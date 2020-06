Senior není kaskadér. Kolem padesáti je čas na změnu v bytě

Řada odborníků doporučuje, aby se lidé už kolem padesátky snažili upravit své bydlení tak, aby bylo pokud možné bezbariérové a mohli se v něm pohybovat bez nebezpečí. „Padesátka“ je navíc obdobím, kdy mají rodiny dostatek financí na případné změny a úpravy.

Ty by se neměly odkládat do důchodu. Dnes se sice dožíváme poměrně slušného věku (střední délka života je u žen 82 let, u mužů 76 let). Jenže v jakém zdravotním stavu?

Lavice do vany. Nastavitelná výška 53 až 63 cm, opěradlo lze připevnit vlevo i vpravo. Materiál hliník/plast, nosnost 150 kg.

„V otázce dobré kvality života ve stáří bohužel stále zaostáváme za mnoha zeměmi Evropské unie, jsme mírně pod průměrem, kterým jsou 64,2 roku zdravého dožití u žen a 63,5 roku zdravého dožití u mužů,“ varuje Iva Holmerová z Centra pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK Praha.

Prostě žijeme, ale máme spoustu zdravotních problémů. Samozřejmě existují naprosto zdraví senioři, kteří sportují nebo si (v případě mužů) pořizují i děti, jenže takových je menšina.

V důsledku horší motoriky a kvůli slábnoucími zraku přibývá pádů, horší se i čich a sluch, takže není nouze o požáry či otravy kysličníkem uhelnatým.

Na co je tedy třeba pamatovat?

1. Schody

Pokud bydlíte třeba dvacet let v bytě ve čtvrtém či pátém patře bez výtahu, jste docela trénovaní, ale s každým rokem se schody „stávají vyššími“, nemluvě o vynášení nákupů. Prodat či vyměnit byt, v němž však často lidé bydlí celý život, bývá s ohledem na citový vztah k bytu i lokalitě mnohdy neprůchodné.

Možná bude snadnější „zalobbovat“ na schůzi družstva či SVJ, aby jejich vedení požádalo o dotace ministerstvo pro místní rozvoj. To v posledních letech podpořilo řadu projektů, při nichž se do domů pořizovaly výtahy. Někdy situaci vyřeší prodej půdy, při němž se kupující zaváže uhradit náklady na pořízení výtahu.

I ten, kdo si staví nový dvoupodlažní dům, by měl zvážit, zda je do budoucna vhodné mít ložnici a koupelnu v patře.

2. Protiskluzné povrchy

Do sprch je vhodná dlažba s označením R10B nebo R10C. A proč se na podlahu sprchového koutu doporučuje volit spíše menší formáty keramických dlaždic?

„Dlažbu větších formátů může lidský mozek opticky vnímat jako pocitově více kluzkou, než je tomu u formátů malých, i když při měření vykazují stejnou třídu protiskluznosti. I z toho důvodu se ve sprchách uplatňují často dlaždice mozaikových formátů. Ty mají i objektivní výhody. Malé formáty totiž vykazují větší procento spárované plochy na metr čtvereční, než je tomu u formátů větších. Spárami pak voda snadněji odtéká a samotná dlažba je na povrchu sušší,“ vysvětluje Tomáš Heřman ze společnosti RAKO.

Sklopný úchyt ve tvaru U z nerezové oceli poslouží především v koupelně a na toaletě.

V koupelně je vhodné podlahové topení, protože voda rychle vysychá, a mizí tak mokrý, tedy kluzký povrch.

Architekti doporučují vyvarovat se i příliš lesklých povrchů. Dnes velmi módní lesklé velkoformátové dlaždice (ať již keramické s dekorem přírodního kamene nebo z přírodního kamene) evokují pocit kluzké plochy. Pocit nestability pak může vést právě ke zbytečnému pádu.

3. Sedátko a polička ve sprše

Sklopné sedátko nebo speciální židlička do sprchy pomáhají před uklouznutím či zavrávoráním, po němž často následuje hodně nepříjemný pád. Vhodná je i taková maličkost, jako třeba nika na hygienické potřeby. Postačí i polička na šampón a mýdlo, aby se uživatel pro ně nemusel někam ohýbat nebo natahovat.

V obchodech najdete i takzvané samodržící poličky, takže odpadá vrtání do obkladů. Některé typy sprchových sestav nabízejí rovnou i odkladní plochu, vpředu je pak ovládání sprchy.

Baterie by měla být termostatická (brání opaření při neobratném pohybu), příjemná je i kombinace ruční a hlavové sprchy. Ve sprše i u vany by nemělo chybět madlo: pozor, pro snadnější použití musí být instalované šikmo nebo kolmo, nikdy ne vodorovně.

