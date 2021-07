Rodina chtěla bydlet rychle a příjemně. Nový dům vše do puntíku splnil

„Milovali jsme náš bezmála osmdesátimetrový byt v Praze,“ říkají Tomáš a Michaela svorně. „Když se ale narodily holčičky, vadilo nám, že z něj stále někam do přírody odjíždíme. A tak jsme začali hledat pozemek pro stavbu vlastního domu, kde bychom přírodu měli hned za okny.“

Zamilovali se několikrát. Jenže je vždy někdo předběhl. U toho posledního to byla láska na první pohled jen přes plot, protože parcela byla plná náletů, bez jasných hranic. „Ale znáte to, co srdce schvátí…, a tak jsme ho vlastně koupili bez bližšího ohledání. Dnes víme, že nám srdce napovědělo dobře.“

Výběr dodavatele probíhal podle stejného scénáře. Z internetu a časopisů si manželé vytipovali několik dodavatelů. A opět se zamilovali do krásné vizualizace jednoho z nich.



„Šlo o typový dům, který víceméně vyhovoval našim představám,“ pokračuje Tomáš. „Zpočátku nás totiž ani nenapadlo řešit to nějak individuálně. Chtěli jsme bydlet hlavně rychle. Ale jak jsme se postupně sbližovali se zástupcem firmy a debatovali o domě, nakonec z toho vyšla možnost některé dispoziční i technické věci upravit tak, aby nám to vyhovovalo absolutně, a díky velké vstřícnosti dodavatele jsme projekt domu krásně doladili,“ dodává.

Posouvaly se stěny i okna, přemístil se krb a přidala se možnost pozdějšího rozdělení dětského pokoje na dva menší. U typového domu bylo pro manžele překvapivé, že dodavatel stavby neměl s požadavky žádný problém.

Když se řekne byt ve městě o 115 metrech čtverečních, je to velká plocha. Ale když se bavíme o domě, už vám to tak velké nepřijde. Přesto si ji Tomáš s Michaelou zvolili a vešlo se jim do ní vše, co potřebují.



„Limitem byly samozřejmě i finance, ale předně nám stačilo přidat nějakých dvanáct metrů oproti bytu, abychom v budoucnu měli samostatný pokoj pro druhou dcerku. Když jsem se ale na věc podíval jako chlap, který má doma tři ženské, bylo mi jasné, že jednou se s nimi budu přetahovat o zrcadlo v koupelně,“ přiznává Tomáš.

Přidali proto další koupelnu a vzhledem k tomu, že návštěvy za nimi budou dojíždět z města, tak i pokoj pro hosty. I tak stále šlo o relativně malý dům a kamarádi se smáli, že si postavili byt v zahradě. Když ale pak přijeli na návštěvu, byli ohromeni a takový baráček jim najednou přišel ideální.

Zkušenosti a překvápka

„Na začátku z naší komunikace s dodavatelem vypadla barva žaluzií,“ vzpomíná Tomáš. „Když je přivezli, byl jsem z toho po chlapsku nadšený, jak to pěkně zajíždí a vyjíždí, jak jsou tiché. Až manželka si všimla, že mají stříbrnou barvu namísto antracitové, která je na oknech. Netušili jsme, že je potřeba barvu žaluzií zvolit. Předpokládali jsme, že bude stejná, jako je barva rámu oken. To ale nebyla pravda a jako standardní barva je dodavatelem předvybrána stříbrná. Stačilo tedy při výběru žaluzií o změnu požádat, ale to jsme neudělali.“

Tomáš ihned po instalaci zavolal do firmy, která vše do druhého dne vyřešila. Odborníci odmontovali stávající, namontovali nové a všechno bezplatně. Takže nejen proto, že dům je postavený kvalitně a upravený tak, jak si přáli, ale i proto, že komunikace s firmou a její přístup k řešení problémů byla naprosto nadstandardní, ji doporučují každému, kdo má zájem stavět dřevostavbu.

Dodavatel má šikovné lidi na jednotlivých profesích, pro které nebyl problém dělat změny okamžitě na místě, jako třeba když si finálně řekli, kde bude stát jídelní stůl a připravený vývod na svítidlo byl trochu mimo střed. Na druhý den to bylo předělané. Prostě ochotní, operativní a žádné vícenáklady.

„Ano, nabídka domů je v trochu vyšší cenové hladině, ale jsou to stále ještě dobré ceny za to, že vám při sebemenším problému nikdo neřekne: to už nejde nebo už máme lidi na jiné stavbě. Pokud to znamená, že vyšší cena zahrnuje i rezervu pro případy, jako byl ten náš, tak jen dobře, protože vám ubude spousta starostí v případě, že v průběhu výstavby ještě ladíte výsledek k dokonalosti. Prostě jsme si zaplatili určitý standard, který je v tomto případě poměrně vysoký,“ uzavírá Tomáš.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 132 m²

132 m² Užitná plocha: 115 m²

115 m² Dispozice: 5+kk

5+kk Konstrukční systém: difuzně otevřená skeletová konstrukce Two by Four LUCERN wood

difuzně otevřená skeletová konstrukce Two by Four LUCERN wood Zdroj energie / teplo: elektrický kotel, teplovodní podlahové vytápění Rehau; příprava na tepelné čerpadlo IVT

elektrický kotel, teplovodní podlahové vytápění Rehau; příprava na tepelné čerpadlo IVT Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,163 W/m ² K

0,163 W/m K Autor arch. návrhu a projektu: LUCERN dřevostavby, www.lucern.cz

LUCERN dřevostavby, www.lucern.cz Realizace stavby: LUCERN dřevostavby, www.lucern.cz

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Petra Žebráková