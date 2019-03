Jak se staví sen pro maminku se čtyřmi dětmi, které přišly o otce

Do televizního pořadu „Jak se staví sen – extra“ přihlásil Lucii a její čtyři děti jejich kamarád a soused, protože viděl, jak mladá vdova těžce bojuje s osudem.

Původní obývací pokoj není příliš velký.

V jednom dětském pokoji jsou dva nejstarší potomci, Vojta (11 let) a Barborka (9 let). Dvě mladší dcerky, Zuzanka (4 roky) a Terezka (20 měsíců) spí s maminkou v ložnici. Třetí pokoj sloužil Petrovi jako sklad a dílna, v níž manuálně zručný tatínek, jinak vědecký pracovník, vyráběl dětem nábytek i dveře do bytu.

Proměnu si vzali na starost architekt Marek Povolný a Andrea Hylmarová.

Rekonstrukce, která se nestihla

Rodina bydlí deset let ve čtyřpokojovém bytě na sídlišti. I kvůli nejmladší dceři se pustili před rokem do rekonstrukce, začali koupelnou, Petr vyrobil kuchyň, palandy a židle pro děti. Z jednoho pokoje si Petr udělal dílnu a sklad materiálu. Měl v plánu udělat celé nové pokojíčky pro děti, nové podlahy…

Z původních plovoucích podlah je totiž soused pod nimi kvůli hluku nešťastný, takže měly pomoci jak nové podlahy, tak i odhlučnění.

„Byla to jedna z našich rozsáhlejších proměn, čtyři místnosti jsou hodně, ale tato velká rodina to potřebovala! Docela dlouho jsme přemýšleli, jaké místnosti kromě tatínkovy ´dílny´ vůbec zařídíme, protože variant bylo mnoho,“ vzpomínají designéři na tuto proměnu.

Snažili se zachovat některé původní prvky, které vyrobil ještě Petr, a nedělat brutální zásahy. „Pro Lucku i její děti by to byl zbytečný šok. Řešili jsme hodně i úložné prostory,“ říká Andrea Hylmarová.

„Při takovém počtu dětí se nelze moc divit, že úložné prostory chyběly a ani do budoucna jich asi nebude přebytek. Takže na ně jsme se soustředili nejvíc. Všechno muselo být perfektně funkční, praktické a v dosahu. Jedině tak může proměna Lucce ulehčit,“ dodává Marek Povolný.

Příjemné detaily

Styl proměny lze popsat jako moderní, městský. Barevnost použili designéři minimalistickou, světlou, jako lehký kontrast zvolili pastelově modrou do obývacího pokoje a jednoho dětského pokoje, holčičky dostaly oblíbenou růžovofialovou.

Nové dveře s obložkami prostor výrazně proměnily.

„Komplikovanější bylo napojení původních skříní v chodbě na nové dveře, zdánlivě detail, ale právě tyto věci mají na celkový dojem velký vliv. Hodně ´prokoukly´ původní skříně v chodbě, kterým jsme pouze vyměnili dvířka za bílá a dali zajímavé kožené úchytky,“ popisuje architekt Povolný.

Celkové náklady na proměnu se vyšplhaly na 736 827 korun.

