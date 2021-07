Dům si nechali vyřezat na CNC strojích. Stavebnici si sestavili už sami

Dvacet let provozovali penzion, kde současně i bydleli, dvacet let byli tedy stále v kontaktu s hosty a jakoby v práci. Chtěli soukromí a bydlení v domě menším, než je penzion s bazénem a infrasaunou, kde Alena provozovala navíc i masážní salon a pedikúru.

„Zcela na počátku jsme chtěli masivní roubenku, jenže ve firmě, kterou jsme vybrali, byla dlouhá čekací lhůta. Takže máme dům z lepeného vysušeného dřeva, konkrétně z KVH hranolů, které jsou tvarově stabilní, nepracují,“ vysvětluje Jan. „Navíc je zateplený, v době letních veder je tady příjemný chládek a v zimě kachlová kamna dům vytopí na 25 oC.

Není to vaše první bydlení, už jste tedy zřejmě měli představu o dispozicích a vzhledu?

Ano, dům jsme si navrhli sami a nechali si vypracovat projekt, podle kterého námi vybraná firma vyřezala dům na CNC stroji jako stavebnici. A z ní jsme si už celý dům postavili sami, přesněji ve třech lidech za jeden týden. Vše bylo nařezáno zcela přesně, nebylo třeba vůbec nic upravovat. Při stavbě nás nic nepřekvapilo, jsem stavař a pracuji také se dřevem, byl jsem tedy schopen udělat všechno sám kromě rozvodů a zapojení elektřiny – obklady, položení podlah, omítky…

Chtěli jste bydlet co nejdříve, podařilo se vám to?

Od počátku jsme měli štěstí. Chtěli jsme zůstat v místě a dostali jsme tip na parcelu, kde původně již stála chata, výhodou byly tedy přivedené sítě a také i vlastní studna. To alespoň trochu zkrátilo vyřizování stavebního povolení, i když i tak trvalo celkem dlouho. A samotný dům byl hotový velmi rychle, stěhovali jsme se za deset měsíců od dokončení základů. Sice nebylo ještě všechno zcela hotové a měli jsme i provizorní nábytek, ale mohli jsme bydlet. V listopadu se pak už za provozu stavěla kachlová kamna, nikomu nepřeji tu spoustu prachu – mrzlo, kamnář tedy musel pracovat v kuchyni, protože řezal materiál pod vodou. A asi jako poslední jsme dělali kuchyni na zakázku, ta byla hotová 22. prosince dopoledne.

Stačí kachlová kamna na vytápění domu?

Původně jsme chtěli tepelné čerpadlo vzduch/voda. Když jsme však spočítali vstupní investici, jeho vlastní spotřebu energie, údržbu a případné opravy, rozhodli jsme se pro elektrokotel a nechali si postavit kachlová kamna. Na elektrokotel je napojeno vodní podlahové vytápění. Využíváme ho však pouze na temperování v přechodném období, v zimě topíme kachlovými kamny.

Udělali byste něco jinak?

Asi jen drobnosti, zásadního nic. Jednu domácnost jsme už měli, a tedy i zkušenosti s tím, co nám vyhovuje. Ale máme stále málo elektrických zásuvek. I když jsme je všude přidávali, stále chybějí – na chodbě, na terase kvůli grilování či topení, když je chladno… Také by možná ten dům nemusel být tak velký, ale takto je pohodlný pro celou rodinu. Každý máme svůj prostor, své soukromí. Děti mají vlastní pokoje, manžel je zase rád na terase, a já v pracovně, kde dělám mastičky, krémy, olejíčky…

Máte zde nějaká chytrá řešení či vychytávky?

Prosadila jsem si malinkou kuchyň, abych nemusela chodit příliš daleko. Velmi se mi osvědčila spíž a jsem také ráda za šatnu. Je to jen přepažený prostor s policemi na míru a věšák, využili jsme v ní i komody z původního bytového vybavení. Praktická je i velká terasa – další obytný prostor, takové rozšíření obýváku, a díky stropnímu otopnému panelu ji můžeme využívat, i když se ochladí.

Technické parametry:

Zastavěná plocha: 115 m²

Užitná plocha: 125 m²

Konstrukční systém: sloupková konstrukce s vloženou tepelnou izolací a dřevěným vnějším opláštěním

Ošetření stěn: olejový nátěr OSMO – barva stěny modřín a štíty šedá patina

Teplo: podlahové topení, elektrokotel, kachlová kamna

Projekt: vlastní

Realizace: svépomocí

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz