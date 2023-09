Muzikant Kroutil se vrhl na stavbu domu. Odnesly to prsty, ramena i klouby

Za úspěchem přestavby tkví jednoduchý fakt, že profesionální flétnista a saxofonista se rozhodl zapojit do každého kroku procesu, a to od zednických prací až po design interiéru. „Je pravda, že hrubou stavbu přístavby jsem postavil s kamarádem zedníkem,“ přiznal Kroutil v rozhovoru pro Blesk. Celá aktivita se neobešla bez určitých povrchových zranění a drobných nepříjemných fyzických následků, a tak musel poškozené prsty, ramena a klouby řešit s lékaři.

Vesnický dům, ke kterému přístavba přiléhá, je více než sto let starý a muzikant se snažil respektovat historický charakter původního stavení a vymyslel způsob, jak propojit starou část s novou tak, aby to působilo celistvě. „Chtěl jsem, aby tu byly dřevěné trámy, kterými se to vizuálně propojí s původním stavením,“ uvedl.

S manželkou Jarkou přistoupili k renovaci s kreativitou, přeměnili staré nábytkové kousky v nové interiérové prvky, a dokonce si sami vyráběli některé kousky nábytku. „Měli jsme takové starší skříňky, knihovničky, byly na vyhození, ale současně jsme potřebovali něco pod televizi. Tak jsme vzali staré noty, dali je do kávové lázně, chvilku se to v ní nechá, ony zhnědnou, najednou vypadají jako sto let staré. Žena pak ty skříňky natřela lepidlem a nalepili jsme na to ty noty. A líbí se nám to. My jsme tu vůbec během covidu takhle blbli,“ popisuje Petr Kroutil, jenž vystudoval v Bostonu Jazz Composition a Performance na Berklee College Of Music a v Nepálu na Kathmandu University studoval hru na bambusovou flétnu.

Během lockdownu tak vznikla i nová koupelna. Její interiér respektuje zařízení ostatních místností, takže působí útulně a přátelsky. Je z ní cítit, že obyvatelé domu mají rádi kombinaci dřeva a dřevěných prvků spolu s čistým bílým prostorem. Zároveň je znát, že mají rádi praktické věci, protože celý dům je zařízen velmi funkčně.

Opravdovým luxusem jsou dvě pracovny, které Petrovi dovolují tvořit hudbu a cvičit bez toho, aniž by obtěžoval členy rodiny. Dvě kuchyně zase skýtají dostatek flexibility pro různé potřeby rodiny. „Tady nahoře u obýváku je to spíš výdejna kávy a rychlá obsluha k terase, není tu sporák. Velká kuchyně je o patro níž. Ale kdyby tu třeba jednou s námi bydlela babička, tak tu spodní kuchyni bude mít pro sebe a my si sem ten sporák dodáme,“ vysvětlil legendární Danny Smiřický ze seriálu Prima sezona.

Světové vlivy

Hudební zkušebna je zařízena s inspirací z nepálského Káthmándú, odkud si pán domu přivezl kousky nábytku a některé zajímavé artefakty. Tyto prvky dodávají prostoru nejen osobitost, ale i mezinárodní nádech. Ač se při tvorbě interiéru shodli, na jeden kámen úrazu narazili.

Petr Kroutil (50) je český hudebník – saxofonista, zpěvák a herec. Je znám jako Danny Smiřický ze seriálu Prima sezona. Od roku 2011 hraje se svým pop jazzovým kvintetem Petr Kroutil Orchestra. V roce 2016 založil swingový big band založený na hudbě jazzu 20. a 30. let. Original Vintage Orchestra.

Tím pomyslným kamenem se staly celkem prudké schody, které vedou z domu do patra. „Nikdo z nás v životě schody nedělal. Já jsem muzikant, žena češtinářka. Takže vypočítat ty schody, úhel sklonu, aby se to zatáčelo postupně, to je práce pro někoho, kdo se tou matikou umí zaobírat, což jsme my dva tedy opravdu nebyli, takže jsme to stavěli čtrnáct dní,“ řekl už se smíchem Kroutil.

Zahrada na okrasu

Dalším místem, ve kterém se zrcadlí láskyplná a příkladná péče majitele, je okrasná zahrada. Ta je bohatá na nejrůznější květiny a Petr Kroutil se o ni dokáže postarat bezezbytku sám.

Nicméně jak sám pokorně přiznal, s jejím založením mu pomohla jeho kamarádka.

Jak je ze snímků patrné, domov poskytuje rodině hudebníka nejen útočiště, ale je i odrazem Kroutilovy osobnosti, uměleckých zájmů a dovedností.

Stavení, které bylo kdysi svědkem historie, je nyní domovem pro rodinu plnou tvořivosti a vášně. A každý kout tohoto domova má vlastní příběh, stejně jako jeho obyvatelé.