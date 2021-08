Třináctý dodavatel byl poslední nadějí. Povedlo se a rodinný dům stojí

Byla vaše cesta k dřevostavbě přímá, nebo klikatá?

Ani jedno. Došli jsme k ní velkým obloukem. Nejprve jsme si totiž mysleli, že náš dům bude zděný a koupili jsme si katalogový projekt. Tou dobou jsme ale ještě neměli pozemek a nedařilo se ho sehnat. Tak jsme si pořídili kus pole a čekali na změnu územního plánu. Na jednu stranu jsme se tím na dost dlouhou dobu zasekli – ve výsledku to bylo osmnáct měsíců, ale na stranu druhou jsme získali dost času k tomu, abychom vybrali vhodného dodavatele stavby.



Jak jsme projížděli internet, narazili jsme na obrázek domu, který se nám zalíbil. Ukázalo se, že to je dřevostavba a ten moment spustil řadu úvah, které vyústily v přehodnocení typu stavby a následně i k poměrně rychlé domluvě se stavební firmou. Ale protože se změna územního plánu protahovala, brouzdali jsme dál na internetu a jen tak cvičně oslovili dalších třináct firem.

A…?

Někteří se ozvali, včetně podezřelých s mnohem levnější nabídkou, než jsme měli domluveno. Ale my stále váhali. Až ta poslední firma odpověděla „jiným jazykem“ a zaujala nás. Pozvali jsme je, přijeli a představili nám difuzně otevřenou panelovou konstrukci – ona předtím domluvená měla být difuzně uzavřená a postavená staveništní montáží. Hodně nás to oslovilo, a tak jsme od původní firmy ustoupili.



Trochu jsme se báli, že stavbu prodraží přepravní náklady, protože šlo o firmu z druhého konce republiky. Ale ukázalo se, že obavy jsou zbytečné. Jejich nabídka byla konkurenceschopná, k čemuž přispělo i to, že mají vlastní závod na opracování dřevěných konstrukcí, které využívají pro výstavbu a panely si vyrábějí sami ve výrobní hale.

Ale říkal jste, že jste měli projekt pro zděný dům?

V tom nebyl problém, projektant dodavatele ho předělal pro sendvičovou dřevostavbu. Mohli jsme si i sami určit, co v domě chceme, třeba variantu topení. Posunuly se příčky a mezi dětskými pokoji je stěna ve tvaru otevřeného písmene Z pro vestavěné skříně z každé strany. Anebo střecha, standardně dává firma betonovou tašku, ale my jsme chtěli pálenou s glazurou. To u některých firem nešlo. Takže vlastně z původně typového projektu jsme udělali individuální.

Jak dlouho jste stavěli?

Dřevostavbami nepolíbený člověk se nestačí divit, jak taková panelová montáž odsýpá. Hrubá stavba byla za čtyři dny pod střechou, stěhovali jsme se po třech měsících.

Takže šlo všechno hladce?

Nastal i moment, kdy jsme měli obavy. Poslední den před položením stropů a střechy zapršelo. Člověk by čekal komplikace, ale nakonec z toho byl jen jeden den zdržení. Panely jsou totiž svrchu, přes řez opatřené krycí voděodolnou fólií, takže dovnitř panelu se voda nedostala. Louže na základové desce jsme posypali pilinami a zametli, zbytek pak vysušili vysavačem na vodu. Panely zůstaly suché, vodou nezasažené.

A z uživatelského hlediska máte jakou zkušenost?

Bydlíme v domě čtvrtým rokem a díky tomu, že jsme přípravě věnovali opravdu hodně času, není prakticky nic, co bychom změnili. Trochu jsme se báli šíření hluku, které dřevostavby stigmatizuje. Ale zkušenost to nepotvrdila. Své v tom jistě hraje i to, že je dům jen přízemní a má vhodně řešenou dispozici. Například dětský pokoj a ložnice jsou na opačném konci než kuchyně a obývák a těch deset metrů mezi nimi je znát. Co se týká hluku zvenčí, bydlíme dvacet metrů od silnice a nijak nás to neobtěžuje.



Jinak dům drží dobře teplo a v létě se nepřehřívá, vnitřní rolety stačí. Ne že by byl rozdíl teplot vně a uvnitř deset stupňů. Ale není to nijak nepříjemné teplo. V létě je navíc slunce tak vysoko, že nesvítí přímo do místností, od podzimu do jara je zase výhodou, že je nízko. Snad jen plastová okna s trojsklem bychom zvětšili, výhled tu máme parádní.

Topení máte jaké?

Elektrickou podlahovku, respektive odporový drát – ten nejjednodušší princip a funguje perfektně.

Co když vypnou proud?

To už se nám stalo. V zimě vypnuli proud na celý den, ale teplota v domě klesla jen o dva stupně. Elektrický systém je pohodlný, teplotu si hlídá sám a můžeme ho ovládat na dálku. Jinak máme přípravu na fotovoltaický systém, ale zatím nás to netlačí.

Když jste pryč delší dobu, jak dlouho trvá, než se po návratu dům vyhřeje?

Za tímto účelem jsem udělal pokus a zapnul topení na dálku. Příjemně bylo zhruba za čtyři hodiny. Z toho vyplynulo, že pokud tu nejsme, necháváme temperovat topení na sedmnáct stupňů. Když bychom ho vypnuli úplně a nechali dům vychladnout, bylo by to znát výrazně na spotřebě elektřiny. Když temperujeme, vychází to lépe. Vlastně nevypínáme topení ani v létě, protože máme vyzkoušeno, že s ohledem na spotřebu je lepší, aby si systém přitopil byť jen o jeden stupeň i v létě, než aby pak dotápěl stupňů pět.

Větrání máte také řízené?

Ne, větráme jen okny. Myslím, že na vesnici, kde máte čistý vzduch, to není potřeba. Chápu to třeba v místě, kde je znečištěné ovzduší nebo je v rodině alergik a podobně. Ale u nás v podhůří je zatím všechno v pořádku a s dětmi, které běhají pořád ven a dovnitř, je vlastně pořád někde otevřeno, i v zimě.

A kolik platíte ročně za elektřinu?

Kolem třiceti tisíc korun a s takovými náklady jsme spokojeni.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 155 m²

155 m² Užitná plocha: 135 m²

135 m² Dispozice: 5+kk

5+kk Konstrukční systém: difuzně otevřená konstrukce DifuEco Energo

difuzně otevřená konstrukce DifuEco Energo Teplo: elektrické podlahové topení – kabely

elektrické podlahové topení – kabely Větrání: přirozené okny

přirozené okny Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,15 W/m ² K

U = 0,15 W/m K Projekt a realizace: 2016, Pila Martinice s.r.o. / Martinice Group, www.martinicegroup.cz

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz