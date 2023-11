Spisovatelka Kimlová vyměnila byt v Praze za vysněný dům se zahradou

Dům se nachází v rovinatém kraji Nymburska, což je asi také jeho jediná nevýhoda. „Mám rodinné kořeny na Sázavě, takže v kraji meandrů a skalisek, to mi tady trochu chybí, ale rozhodně je to lepší než Praha,“ pochvaluje si spisovatelka, která se zaměřila na tvorbu dětských knížek.

V pražském bytě se začala rodina dusit v období covidových restrikcí. „Tehdy jsme si řekli, že by možná nebylo úplně od věci realizovat svůj dávný sen a odstěhovat se z Prahy,“ vypráví Denisa Kimlová.

„Vizuálně by se mi líbilo, kdybychom bydleli na samotě. Jsem ale trochu strašpytel, nezvládla bych, že nemám sousedy. Tady máme okolo sebe samé prima lidi, takže mám fajn pocit bezpečí,“ pochvaluje si své sousedy spisovatelka.

„Mým nejoblíbenějším místem je pracovna. Tu jsem si vždycky přála, ale nikdy na ni nebylo místo, takže jsem měla vždy jen pracovní kout. Teď mám opravdickou pracovnu a jsem nesmírně spokojená. Manžel má také svou pracovnu a naše dcera Johanka má svůj vlastní pokoj. S nadsázkou se dá říct, že kdybychom měli více dětí, nemáme tolik pracoven,“ říká se smíchem sympatická moderátorka Rádia Junior.

Kromě rodiny žije v domě ještě rozverná fenka Marvela, roztomilá kočička Prďola s geny a pudy tygra bengálského a nejpomalejší člen rodiny, želva Sasi. V rodině intelektuálů to je s praktickou zručností trochu horší, a tak není o vtipné situace nouze.

„My si to užíváme, jsme oba tak trochu komici a rozdíl mezi pražským bytem, kde se dá teplo vyřešit otočením kolečka na radiátoru, a mezi domem, okolo nějž práce nikdy nekončí, přináší bezpočet vtipných situací. V podstatě jsme schopni zařídit si jen ty nejnutnější údržbové práce, a to ještě často pouze nějakým nouzovým nebo přechodným řešením. Vždy když se vyskytne něco zásadnějšího, voláme na to odborníky,“ svěřuje se pokorně Denisa Kimlová.

Múza líbá u krbu

Co chybí snad každému obyvateli bytu, je vliv otevřeného ohně v pošmourný podzimní nebo zimní den. „Minulou zimu jsme ještě neměli tepelné čerpadlo, ale klasický kotel na pevné palivo, topili jsme uhlím a zimu jsme prožívali buď s tlustými ponožkami a zachumlaní do dek, nebo naopak potící se v děsivém vedru. Starý kotel totiž nešel moc regulovat, buď netopil, nebo naopak sálal neskutečným horkem. Muž ho chodil roztápět a po každé expedici do sklepa vypadal jako kominík, protože musel neustále čistit zanášející se komín. V tu dobu jsem u plápolajících krbových kamen s Marvelou po boku napsala svou předposlední knihu. Tu poslední jsem už stihla napsat v pracovně,“ pochlubila se Denisa.

„Jmenuje se Zahradnictví u Přítele a je plná barev a vůní. Je tam mini les a mini prales, skleníky i sad a hlavně legrace… a taky láska,“ popisuje v náznacích obsah své knížky.

Stůl po tatínkovi stále slouží

Jak již bylo zmíněno, dům je plně podsklepený a první nadzemní podlaží je vlastně zvýšené přízemí. Hlavní místností je obývací pokoj s výhledem situovaným na terasu a do zahrady. Na něj navazuje jídelní kout, kterému vévodí terárium s želvou Sasi.

„Stůl je pro mě srdeční záležitostí, nechal ho vyrobit můj tatínek, pořídil k němu i ty židle. I když to je kus nábytku, který už má svůj věk, má pro mě nesmírnou citovou hodnotu. Jako malá jsem si u toho stolu hrála s kamarádkami a teď si u něj hraje jako malá se svými kamarády má dcera,“ zadrnkala na nostalgickou strunu spisovatelka.

Kuchyň je samostatná a Denisa Kimlová v ní moc nekouzlí. „Mám skvělého muže, který je opravdu vynikající kuchař. Má na to buňky a vytříbenou chuť, takže jsem zproštěna údělu v podobě vaření. A přestože nevařím, peču. Peču ráda a pak to rozdáváme,“ pochválila se s úsměvem.

Kromě kuchyně se v přízemí ještě nachází jedna ze dvou koupelen a na stejném půdorysu je i garáž, ta však není s domem spojena přímo. V patře se nacházejí již zmíněné dvě pracovny, dceřin dětský pokoj a ložnice Denisy a jejího manžela. Je tu i druhá koupelna, která se však svými rozměry nedá s tou v přízemí srovnávat. „Přestože není největší, je to opravdu velká výhoda mít v příbytku dvě koupelny,“ pochvaluje si matka desetileté dcery.