Vaně by se však měli starší lidé vyhnout. Nejen kvůli uklouznutí, třeba kardiakům horká vanová koupel opravdu nesvědčí. Provedení van s dvířky patří mezi luxusní výrobky, od toho se odvíjí i jejich cena.

4. Světlo

Schody mohou zavinit velmi těžké úrazy.

S věkem se horší i zrak, a to výrazně. Přitom zejména starší lidé mají tendenci šetřit za elektrický proud tím, že používají slabší žárovky. To je úplně špatně! S LED zdroji lze ušetřit za elektrickou energii. Nové typy mají už i delší životnost, odpadá tak jejich častá výměna v lustrech, takže není třeba používat schůdky.

5. Překážky na podlaze

Prahy mezi pokoji, ale také volně položené koberečky, o něž se snadno zakopne, to vše by mělo z interiéru pro seniory zmizet.

6. Kvalitní postel

Vhodné lůžko by mělo mít nejen vyšší ložnou plochu (55 až 60 cm), aby se na něj snadněji usedalo i vstávalo, ale také vhodnou matraci se zpevněným okrajem, aby nedošlo k nebezpečném sklouznutí na podlahu. Kvůli němu i pozor právě na klouzající koberečky u lůžka! Příliš tvrdá matrace nesvědčí hlavně diabetikům, kterým hrozí proleženiny třeba na patách, ale i v oblasti pánve.

Na dosah ruky musí být i ovládání světla a také odkladní plocha na sklenku s vodou, brýle, knihu či mobil.

7. Klozetová mísa

Obecně se doporučuje vyšší provedení klozetu nebo závěsné provedení, kde je možné výšku upravit. V některých případech se používá i plastové sedátko s výškou deset i více centimetrů (jako rehabilitační pomůcku jej může předepsat i lékař a pojišťovna ho proplatí), které usnadní vstávání. Může být vybavené i madly po stranách, případně je možné madla pořídit samostatná nebo instalovat madlo na stěnu.

Nástavce na klozetové mísy mohou být vybavené i madly pro snadnější vstávání.

Někomu však nemusí výrazné zvýšení klozetové mísy vyhovovat. Koho hodně trápí hemoroidy, měl by tuto úpravu zvážit. Podle lékařů je ideální, když při vyměšování kolena s tělem tvoří úhel 35 stupňů (tedy podřep, jaký známe například z „tureckých“ záchodů či z přírody). Pokud sedíme na toaletě s koleny v pravém úhlu, sval zodpovědný za kontinenci se uvolňuje jen částečně a je nutné „tlačit“.

8. Schůdky

Pády se schůdků či různých vratkých židlí a štokrlat patří k černé můře každého, kdo něco podobného osobně zažil. Poučení je jasné: používat výhradně stabilní schůdky, u nichž mají stupně protiskluzný povrch a větší hloubku, aby měly nohy lepší oporu. Případně raději požádat o pomoc mladší členy rodiny.

Okna pak lze mýt s pomocí teleskopické stěrky, není nutné balancovat na schůdkách či dokonce na židlích.

9. Detektory a hlásiče

Požár nebo únik kysličníku uhelnatého dokážou i zabíjet. Instalace odpovídajících detektorů stojí pár set korun, většinou se vejdete do částky kolem tisícovky. Některé dokážou i vyslat varovnou zprávu na mobilní telefon, třeba dětem.

10. Varovná tlačítka

Zejména u starších seniorů, kteří žijí sami, se vyplatí použití různých SOS tlačítek a náramků (některé můžete vzít i do sprchy, voda jim nevadí) nebo mobilů, které jsou jimi také vybavené. Je možné si zaplatit například i službu „Tísňové péče“, kterou poskytuje organizace ŽIVOT 90.

Náramek s SOS tlačítkem

„Stiskem tlačítka, které u sebe uživatel stále nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem. Následně konzultanti Tísňové péče komunikují s uživatelem a případně ihned zprostředkují adekvátní pomoc. Podle situace kontaktují rodinu, blízké, smluvní dopravní službu, obvodního lékaře, záchrannou službu, hasiče nebo policii,“ vysvětluje Marek Kuřina z organizace ŽIVOT 90.

Sestava Tísňové péče obsahuje i pohybové čidlo, které v případě delšího „nepohybu“ vyvolá poplach, a zajistí tak bezpečnost klienta. Zavedení služby vyžaduje poplatek (2 000 Kč, respektive 3 000 Kč mimo Prahu. Měsíční úhrada je pak 400 Kč nebo 550 Kč, opět mimo Prahu).