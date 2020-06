Postavili si dům svých snů. Dokázali to jen díky buldočí zarputilosti

Říkáte, že o jiném než dřevěném domě jste vůbec neuvažovali. Jaký argument převálcoval zděnou stavbu?

Ráda bych předeslala, že můj otec má stavební firmu a určitě by pro nás bylo výhodnější, nechat si postavit dům od něj. On ale dřevostavby nedělá a já jsem byla přesvědčená, že kvalitativně, energeticky i uživatelsky je dřevěný dům lepší než zděný. Tento názor se zformoval už před jedenácti lety, kdy jsem pracovala ve stavebnictví a s dřevostavbami jsem měla hodně zkušeností, studovala jsem i management ve stavebnictví. Jistě se od té doby leccos změnilo, ale pokud mohu soudit, tak k lepšímu; technologicky i uživatelsky.

Když jste z oboru, bylo pro vás jednodušší vybrat dodavatele stavby?

Ano, bylo. Ještě na dovolené v zahraničí, jsme začali pátrat v uživatelských recenzích po informaci, zda je vyhlédnutá firma stále tak kvalitní, jako před těmi jedenácti lety. I další doporučení pak vedla k tomu, že jsme ještě z Chorvatska mluvili po telefonu se zástupcem společnosti pro Českou republiku a rovnou se domluvili na potřebném. Drobným nedostatkem byl jenom fakt, že jsme tou dobou ještě neměli pozemek.

Ten se ale také nekoupí jako houska na krámě…

To ne, ale věděli jsme, že u nás v obci jsou pozemky na prodej, a protože jsme neměli zvláštní preference, ani jsme se nebáli, že by to neklaplo. Koupili jsme ho hned po návratu z dovolené. Bylo pak sice třeba udělat výrazné terénní úpravy, ale to byla celkem malá daň za bydlení v lokalitě, kde žijeme celý život a máme tam i širší rodinu.

Váš dům je typový?

Ano, vybrali jsme si ho z katalogu. Nechtěli jsme velký dům, ale kompaktní s optimálně využitými prostory. Zvolený typ naše požadavky splňoval. Nechali jsme jen drobně upravit dispozice; místo dvou koupelen si vystačíme s jednou a na místě té druhé, hned u ložnice, jsme udělali šatnu. Přidali jsme další toaletu se vstupem ze zahrady, aby děti a návštěvy nemusely z terasy a od bazénu běhat do domu. Oříškem pro dodavatele stavby nebyl ani fakt, že stavební úřad v naší obci má regulační plán. Na dům to mělo vliv v podobě většího sklonu střechy. S úsměvem si s touto situací poradili.

Jakou formu vytápění jste zvolili?

Máme elektrokotel a teplovodní radiátory jako součást domu na klíč. Pro porovnání jsme si nejprve nechali spočítat i provoz a rentabilitu tepelného čerpadla. Zajistit topení a ohřev užitkové vody jedním čerpadlem je ale velká alchymie. V návaznosti na mnoho proměnných se ukázalo, že výsledek je pro reálný provoz našeho domu nákladově nepřijatelný, stejně jako návratnost investice s ohledem na možnou dobu reklamace. Čerpadlo jsme proto využili jen k ohřevu teplé vody, které máme velkou spotřebu, a kde se provoz jeví relativně konstantním. Vytápění elektrokotlem nám vyhovuje nejen jednoduchostí a čistotou provozu, ale ukazuje se i jako finančně únosnější; celkové roční náklady na elektřinu včetně topení budou zhruba 24 tisíc korun.

To jste to stihli jen tak tak. Z legislativního pohledu se o topení pouze elektřinou od letoška už nedá uvažovat.

V tomto ohledu jsme mysleli dopředu. Máme přípravu na solární panely jako záložní obnovitelný zdroj. Jejich návratnost je rychlejší než čerpadla. Přebytek energie pak chceme prodávat zpět distributorovi elektřiny. Ale zrealizujeme ho, až našetříme. Nechtěli jsme se zadlužit a vydat z veškerých úspor. Obzvláště, když jsme to tak zvládli po celou dobu výstavby. Jsme tak klidnější.

Co se týká tepelného komfortu, radiátory vám vyhovují? Není vám zima od podlahy?

Ano, vyhovují a jsme velmi spokojeni. Co víme z okolních staveb, tak my jsme začali topit jako poslední. Teplo se v domě opravdu dobře drží. Navíc když například žehlím, peču, vařím, tak máme i přetopeno. A naopak v létě, když byla vedra, tak tu byl příjemný chládek.

Překvapuje mě, že nemáte krbovky. To vidím v novostavbách málokdy.

Krbová kamna jsme nechtěli. Já jsem puntičkář na pořádek, čistotu a kolem kamen je vždycky nějaká ta špína a prach. Víceméně jsem si přála, aby celý dům vyžadoval minimální údržbu, jak uvnitř, tak venku. Nicméně máme přípravu na krbová kamna, jen to nevidíte. Museli jsme ji udělat kvůli energetickému štítku, ale využívat kamna nikdy nebudeme. Proto je „schovaný“ za vestavěnou skříní ve vedlejší místnosti.

