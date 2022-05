Youtuberka Týnuš Třešničková našla své vysněné bydlení v Karlíně

Rodačka z Liberce se do Prahy přestěhovala před šesti lety, tedy v době, kdy už věděla, že má uspořeno dost peněz, aby si v hlavním městě našla podnájem. V prvním bytě vydržela něco přes rok. Ačkoliv byl ve starším, ale zrekonstruovaném domě, okna byla původní. Jimi bohužel unikalo hodně tepla, což se neblaze promítlo na ročním vyúčtování za vytápění. Na řadu tedy přišlo stěhování.

Druhou destinací, kterou mladá youtuberka od roku 2018 nazývá domovem, je byt v luxusní rezidenci Marina Island. Díky její unikátní poloze má Týnuš stejně jako ostatní obyvatelé komplexu klid a soukromí. Zároveň to nemají daleko do centra, za kulturou či sportem. Vedle soukromého parku mají rezidenti v areálu také garáže a recepci s nepřetržitým provozem.

Z Kristýnina bytu v šestém patře je výhled na tři světové strany. Malinkým oknem na jihu se může kochat pohledem na žižkovskou věž, velkým oknem směřujícím na západ se naskýtá výhled na Holešovice a slepé rameno Vltavy a po vstupu na terasu může vidět i cíp Libeňského ostrova.

„Ten výhled totálně miluju. I proto jsem se do této lokality strašně zamilovala, protože tohle je prostě pecka,“ rozplývala se Kristýna, když ukazovala ven na holešovický přístav. Interiér bytu s vyhřívanou podlahou je zařízen minimalisticky. Převládají v něm světlé barvy, bílá je kuchyň, pohovka, taburet, mramorový stolek i postel. Do béžova jsou zase laděny doplňky.

Dominantou obývacího pokoje je bezesporu zlaté nástěnné zrcadlo ve tvaru květu, zlatá váza a žlutá jídelní židle. Celkově byt působí svěže a moderně, na první pohled je vidět, že v něm žije člověk, který se zajímá o nejnovější trendy.

Ve stejném duchu bude zařizovat i svůj vlastní byt, který si před dvěma lety koupila. Nachází se v městské čtvrti Karlín, v rezidenci KAY River Lofts. Jelikož čerstvě postavený objekt ještě nebyl zkolaudován, stěhování do něj plánuje Kristýna až v průběhu léta. Holobyt, jak o svém vysněném, ale zatím prázdném bydlení v tuto chvíli mluví, je ve čtvrtém poschodí a má dispozici

3 + kk. Při vstupu je po levé ruce krásně prosvětlená místnost o rozloze 40 m2.

Skrze obrovská francouzská okna se naskýtá úchvatný výhled na řeku, na ostrov Štvanici, stanici metra Vltavská i holešovickou tržnici. Vedle oken bude mít influencerka jídelní stůl, obývací kout a knihovnu přes celou stěnu s velkým obrazem uprostřed.

Naproti vchodovým dveřím pak studio Tempus Design navrhlo barový stůl a kuchyň. Ta bude bílá v kombinaci s modrou kuchyňskou linkou z onyxu. Stejnou barvu bude mít zadní obkladová deska. Jediné, co se Kristýně na největší místnosti nelíbí, je dřevěná podlaha. „I když dřevo moc nemusím, celkový interiér bude ve stylu glamour. Jinde už dřevo nebude. Ale myslím si, že to na té podlaze vypadá luxusně,“ řekla smířlivě.

Pokud bude obyvatelka bytu po příchodu domů následovat svou pravou ruku, dojde k ložnici. Vedle ní pak vybuduje šatnu o velikosti 20 m2. „Bude to pokoj jen pro moje oblečení. Myslím si, že je to sen každé ženské,“ řekla Týnuš Třešničková, která je módní inspirací pro tisíce mladých dívek i žen. Zajímavostí je, že z obou těchto pokojů je přístup na druhou terasu, jež ovšem nenabízí tolik soukromí jako ta, co směřuje k Vltavě.