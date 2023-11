Zpěvačka utíká z Prahy na milovanou chalupu. Práce zde nikdy nekončí

Ačkoli je Edita rozená Pražanka a trvale žije v hlavním městě, ráda jezdí na Plzeňsko, kde vlastní rekreační objekt. Čas strávený na venkově a na zahradě je pro ni jakousi kompenzací života v centru velkoměsta.

Domek zdědila po svém tatínkovi, který odtud pocházel, ale ještě před svatbou se stačil odstěhovat do Prahy, nicméně se sem později s rodinou vracel, proto místní znají Editu od dětství a mají spolu dobré vztahy.

Nemovitost dříve ale vypadala jinak než dnes, protože tu byly původně jenom dvě místnosti. „Lidé dříve nebyli tak rozmazlení jako dnes. Vím, že dříve tu žilo pět lidí ve dvou místnostech a byli spokojení,“ prozradila nám zpěvačka.

S rekonstrukcemi začal už Editin otec, a jelikož je operní pěvkyně jedináček, vždy dobře věděla, že všechny opravy dělá tatínek pro ni, protože měl jasno v tom, že objekt bude jednou její.

„Jelikož jsem se svým rodičům narodila v pozdějším věku a byla jsem během dětství hýčkána, srdce by mi nedovolilo tento dům prodat, navíc mám k místu citový vztah,“ říká o svém rekreačním objektu pěvkyně, která plánuje nemovitost jednou předat synovi.

Říká se, že práce na domě nikdy nekončí, což platí i v tomto případě, jelikož po příjezdu na chalupu musí manželé posekat trávník na rozlehlé zahradě. A to je práce na celý den. Na zahradě rovněž najdeme řadu vzrostlých stromů, které během letních měsíců poskytují příjemný stín a dozrává na nich ovoce.

„Vzhledem k cenám energií uvažuji o zateplení domu i o nové fasádě. Ráda bych si také na zahradu pořídila saunu,“ prozradila nám Edita více o svých plánech do budoucna s tím, že první, co ji po příjezdu na chatu čeká, je úklid kuchyně a mytí nádobí, což se opakuje znovu, když se vrátí do pražského bytu. Ve volném čase pak na zahradě rádi grilují nebo si tu zpěvačka čte knihy. „Přečtu okolo šedesáti knih ročně,“ pochlubila se nám Edita, která s sebou na chalupu vozí i svou fretku.

Okolí je krásné i plně vybavené

Jelikož se pěvkyně musí udržovat v kondici, aby se vždy vešla během vystoupení do svých rób, nesmí zapomínat na pohyb.

„Chodím ráda na procházky v lese, kde načerpávám i inspiraci. Cvičím i tady na zahradě na rotopedu,“ svěřila nám Edita, která na obci, v níž se chalupa nachází, oceňuje i občanskou vybavenost ve formě dvou obchodů a blízkost nákupního centra a supermarketů, kde je člověk autem doslova za pár minut. A protože je Edita zpěvačka, hodlá během letošního roku v obci, kde má chatu, uskutečnit i jeden koncert pro místní.

Hudba nesmí chybět

Na chatě Edita klavír sice nemá, přesto si pouští nahrávky a u nich zpívá, protože se musí připravovat na vystoupení, jichž se během letošního roku uskuteční celá řada.

„Chodím zpívat dovnitř, protože sousedi sem také přijíždějí na víkend a chtějí venku grilovat, proto by je můj zpěv mohl rušit a já to respektuji,“ svěřila nám se smíchem Edita, která je šéfkou festivalu Tóny nad městy, který opět započne během září.

„Festival Tóny nad městy byl založen v roce 2002 a každoročně se koná v průběhu podzimu. Posluchači se letos mohou těšit už na dvacátý první ročník, během něhož si budou moci poslechnout sérii komorních a orchestrálních koncertů, které se konají v různých městech České republiky. Na festival si zvu hudebníky světových jmen, kteří pocházejí zejména z Itálie, kde jsem studovala a kde sama s oblibou vystupuji,“ dodává pěvkyně, již mohou její příznivci vidět také v internetovém pořadu Skoro dámský klub.