Kvůli údržbě nemáte místo oken výkladní skříně?

Okna byla součástí typového projektu a popravdě, mě by velké plochy skla spíš vadily, protože okna myju každý týden a bylo by to moc práce. Jak sama vidíte, světla je uvnitř dostatek a vizuální kontakt se zahradou není úplně k řešení, protože její plocha je v jiné výškové úrovni než dům.

Když otočíte dům vzhůru nohama, vše, co nespadne, je součástí domu na klíč. Výjimkou je pouze kuchyňská linka, kterou si chtěli novomanželé zařídit sami. Z kuchyně je také přímý vstup na terasu.

Větráte okny?

Samozřejmě. Nemáme řízené větrání. Vycházeli jsme ze zkušeností známých, podle kterých rozvody vzduchotechniky přenášejí zvuk z jiných místností. Možná je však chyba na straně firmy, která jim to dělala. Stavěli s jinou stavební společností, ale ovlivnilo nás to.

Nemáte pocit, že je uvnitř vlhko, vydýcháno…?

Nemám. Větráme každý den několikrát a intenzivně, tedy krátce a dokořán. Na spotřebě energie v zimě to není zatím téměř znát. V létě jsme měli otevřeno skoro pořád a teplota uvnitř byla stále velmi příjemná. Jistě je to i v důsledku dobré izolace domu, přesahu střechy a orientace terasy k severovýchodu.

Terasu na severní straně domu vidím nyní často…

On je to spíš severovýchod. Orientaci si ale vyžádala dispozice pozemku. Nechtěli jsme mít pobytový venkovní prostor do ulice, tak se prostě musel dům usadit na jižní konec parcely a pod úroveň zahrady.

Když jste dělali terénní úpravy současně s výstavbou, nepřekáželi jste si navzájem se stavbaři? Kolem domu je poměrně málo místa.

No, asi jsme jim drobet překáželi, ale oni byli hodně vstřícní. Třeba lešení kolem domu bylo nutné odstranit dříve, a to dělali fasádu, což není jen tak. Z naší strany nás však tlačil čas s obvodovými zídkami kolem terasy. Zavolala jsem do firmy a dělníci to prostě urychlili. Nic jiného jsem ani nečekala. Lešení složili o čtyři dny dříve. Nebo hromosvod, který je potřeba uzemnit, také dotáhli dříve oproti plánu, abychom nemuseli čekat se zámkovou dlažbou anebo aby se nemusela případně znovu rozebírat. Prostě výborná spolupráce.

Našla byste alespoň malý „škraloupek“?

Snad jenom jedna nefunkční zásuvka. Ale tu opravili obratem. Evidentně jsme s dodavatelem nešlápli vedle. „Dali“ nám ten nejlepší svatební dar. Musím to zaťukat na dřevo, jak se říká, protože někteří naši známí takové terno s dodavatelem neudělali. Pravda ale je, že jejich firma nebyla z Chanovic.

Valbová střecha má s ohledem na územní regulaci větší sklon (36°), než je u tohoto typu domu běžné. Vzniklou půdičku, přístupnou z vnitřní chodby po stahovacích schodech, využívají majitelé beze zbytku k uskladnění sezonních věcí a sportovního vybavení.

Chronologie stavby podle Nadi a Martina

září: během dovolené padlo rozhodnutí, že postavíme dům; získáváme o-line reference, voláme vybrané stavební firmě

4. říjen: kupujeme pozemek

5. říjen: podepisujeme smlouvu s dodavatelem stavby k domu na klíč

22. říjen: podáváme žádost o stavební povolení na příslušné odbory

31. říjen - 10. prosinec: urgujeme stavební povolení na příslušných odborech

2. leden 2019: stavební povolení v poštovní schránce

3. leden: zemní práce a následná základová deska (subdodávka v naší režii)

konec února: dodavatel stavby „přebírá“ základovou desku

25. březen: začíná se stavět dům a současně provádíme svépomocí úpravu terénu kolem domu (úrovně zahrady, opěrné zídky, zámková dlažba, bazén…)

28. březen: hrubá stavba je hotová, dům je pod střechou

13. červen: dostáváme „klíče“ od kompletně hotového a vybaveného domu

28. červen: odjíždíme z vlastního domu na vlastní svatbu

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 134,1 m²

134,1 m² Užitná plocha: 108,14 m²

108,14 m² Konstrukční systém: difuzně uzavřená panelová konstrukce Thermo-Protect Premium

difuzně uzavřená panelová konstrukce Thermo-Protect Premium Teplo: elektrokotel + teplovodní radiátory, příprava na solární panely, TUV – tepelné čerpadlo vduch-voda Vaillant VWL B 290/4

elektrokotel + teplovodní radiátory, příprava na solární panely, TUV – tepelné čerpadlo vduch-voda Vaillant VWL B 290/4 Větrání: přirozené

přirozené Součinitel prostupu tepla stěnou U: 0,14 W/m²K

0,14 W/m²K Projekt a realizace: 2018, Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.

