsme nechali v základním pozinkovaném nelakovaném povrchu,“ popisují designéři.

Andreu nadchla i černá kuchyň, přece jen v sobě bývalou modelku a milovnici Depeche Mode nezapře. Protože v původním interiéru nebyl žádný nábytek, měli designéři snadnější práci. Kvůli urychlení zvolili řadu kousků z e-shopu, kde vybrali věci odpovídající jimi zvolené koncepci.

V pokoji malého piráta nemůže chybět truhla pokladů.

